बधाई हो!! साउथ सिनेमा और द फैमिली मैन की एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु मां बन चुकी हैं. 39 साल की उम्र में उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया है. समांथा और राज निदिमोरू के घर 19 नवंबर को बेटे ने जन्म लिया है. एक्ट्रेस और उनके पति ने अपने बच्चे की पहली झलक और नाम का भी खुलासा किया.

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क्या है समांथा के बेटे का नाम?

समांथा रुथ प्रभु ने सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह और उनके पति राज निदिमोरू अपने नवजात बच्चे की उंगलियों को पकड़े नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने बेटे का नाम देव निदिमोरू बताया है. तस्वीर शेयर करते हुए सामंथा और राज ने लिखा- हमारा प्यारा बेटा देव निदिमोरू. 19.11.2026. आज हमारे दिल पहले से कहीं ज्यादा खुश हैं.

प्रेग्नेंसी का कब किया था ऐलान?

सामंथा ने 24 जून को अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था. उन्होंने अपनी तेलुगू फिल्म मां इंटी बंगारम के सक्सेस इवेंट में इस खुशखबरी को शेयर किया था. एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्हें अपनी एक्शन फिल्म के गाने की शूटिंग के दौरान पता चला था कि वो प्रेग्नेंट हैं.

सामंथा ने सितंबर में अपनी बेबी शॉवर सेरेमनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं. इस दौरान उन्होंने भारतीय परंपराओं के प्रति अपने लगाव के बारे में भी बताया था. बेबी शॉवर के दौरान सामंथा और राज अपने परिवार के साथ लिंग भैरवी मंदिर भी गए थे. इसी मंदिर में दोनों ने दिसंबर 2025 में शादी की थी.

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सामंथा और राज की लव स्टोरी

सामंथा और राज की पहली मुलाकात द फैमिली मैन के सेट पर हुई थी. इसके बाद दोनों ने सिटाडेल: हनी बनी में भी साथ काम किया. दोनों के रिश्ते को लेकर लंबे समय तक चर्चा होती रही, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था. राज के साथ कई तस्वीरें शेयर करने के बाद उनके रिश्ते की खबरें और तेज हो गई थीं.

फिर 1 दिसंबर को दोनों ने शादी की तस्वीरें शेयर कर अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया. दोनों ने तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित ईशा योग सेंटर के लिंग भैरवी मंदिर में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की थी. उनकी शादी भूत शुद्धि विवाह योगिक परंपरा के अनुसार हुई थी.

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