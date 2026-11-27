ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑफ स्पिनर नाथन लायन को न्यूजीलैंड के खिलाफ पर्थ में होने वाले पहले टेस्ट से बाहर किया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को घोषित होने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम में लायन को जगह मिलने की उम्मीद नहीं है. इतना ही नहीं, फिलहाल न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी टेस्ट सीरीज के लिए भी वह टीम मैनेजमेंट की पहली पसंद नहीं दिख रहे हैं.

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हालांकि, भारत दौरे के लिए उनकी दावेदारी बनी हुई है. लायन के टेस्ट करियर पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि चोट से वापसी के बाद उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. पिछले सीजन एशेज के एडिलेड टेस्ट में उन्हें गंभीर हैमस्ट्रिंग चोट लगी थी. इसके बाद वापसी करते हुए उन्होंने 10 विकेट लिए हैं, लेकिन इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 41.20 रहा है.

तीन बार टीम से बाहर हो चुके हैं लायन

लायन को हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ गकेबरहा में खेले गए दूसरे टेस्ट से भी बाहर रखा गया था. ऑस्ट्रेलिया ने उस मुकाबले में अतिरिक्त तेज गेंदबाज के साथ उतरने का फैसला किया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ पर्थ टेस्ट में भी टीम इसी रणनीति को अपना सकती है.

यह आठ टेस्ट मैचों में तीसरी बार था, जब उपलब्ध होने के बावजूद लायन को टीम से बाहर बैठना पड़ा. इससे पहले 2013 के बाद वह फिट होने पर कभी टेस्ट मैच से बाहर नहीं हुए थे. वहीं, 2011 में डेब्यू सीरीज के बाद पहली बार उन्हें किसी टेस्ट टीम के स्क्वॉड से बाहर किए जाने की स्थिति बनी है.

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पर्थ में भी लायन का रिकॉर्ड बहुत खराब नहीं है. उन्होंने इस मैदान पर 29 विकेट लिए हैं और उनका एवरेज 21.20 रहा है. हालांकि, पिछले साल एशेज के पर्थ टेस्ट में उन्होंने सिर्फ दो ओवर गेंदबाजी की थी.

कोच ने लायन की जगह पर क्या कहा था?

साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में खेले गए आखिरी टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड से लायन की नंबर-1 स्पिनर की जगह पर सवाल पूछा गया था.

उस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर ने दूसरी पारी में 16 रन देकर 6 विकेट झटके थे. उनके मैच में कुल 10 विकेट रहे. वहीं, लायन ने पूरे मुकाबले में चार विकेट लिए थे.

मैकडोनाल्ड ने तब कहा था कि फिलहाल लायन की स्थिति की समीक्षा करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा था कि टीम शील्ड क्रिकेट के प्रदर्शन को देखेगी और लायन पर्थ में पहले टेस्ट की तैयारी करेंगे.

इन स्पिनर्स की भी दावेदारी

हालिया शेफील्ड शील्ड मुकाबलों में दूसरे स्पिनर्स ने भी अपनी दावेदारी मजबूत की है. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर खेले गए मुकाबले में क्वींसलैंड के लेग स्पिनर मिचेल स्वेपसन ने 11 विकेट हासिल किए. लायन के खाते में इसी मैच में चार विकेट आए. स्वेपसन ने 2014 में स्टीव ओ'कीफ के बाद शेफील्ड शील्ड मैच में 11 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बनने का कारनामा किया.

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वहीं, पर्थ स्टेडियम में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच हुए मुकाबले में कोरी रोचिचियोली ने छह विकेट लिए. उन्होंने इसी मैच में अपना पहला फर्स्ट क्लास शतक भी लगाया. बाएं हाथ के स्पिनर मैट कुहनेमन ने पहली पारी में 37.5 ओवर में 88 रन देकर तीन विकेट हासिल किए.

टॉड मर्फी भी चयन की दौड़ में हैं. उनके नाम सात टेस्ट कैप हैं और पिछले सीजन एशेज में लायन की चोट के बाद उन्हें टीम में बुलाया गया था. फिलहाल वह एडिलेड में विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले के आखिरी दिन खेल रहे हैं. इस सीजन गेंदबाजी में उनका औसत 44 से ज्यादा है.

लायन के टीम से बाहर होने पर वह 3 से 7 दिसंबर तक SCG में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यू साउथ वेल्स के अगले शेफील्ड शील्ड मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं. हालांकि, उनके इस मुकाबले में खेलने को लेकर भी संशय है.

मार्नस लाबुशेन की जगह जैक क्लेटन को मौका!

दूसरी ओर, मार्नस लाबुशेन के बाहर होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में खाली हुई बल्लेबाजी की जगह जैक क्लेटन को मिल सकती है. न्यूज कॉर्प और नाइन न्यूजपेपर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि क्लेटन इस रेस में सबसे आगे हैं.

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