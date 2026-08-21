तो क्या वैभव सूर्यवंशी अगले साल होने वाले वनडे (ODI) वर्ल्ड कप 2027 में खेलेंगे, क्या संजू सैमसन और भुवनेश्वर कुमार के नामों पर व‍िचार होगा? इन्हीं सब सवाल को लेकर दावा और भव‍िष्यवाणी भारतीय टीम के बल्लेबाज रहे रॉब‍िन उथप्पा ने की है. आईपीएल में कोलकाता और और चेन्नई के लिए खेल चुके उथप्पा की ये भव‍िष्यवाणी बेहद चर्चा में है.

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उथप्पा के मुताब‍िक- वैभव सूर्यवंशी, भुवनेश्वर कुमार और संजू सैमसन वर्ल्ड कप 2027 का हिस्सा होना चाहिए. उथप्पा ने इस दौरान वनडे वर्ल्ड कप 2027 के स्कॉड के लिए भी अपनी फेवरेट 15 सदस्यीय टीम बताई. वहीं कई प्रत‍िभाशाली ख‍िलाड़ी टीम से बाहर भी रह सकते हैं. उथप्पा ने अपनी फेवरेट टीम में यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन को मौका नहीं दिया.

उथप्पा के इस सेलेक्शन में भुवनेश्वर को जगह मिलने की वजह भी है. क्योंकि उन्होंने आईपीएल 2026 में 28 विकेट लिए थे. वह भारतीय टीम के लिए आख‍िरी बार कोई वनडे करीब 5 साल पहले खेले थे.

सुंदर और राणा को उथप्पा की टीम में मौका नहीं

खास बात यह रही कि गौतम गंभीर के खास वॉश‍िंगटन सुंदर और हर्ष‍ित राणा वनडे वर्ल्ड कप 2027 की टीम में उथप्पा के मुताब‍िक जगह नहीं बना पाए, ये दोनों ही ख‍िलाड़ी हाल में भारतीय क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल सेटअप का भी हिस्सा रहे हैं.

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फ‍िन‍िशर संजू को वनडे टीम में मौका, ईशान बाहर

उथप्पा ने अपनी इस फेवरेट टीम में संजू सैमसन को मौका दिया है, जबकि ईशान किशन को उन्होंने नजरंदाज कर दिया. उथप्पा के मुताब‍िक संजू सैमसन टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं और मैच को फ‍िन‍िश भी कर सकते हैं.

हार्द‍िक इकलौते फास्ट बॉल‍िंग ऑलराउंडर

उथप्पा ने वनडे वर्ल्ड कप के लिए हार्द‍िक पंड्या को 15 सदस्यीय टीम में मौका दिया, लेकिन इसके अलावा उन्होंने अपने 15 सदस्यीय स्क्वॉड में किसी और फास्ट बॉल‍िंग ऑलराउंडर को मौका नहीं दिया. उथप्पा की टीम में जसप्रीत बुमराह , भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद स‍िराज और अर्शदीप सिंह 4 फ्रंटलाइन पेसर गेंदबाज हैं.

उथप्पा ने कहा- साउथ अफ्रीका में 2027 के लिए मेरी वर्ल्ड कप टीम है, माना कि हमारे पास अभी एक साल है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये 15 खिलाड़ी अगले एक साल में खेलते हैं, तो यह एकदम सही तैयारी होगी, और मुझे लगता है कि यह एक ज़बरदस्त टीम है.

2027 वर्ल्ड कप के लिए रॉबिन उथप्पा की 15 सदस्यीय इंडिया टीम: शुभमन गिल, रोहित शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, संजू सैमसन, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह.

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