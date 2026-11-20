भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला हो तो मैदान पर टक्कर के साथ जुबानी जंग भी देखने को मिलती है. लेकिन इस बार पाकिस्तान की अंडर-19 टीम को लेकर ऐसा तंज कसा गया है, जो चर्चा में है. भारत के हाथों अंडर-19 एशिया कप फाइनल में मिली हार के बाद पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया ने अपनी ही टीम पर सवाल उठाए हैं.

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उन्होंने अपनी मां के साथ मैच के हाइलाइट्स देखने का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया. कनेरिया के मुताबिक, भारतीय खिलाड़ियों को देखकर उनकी मां ने कहा कि ये तो बिल्कुल बच्चे लग रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की टीम अंडर-19 नहीं, बल्कि सीनियर राष्ट्रीय टीम जैसी दिख रही है.

मां ने भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों में पकड़ा फर्क

दानिश कनेरिया ने बताया कि वह दिन में खाली रहते हैं तो क्रिकेट मैचों के हाइलाइट्स देखते हैं. इस दौरान उनकी मां भी उनके साथ बैठकर क्रिकेट देखती हैं. भारत-पाकिस्तान के अंडर-19 मुकाबले के हाइलाइट्स देखते हुए उनकी मां ने भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की उम्र को लेकर टिप्पणी की.

Watch: Former Pakistan spinner Danish Kaneria casts doubt over the Pakistan U-19 team following the U-19 Asia Cup final, claiming that some players "looked older than their age" while slamming Pakistan's declining bowling standards and praising India's deserving triumph. He said, "...Since I am free during the day, I watch the highlights, and my mother also watches along with me. She remarked that the Indian players look like actual kids, whereas the Pakistan side looked like the national team rather than an U-19 team—they appeared quite overage. That was one thing; secondly, while Pakistan batted strongly, their bowling and strategy were below par. India's talent pool is constantly growing, with many bowlers and batsmen who will go on to represent the Indian national team. I think India showed aggression at the right time—after winning—whereas Pakistan showed aggression at the wrong time while the game was still underway. Win the match first, then show aggression..." — IANS (@ians_india) November 20, 2026

कनेरिया ने कहा, 'मेरी मां भी मेरे साथ क्रिकेट देखती हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के खिलाड़ी कितने छोटे हैं, बिल्कुल बच्चों जैसे लग रहे हैं. वहीं पाकिस्तान की टीम अंडर-19 नहीं, बल्कि राष्ट्रीय टीम जैसी दिख रही थी. ऐसा लग रहा था कि उनके खिलाड़ी अपनी उम्र से काफी बड़े हैं.'

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पाकिस्तान की गेंदबाजी पर भी उठाए सवाल

कनेरिया ने सिर्फ खिलाड़ियों की उम्र को लेकर टिप्पणी नहीं की, बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट के गिरते स्तर पर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसकी गेंदबाजी और रणनीति बेहद कमजोर रही. एक समय पाकिस्तान के गेंदबाजों का ऐसा दबदबा होता था कि छह विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर टिकना मुश्किल हो जाता था. लेकिन अब हालात बदल गए हैं.

उन्होंने कहा कि अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के पास खिताब जीतने का अच्छा मौका था. आखिरी विकेट बाकी था और भारत को 50 से ज्यादा रन बनाने थे, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाज मैच खत्म नहीं कर सके. कनेरिया के मुताबिक, पाकिस्तान की गेंदबाजी का स्तर अंडर-19 से लेकर सीनियर टीम तक गिरा है.

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इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ, फिर भी रणनीति गायब!

पूर्व स्पिनर ने पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ को भी निशाने पर लिया. उन्होंने सवाल उठाया कि टीम के साथ इतने अनुभवी कोच और पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मौजूद थे, फिर भी उन्हें यह समझ नहीं आया कि किस गेंदबाज को कब और कहां इस्तेमाल करना है.

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कनेरिया ने कहा कि पाकिस्तान के पास मैच जीतने का अच्छा मौका था, लेकिन गेंदबाजों के सही इस्तेमाल और रणनीति की कमी ने टीम को पीछे कर दिया.

भारत की जीत को बताया पूरी तरह जायज

कनेरिया ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत का टैलेंट पूल लगातार बढ़ रहा है. अंडर-19 टीम में कई ऐसे बल्लेबाज और गेंदबाज दिखाई दिए हैं, जो आने वाले समय में सीनियर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं.

उन्होंने कहा, 'भारत के पास बहुत बड़ा टैलेंट है. इस टीम में कई ऐसे खिलाड़ी दिखे हैं, जो भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. जिस लगन, मेहनत और समर्पण के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने पूरा टूर्नामेंट खेला, उसे देखते हुए भारत इस जीत का पूरी तरह हकदार था.'

कनेरिया ने मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आक्रामक रवैये पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भारत ने जीत के बाद आक्रामकता दिखाई, जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ी मैच के दौरान ही ऐसा कर रहे थे. उनकी नसीहत थी कि पहले मुकाबला जीतना चाहिए और उसके बाद आक्रामकता दिखानी चाहिए.

उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया की ओर से भारतीय खिलाड़ियों के व्यवहार पर उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया. कनेरिया के मुताबिक, पाकिस्तान को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी गलतियों को देखना चाहिए. पाकिस्तान क्रिकेट को अब आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि गिरावट सिर्फ राष्ट्रीय टीम तक सीमित नहीं है, बल्कि युवा क्रिकेट में भी दिखाई दे रही है.

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