इन दिनों सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान वायरल हो रहा है. यह कोई पॉलिटिकल या ग्लोबल मसले पर दिया गया स्टेटमेंट नहीं है. उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान अपनी फेवरेट मिठाई के बारे में बताया है.

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दरअसल, थैंक्सगिविंग के मौके पर जब उनसे पूछा गया कि उन्हें सबसे ज्यादा कौन सी मिठाई पसंद है, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि वहां मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगे. अब इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

अमेरिका में हर साल थैंक्सगिविंग के मौके पर राष्ट्रपति सेना के जवानों से फोन पर बात करते हैं. इसी परंपरा के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बार अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ अमेरिकी सैनिकों से बातचीत की. इसी दौरान स्पेस फोर्स की लेफ्टिनेंट करीना बैलेस्टेरोस ने उनसे एक दिलचस्प सवाल पूछ लिया.

उन्होंने पूछा कि राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी को थैंक्सगिविंग के मौके पर कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है? इस सवाल पर ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'यह तो जो बाइडेन वाला सवाल लगता है.'

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Trump says his favorite dessert is a pumpkin pie with one key addition. Vanilla ice cream. https://t.co/e0Cu0dipKe — Defiant L’s (@DefiantLs) November 27, 2026

ट्रंप ने क्यों लिया जो बाइडेन का नाम?

ट्रंप ने आगे कहा कि जो बाइडेन से भी अक्सर पूछा जाता था कि उन्हें कौन सी आइसक्रीम पसंद है. बाइडेन का जवाब हमेशा वनीला होता था. ट्रंप ने मजाक करते हुए कहा कि उनसे यह सवाल पूछने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती थी.

इसके बाद ट्रंप ने अपनी पसंदीदा मिठाई का नाम बताया. उन्होंने कहा कि उन्हें पंपकिन पाई यानी कद्दू से बनी मिठाई पसंद है. हालांकि, इसके साथ एक शर्त भी है. ट्रंप के मुताबिक, इस पाई के साथ वनीला आइसक्रीम जरूर होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर पंपकिन पाई के साथ वनीला आइसक्रीम न हो, तो उन्हें शायद इसका स्वाद उतना पसंद न आए.

मेलानिया ट्रंप को पसंद है एप्पल पाई

इस बातचीत में जब मेलानिया ट्रंप से उनकी पसंदीदा मिठाई के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उन्हें एप्पल पाई पसंद है. हालांकि, उनकी पसंद में भी वनीला आइसक्रीम शामिल है.

इस तरह राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी दोनों ने अपनी पसंदीदा मिठाई के साथ वनीला आइसक्रीम का जिक्र किया. अब ट्रंप का यह हल्का-फुल्का अंदाज चर्चा में है. राजनीति और गंभीर बयानों से इतर मिठाई को लेकर उनकी यह बातचीत लोगों का ध्यान खींच रही है.

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