Winter Weekend Trips: सर्दियों का मौसम घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इस दौरान न तो गर्मी परेशान करती है और न ही सफर करना मुश्किल होता है. ऐसे में अगर आप दिल्ली में रहते हैं और वीकेंड पर कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास कई बेहतरीन जगहें मौजूद हैं. खास बात यह है कि इन जगहों पर घूमने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. आप प्रति व्यक्ति 7 हजार रुपये से कम के बजट में 1 रात और 2 दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं दिल्ली से सर्दियों में घूमने लायक ऐसी 7 खूबसूरत जगहों के बारे में.

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आगरा, उत्तर प्रदेश

दिल्ली से आगरा घूमने जाने के लिए सर्दियों का मौसम बेहतर रहता है. यहां आप ताजमहल की खूबसूरती देखने के साथ पुराने बाजारों और गलियों में घूम सकते हैं. सुबह जल्दी ताजमहल देखने जाएं और इसके बाद आगरा किला और दूसरी ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर करें. यहां बजट होटल और खाने-पीने के सस्ते विकल्प भी मिल जाते हैं. दिल्ली से ट्रेन या बस से सफर करके आप लगभग 3,500 से 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति के बजट में 1 रात और 2 दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं.

जयपुर, राजस्थान

राजस्थान की राजधानी जयपुर सर्दियों में घूमने के लिए शानदार जगह है. इस मौसम में यहां का तापमान सुहावना रहता है, जिससे किले, महल और बाजार घूमने में परेशानी नहीं होती. आप यहां आमेर किला, हवा महल और सिटी पैलेस जैसी जगहें देख सकते हैं. दिल्ली से जयपुर के लिए बस और ट्रेन आसानी से मिल जाती हैं. कम बजट में ठहरने के लिए यहां कई हॉस्टल और होमस्टे भी मौजूद हैं. पहले से टिकट बुक करने और बजट होटल चुनने पर लगभग 4,500 से 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति में यह ट्रिप पूरी हो सकती है.

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ऋषिकेश, उत्तराखंड

अगर आप वीकेंड पर शांति और सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो ऋषिकेश जा सकते हैं. सर्दियों में यहां का मौसम काफी अच्छा रहता है. आप गंगा किनारे बैठकर समय बिता सकते हैं, शांत कैफे में खाना खा सकते हैं और आसपास की खूबसूरत जगहों पर घूम सकते हैं. यहां कम बजट वाले हॉस्टल और गेस्ट हाउस भी मिल जाते हैं. दिल्ली से बस या ट्रेन और फिर स्थानीय परिवहन के जरिए करीब 4,000 से 5,500 रुपये प्रति व्यक्ति में छोटी ट्रिप प्लान की जा सकती है.

हरिद्वार, उत्तराखंड

हरिद्वार धार्मिक और प्राकृतिक खूबसूरती का अच्छा मेल है. सर्दियों में यहां सुबह के समय गंगा किनारे घूमने का अलग ही आनंद मिलता है. आप हर की पौड़ी पर गंगा आरती देख सकते हैं और आसपास के बाजारों में घूम सकते हैं. दिल्ली से हरिद्वार के लिए बस और ट्रेन दोनों की सुविधा है. यहां कम बजट में ठहरने के कई ऑप्शन मिल जाते हैं. लगभग 3,000 से 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति के बजट में आप यहां 1 रात और 2 दिन बिता सकते हैं.

नीमराना, राजस्थान

अगर आप दिल्ली से ज्यादा दूर जाए बिना छोटी ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो राजस्थान का नीमराना अच्छा विकल्प है. यहां का नीमराना फोर्ट अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए मशहूर है. हालांकि, किले के अंदर ठहरना महंगा हो सकता है, इसलिए आप आसपास के इलाकों में बजट होटल चुन सकते हैं. यहां आप किले की खूबसूरती देखने के साथ खुली जगहों और शांत माहौल में समय बिता सकते हैं. आसपास बजट में ठहरने और घूमने-फिरने के साथ लगभग 4,500 से 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति का खर्च आ सकता है.

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अलवर और सरिस्का, राजस्थान

राजस्थान का अलवर अपनी झीलों, ऐतिहासिक इमारतों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. यहां आप सिलीसेढ़ झील और पुराने किलों जैसी जगहें घूम सकते हैं. इसके साथ ही सरिस्का टाइगर रिजर्व भी जा सकते हैं, जहां जंगल और प्राकृतिक नजारों का आनंद ले सकते हैं. अगर आप शहर की भीड़ से दूर कुछ समय बिताना चाहते हैं तो अलवर और सरिस्का का ट्रिप अच्छा रहेगा. बजट होटल, साधारण खाने और साझा परिवहन के साथ लगभग 5,000 से 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति का खर्च आ सकता है. ध्यान रखें कि सरिस्का की सफारी का किराया और उपलब्धता अलग से जांचें, क्योंकि इससे बजट बढ़ सकता है.

भरतपुर, राजस्थान

सर्दियों में राजस्थान का भरतपुर घूमने के लिए बेहतरीन जगह है. यहां स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान देश के प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्यों में से एक है. सर्दियों में यहां कई तरह के प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं. आप सुबह के समय साइकिल किराये पर लेकर अभयारण्य में घूम सकते हैं और पक्षियों को करीब से देख सकते हैं. यहां आसपास ठहरने के लिए साधारण और कम बजट वाले होटल भी मिल जाते हैं. दिल्ली से ट्रेन या बस से सफर और बजट में ठहरने के साथ करीब 3,500 से 5,500 रुपये प्रति व्यक्ति में यह ट्रिप की जा सकती है.

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5-6 हजार रुपये में ऐसे प्लान करें ट्रिप

अगर आप 5 से 6 हजार रुपये में वीकेंड ट्रिप पूरी करना चाहते हैं तो पहले से बस या ट्रेन की टिकट बुक करें. महंगे होटलों की जगह बजट होटल, हॉस्टल या होमस्टे चुनें. खाने-पीने के लिए स्थानीय और किफायती जगहों को प्राथमिकता दें. इसके अलावा घूमने के लिए साझा या स्थानीय परिवहन का इस्तेमाल करें. ट्रिप पर निकलने से पहले होटल, टिकट और घूमने वाली जगहों के एंट्री शुल्क की जानकारी जरूर लें. ध्यान रखें कि यहां बताए गए बजट अनुमानित हैं. असल खर्च यात्रा की तारीख, टिकट की कीमत, ठहरने की जगह और आपकी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है.

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