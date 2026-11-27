जेएसडब्लू मोटर्स भारत में अपनी पहली कार पेश करने को तैयार है. कंपनी की पहली कार 3 दिसंबर को पेश या लॉन्च हो सकती है. अपने पहले मॉडल के तौर पर कंपनी जेएसडब्लू कॉम्बैट को लेकर आ रही है, जो ग्लोबल मार्केट में आने वाली जेटूर टी2 का रिब्रांडेड वर्जन होगी. इसके साथ ही एक और कार भारत में लॉन्च हो सकती है.

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हम बात कर रहे हैं जैकू जे5 हाइब्रिड (Jaecoo J5 Hybrid) की, जिसे हाल में ही भारत में स्पॉट किया गया है. ये कार बिना किसी कैमोफ्लॉज के दिखी है. पहले भी इस कार के भारत में लॉन्च होने की चर्चा होती रही है. नया वीडियो सामने आने के बाद चर्चा हो रही है कि कंपनी जैकू जे5 हाइब्रिड को भी भारत में लॉन्च कर सकती है.

जेएसडब्लू ने आधिकारिक रूप से इस कार की लॉन्चिंग को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है. संभव है कि कंपनी इस कार को 3 दिसंबर को सिर्फ दिखाए और इसे अगले साल लॉन्च किया जाए. या फिर कंपनी इस कार को फरवरी में होने वाले भारत मोबिलिटी एक्सपो में पेश कर सकती है. फिलहाल इसकी लॉन्चिंग या डेब्यू को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है.

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क्या होगा कार में खास?

जैकू जे5 हाइब्रिड की बात करें, तो ये मिड-साइज एसयूवी है, जो कई मार्केट में पहले से मिल रही है. फ्रंट में ये कार वॉटरफॉल स्टाइल वाली बड़ी ग्रिल के साथ आती है, जिसमें वर्टिकल स्लैट्स, पतले एलईडी प्रोजेक्ट हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल्स और सिंपल फ्रंट बंपर मिलता है. साइड प्रोफाइल की बात करें, तो ये एसयूवी स्कॉयर्ड-ऑफ व्हील आर्च के साथ आती है.

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इसमें 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं. कार के पिछले हिस्से की बात करें, तो टेलगेट पर एलईडी टेललाइट्स मिलती हैं, जो जैकू लिखे हुए ब्लैक ट्रिम से जुड़ी हुई हैं. ये कार 4,380 एमएम लंबी, 1860 एमएम चौड़ी और 1650 एमएम ऊंची है. इसमें 2,620 एमएम का व्हीलबेस मिलता है. भारत में लॉन्च होने पर इस कार का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टॉस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर से होगा.

इंजन और पावर

ग्लोबल मार्केट में ये कार हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आती है. इसमें 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 143 पीएस की पावर और 215 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इस इंजन के साथ 204 पीएस की पावर और 310 एनएम टॉर्क वाला इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है.

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दोनों की कंबाइन्ड मैक्सिमम पावर 224 पीएस की मिलेगी, जबकि 295 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा. ये कार सिर्फ 7.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 18.9 किलोमीटर प्रति लीटर की है.

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