Uttar PradeshNews: बदायूं जिले के ककोड़ा मेले में पुलिसकर्मी द्वारा युवक और श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई है. वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान सिपाही अंकित कुमार के रूप में हुई है. अंकित कुमार केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा की सुरक्षा में तैनात था. एसएसपी अंकिता शर्मा ने उसे लाइन हाजिर कर जांच के आदेश दिए हैं.

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दरअसल, यूपी के बदायूं में ककोड़ा मेले के दौरान पुलिसकर्मी की कथित दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक पुलिसकर्मी युवक और श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है. मामला 23 नवंबर का कादरचौक थाना क्षेत्र के ककोड़ा मेले का है.

वीडियो सामने आने के बाद बदायूं की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने मामले का संज्ञान लिया. वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान आरक्षी संख्या 1299 अंकित कुमार के रूप में की गई. पहचान की पुष्टि के बाद सिपाही को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया.

अंकित कुमार केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा की सुरक्षा में अंगरक्षक के तौर पर तैनात था. वह काफी लंबे समय से मंत्री की सुरक्षा में ड्यूटी कर रहा था. इस मामले में केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा से उनका पक्ष जानने के लिए फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी. इस घटना पर मंत्री की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है.

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एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि जैसे ही वायरल वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया, वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान कराई गई. पहचान की पुष्टि होने के बाद संबंधित सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया. एसएसपी के मुताबिक, मामले की जांच क्षेत्राधिकारी लाइन्स को सौंपी गई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.



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