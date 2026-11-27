इंडिया में इस समय साउथ की एक्ट्रेस साई पल्लवी छाई हुई हैं. फिल्म रामायण में माता सीता का किरदार निभाने पर उनकी खूब चर्चा हो रही है. कई लोगों ने उनकी कास्टिंग और माता सीता के चित्रण पर सवाल उठाए. इन्हीं में से एक काजोल की बहन और एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी भी हैं, जिन्होंने हाल ही में X पर रामायण देखने के बाद साई पल्लवी को 'मिसकास्ट' बताया.

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तनीषा मुखर्जी को माता सीता के रोल में साई का काम पसंद नहीं आया. रामायण से उनका काफी गहरा रिश्ता रहा है. काजोल की नानी एक्ट्रेस शोभना समर्थ 'ओजी' सीता थीं. जब पहली बार पर्दे पर रामायण की कहानी आई थी, तब उसमें माता सीता का रोल तनीषा की नानी ने ही निभाया था. साई पल्लवी की आलोचना करते हुए, तनीषा ने उनका भी जिक्र किया था. हालांकि तब शोभना समर्थ को भी बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था.

तीन फिल्मों में निभाया था सीता का किरदार

शोभना समर्थ अपने समय की मशहूर एक्ट्रेस थीं. उन्होंने रामायण पर बनी तीन फिल्मों में सीता का किरदार निभाया था. पहली फिल्म भरत मिलाप साल 1942 में रिलीज हुई थी. इसमें राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास की कहानी दिखाई गई थी. फिल्म में प्रेम अदीब ने भगवान राम का रोल निभाया था. शोभना और प्रेम अदीब की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आई. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही. इसके बाद डायरेक्टर विजय भट्ट ने इसी स्टारकास्ट के साथ रामायण के अगले हिस्से पर फिल्म बनाने का फैसला किया.

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साल 1943 में आई राम राज्य में राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या लौटने के बाद की कहानी दिखाई गई थी. इसमें सीता की अग्निपरीक्षा, उनका वनवास और लव-कुश के जन्म की कहानी शामिल थी. ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी. कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन में ये फिल्म देखी थी. वैसे गांधी जी को फिल्में देखना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन राम राज्य उनके लिए खास थी.

जब बनीं सीता, तब थीं प्रेग्नेंट

इन दो फिल्मों की सफलता के बाद शोभना समर्थ और प्रेम अदीब की जोड़ी काफी मशहूर हो गई थी. लोग उन्हें असली सीता और राम के रूप में देखने लगे थे. दोनों की तस्वीरें कैलेंडर पर भी छपने लगी थीं. इसके बाद साल 1948 में रामायण पर आधारित तीसरी फिल्म रामबाण रिलीज हुई. इसमें शूर्पणखा की नाक काटने, रावण के सीता का अपहरण करने और राम-लक्ष्मण के हनुमान से मिलने की कहानी दिखाई गई थी.

हालांकि, इस बार फिल्म को पहले जैसी सफलता और तारीफ नहीं मिली. फिल्म की सबसे ज्यादा आलोचना शोभना समर्थ को लेकर हुई थी. दरअसल, उस समय शोभना शादीशुदा थीं और उनके चार बच्चे थे. फिल्म की शूटिंग के दौरान वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थीं. इसी बात को लेकर कहा जाता है कि एक फिल्म मैगजीन के एडिटर ने उनकी आलोचना की थी.

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उन्होंने माता सीता के रूप में शोभना की प्रेग्नेंसी पर सवाल उठाए थे. साथ ही साथ एक्ट्रेस के लुक की भी कड़ी आलोचना की थी. उन्होंने हिंदुओं से फिल्म का बहिष्कार करने की अपील भी की थी. उनका कहना था कि इस फिल्म को देखकर नई पीढ़ी के लोगों को गलतफहमी हो सकती है कि सीता वनवास के दौरान प्रेग्नेंट थीं.

क्या है रामायण फिल्म की कमाई का अपडेट?

शोभमा समर्थ के बाद अब साई पल्लवी को इस तरह की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है. अब देखना है कि क्या वो रामायण के पार्ट 2 में लोगों को इंप्रेस कर पाती हैं या नहीं. बात करें फिल्म रामायण की, तो इसके पहले पार्ट ने अभी तक वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1700 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं. इस फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया, जो सेकेंड पार्ट भी बना रहे हैं.

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