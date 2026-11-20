उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इमाम मोहम्मद सुरफान रज़ा कादरी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और शांति भंग की धारा में FIR दर्ज हुई है. रोजा थाना क्षेत्र के बरमौला अर्जुनपुर गांव निवासी अधिवक्ता मोनिश ने कादरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. दरअसल, 15 नवंबर को मोनिश की बहन का निकाह होना था, जिस पर इमाम ने ऐन वक्त पर निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया. घर पर 'वंदे मातरम' और नेमप्लेट पर जाति के स्थान पर 'भगत सिंह' लिखे होने से जुड़े विवाद के बीच मोनिश ने तहरीर देकर यह कार्रवाई कराई.

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15 नवंबर को होना था निकाह, ऐन वक्त पर इनकार

अधिवक्ता मोनिश के अनुसार, उनकी बहन का निकाह 15 नवंबर को तय था और इसकी जानकारी 10 से 15 दिन पहले ही मस्जिद के इमाम को दे दी गई थी. मोनिश ने बताया कि इमाम ने कहा कि आपके कार्य अच्छे हैं, लेकिन परिवार के कुछ कार्य दीन के खिलाफ हैं. 13 नवंबर को इमाम ने मना कर दिया और 15 नवंबर को पिता की बीमारी का हवाला देकर निकाह नहीं किया.

नेमप्लेट और 'वंदे मातरम' को लेकर आपत्ति

मोनिश ने फोन पर बातचीत में बताया कि वह अपने नाम के आगे भगत सिंह लिखते हैं, जय हिंद और वंदे मातरम बोलते हैं तथा नेमप्लेट पर भी यह सब लिखा है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस पर कई बार आपत्ति जता चुके हैं, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है. मोनिश का आरोप है कि राष्ट्रवादी विचारधारा और हिंदू परंपराओं के सम्मान के कारण उन्हें परेशान किया गया.

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दूसरे काजी ने कराया निकाह, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी

इमाम के इनकार के बाद दूसरे काजी को बुलाकर बहन का निकाह संपन्न कराया गया. रोजा थाना प्रभारी उमेश मिश्रा ने फोन पर बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद अधिवक्ता मोनिश की तहरीर पर इमाम मोहम्मद सुरफान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस के अनुसार, इमाम पक्ष का कहना है कि पिता की तबीयत खराब होने की सूचना एक दिन पहले दे दी गई थी ताकि दूसरे इमाम की व्यवस्था हो सके.

बहन की विदाई में व्यस्त अधिवक्ता मोनिश

अधिवक्ता मोनिश ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने कार्रवाई को लेकर धन्यवाद दिया है. फिलहाल उन्होंने जानकारी दी है कि उनकी बहन की विदाई का कार्यक्रम है और वह उसी में व्यस्त हैं.

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