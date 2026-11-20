सोने और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से भारी गिरावट आई है, जिस कारण सोना अपने रिकॉर्ड हाई से 70 हजार रुपये और चांदी की कीमत 2.70 लाख रुपये तक घट गई है. यह गिरावट फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से रेट में बढ़ोतरी की उम्‍मीद के कारण हो रही है.

और पढ़ें

अनुमान है कि दिसंबर में फेडरल रिजर्व बैंक अपने ब्‍याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट त‍क बढ़ोतरी कर सकता है. वहीं डॉलर इंडेक्‍स भी अपने रिकॉर्ड हाई के करी‍ब कारोबार कर रहा है. साथ ही कच्‍च तेल के दाम भी 90 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बने हुए हैं, जिस कारण सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दबाव बन रहा है.

इस भारी गिरावट के कारण रिकॉर्ड हाई से सिल्‍वर ETF 60 फीसदी तक गिर गए हैं. वहीं गोल्‍ड ईटीएफ में भी 30 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली है. सोचिए, अगर किसी ने रिकॉर्ड हाई पर गोल्‍ड और सिल्‍वर के ईटीएफ खरीदा होगा तो अब उन्‍हें कितना भारी नुकसान हो चुका होगा. मान लीजिए किसी ने सिल्‍वर ईटीएफ 10 हजार रुपये लगाए होंगे, तो आज वह घटकर 4000 रुपये हो गए होंगे.

Advertisement

इन ईटीएफ में बड़ी गिरावट

ACE MF के आंकड़ों के अनुसार, 29 जनवरी 2026 से 19 नवंबर 2026 के बीच सिल्वर ETF में औसतन 56.47% की गिरावट आई। इस दौरान लगभग 17 सिल्वर ETF मौजूद थे. इन 17 सिल्वर ETF में से, टाटा सिल्वर ETF में सबसे ज़्यादा, लगभग 56.77% की गिरावट दर्ज की गई. इसके बाद DSP सिल्वर ETF का नंबर आता है, जिसमें इसी अवधि के दौरान 56.77% की गिरावट आई. निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF में 29 जनवरी 2026 से 56.5% की गिरावट आई. इसी अवधि में ज़ेरोधा CASE सिल्वर ETF में सबसे कम, लगभग 55.60% की गिरावट देखी गई.

करीब 7 गुना घटी खरीद

जनवरी में सोना और चांदी के भाव रिकॉर्ड हाई पर थे. तबसे लेकर सोने और चांदी में गिरावट रही है, जिस कारण लगातार खरीदारी भी घटी है. आलम ये है कि जनवरी से लेकर अभी तक सोने और चांदी के ईटीएफ में करीब 7 गुना तक खरीदारी घटी है. AMFI के जनवरी 2026 के आंकड़े के अनुसार, जनवरी में Gold ETF में ₹24,040 करोड़ का निवेश हुआ था. वहीं Silver ETF में ₹9,463 करोड़ का निवेश हुआ था.

हालांकि, अक्‍टूबर के आंकड़े को देखें तो गोल्‍ड ईटीएफ में ₹3,474 करोड़ का निवेश हुआ है, जबकि सिल्‍वर ईटीएफ में निवेश ₹3,092 करोड़ का निवेश हुआ है. ऐसे में देखा जाए तो गोल्‍ड ईटीएफ में मंथली आधार पर जनवरी की तुलना में 7 गुना खरीद कम हुई है, जबकि चांदी ईटीएफ में 3 गुना खरीद कम हुई है.

Advertisement

निवेशक क्‍या करें?

एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि सोने और चांदी के ईटीएफ में बल्‍क में खरीदारी के बजाय, थोड़ा-थोड़ा करके हर गिरावट पर खरीदने की जरूरत है. क्‍योंकि अभी इंटरनेशनल लेवल पर सोने और चांदी की कीमतों में दबाव दिख रहा है. ऐसे में फेड का फैसला आने और सोने-चांदी को लेकर स्‍पष्‍टता मिलने तक, थोड़ा-थोड़ा सोने-चांदी के दाम में खरीदारी बढ़ाने की जरूरत है.

(नोट- सोने और चांदी में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----