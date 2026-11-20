Aaj Tak Masterclass Day 1: सरकारी नौकरी का आकर्षण आज भी बरकरार है, लेकिन बदलते दौर में युवा यह भी जानना चाहते हैं कि रेलवे और पीएसयू (PSUs) में करियर की क्या संभावनाएं हैं. आजतक मास्टरक्लास के 'रेलवेज के रास्ते, करियर की राह' सत्र में राइट्स (RITES) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल मित्तल ने रेलवे में भर्तियों, सरकारी नौकरी की सुरक्षा और निजी क्षेत्र से सैलरी की तुलना पर बेहद साफ तस्वीर रखी.

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सत्र के दौरान जब युवाओं से पूछा गया कि कौन रेलवे में नौकरी करना चाहता है, तो कम हाथ उठे जिसके पीछे युवाओं ने बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कम वैकेंसी की आशंका जताई. इस पर राहुल मित्तल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारतीय रेलवे में रिकॉर्ड पूंजीगत खर्च (Capex), नए कॉरिडोर और रोलिंग स्टॉक के विस्तार के साथ रेलवे और उससे जुड़े करीब 8 पीएसयू में भर्तियों को तेजी मिली है.

सरकारी बनाम प्राइवेट नौकरी: शुरुआती 10-12 साल में कहां ज्यादा सैलरी?

सरकारी नौकरी में कम तनख्वाह की आम धारणा पर राहुल मित्तल ने एक अहम पहलू सामने रखा. उन्होंने कहा कि पहले सरकारी और निजी क्षेत्र की सैलरी में बड़ा अंतर होता था, लेकिन अब शुरुआती स्तर पर स्थिति बदल चुकी है. उनके मुताबिक, सरकारी या RITES जैसे पीएसयू में मिलने वाला कुल पैकेज (CTC और अन्य सुविधाएं मिलाकर) शुरुआती 10 से 12 साल तक यानी मिड-मैनेजमेंट तक पहुंचने तक कई निजी कंपनियों के मुकाबले बेहतर या बराबरी का रहता है. हालांकि, 35 साल की उम्र के बाद या वरिष्ठ पदों पर पहुंचने पर निजी क्षेत्र में सैलरी का ग्राफ तेजी से ऊपर जाता है. सरकारी नौकरी आज भी सुरक्षित है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए लगातार सीखना जरूरी है.

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55 देशों तक फैला काम और RITES में भर्तियां

राइट्स (RITES) के कामकाज के बारे में बताते हुए राहुल मित्तल ने कहा कि यह एक 52 साल पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी कंपनी है, जिसके 13 वर्टिकल्स में देश-विदेश में 700 से ज्यादा कंसल्टेंसी ऑर्डर चल रहे हैं और पिछले पांच दशकों में 55 से अधिक देशों में काम किया गया है.

भर्तियों को लेकर उन्होंने बताया कि कंपनी में ऑर्डर इनफ्लो मजबूत रहने के कारण बीते साल करीब 900 लोगों को जोड़ा गया, इस साल भी शुरुआती महीनों में 300 से अधिक भर्तियां हो चुकी हैं और अलग-अलग वर्टिकल्स में करीब 400 और वैकेंसी पाइपलाइन में हैं.

रेल सेफ्टी, AI और कोहरे की चुनौती

सत्र में युवाओं ने ट्रेनों की लेटलतीफी, डिरेलमेंट, कोहरे और बुलेट ट्रेन से जुड़े सवाल भी पूछे. इस पर राहुल मित्तल ने बताया कि रेलवे में बढ़ते ट्रैफिक और अलग-अलग तरह की ट्रेनों के संचालन के बीच पंक्चुअलिटी की चुनौती आती है, लेकिन नए कॉरिडोर्स और रिकॉर्ड कैपेक्स से हालात सुधर रहे हैं.

उन्होंने यह भी साझा किया कि रेल पटरियों के निरीक्षण में अब AI टूल का इस्तेमाल भी शुरू किया गया है, जो पुराने फेल्योर डेटा के आधार पर संभावित कमजोर बिंदुओं को पहचानने में मदद कर रहा है. वहीं कोहरे और सुरक्षा के मोर्चे पर 'कवच' जैसी प्रणालियों और सिग्नलिंग सुधारों पर तेजी से काम होने की बात कही. अंत में उन्होंने कहा कि सरकारी हो या निजी क्षेत्र, शुरुआती सालों के मुकाबले आगे चलकर मेहनत, कौशल और निरंतर सीखने की आदत ही करियर की असली उड़ान तय करती है.

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