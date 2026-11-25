किसी के हाथ में बल्ला था, तो किसी के हाथ में माइक्रोफोन. एक ने संगीत की दुनिया में तहलका मचाया, दूसरा क्रिकेट के मैदान पर गेंदबाजों की नींद उड़ा रहा है. दोनों के बचपन में कई ऐसी कहानियां हैं, जो हैरान करती हैं. माइकल जैक्सन के पिता जोसेफ ने अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनर बनाने का सपना देखा था, तो वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव ने भी बेटे को क्रिकेट का सितारा बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया. माइकल की बायोपिक 'Michael' के बहाने इन दोनों की जिंदगी के शुरुआती पन्ने पलटें तो कई दिलचस्प समानताएं सामने आती हैं.

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माइकल जैक्सन अब इस दुनिया में नहीं हैं. 25 जून 2009 को 50 साल की उम्र में लॉस एंजिलिस में उनका निधन हो गया था. लेकिन उनके गाने, डांस और मंच पर जादुई अंदाज आज भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं. दूसरी ओर, वैभव सूर्यवंशी महज 15 साल के हैं और क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के सफर पर हैं. एक की जिंदगी और कामयाबी इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, जबकि दूसरे की कहानी अभी लिखी जा रही है.

24 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई बायोपिक फिल्म 'Michael' में माइकल जैक्सन के शुरुआती जीवन, उनके परिवार, जैक्सन 5 के सफर और एक असाधारण कलाकार बनने की कहानी दिखाई गई है. एंटोइन फुक्वा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने माइकल के उस सफर को फिर चर्चा में ला दिया, जिसकी शुरुआत एक छोटे बच्चे के रूप में हुई थी. उस बच्चे के पीछे एक ऐसा पिता था, जिसने उसकी प्रतिभा पहचान ली थी और उसे दुनिया के सामने लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी.

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कुछ ऐसी ही कहानी बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर स्थित मोतीपुर गांव से निकलकर क्रिकेट के बड़े मैदानों तक पहुंचे वैभव सूर्यवंशी की भी है. यहां भी एक पिता है, जिसने बेटे के हाथ में बल्ला थमाया, उसकी प्रतिभा पहचानी और उसे तराशने के लिए अपनी जिंदगी की दिशा तक बदल दी. फर्क इतना है कि माइकल का बचपन संगीत और मंच की रोशनी में बीता, जबकि वैभव का बचपन क्रिकेट की पिच, नेट प्रैक्टिस और गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाने की कोशिशों के बीच गुजरा.

पिता का सपना... बेटा बने दुनिया का सबसे बड़ा सितारा

माइकल जैक्सन की कहानी में उनके पिता जोसेफ जैक्सन का किरदार बेहद अहम था. जोसेफ खुद संगीत में रुचि रखते थे. वह चाहते थे कि उनके बच्चे संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाएं. उन्होंने अपने पांच बेटों- जैकी, टीटो, जर्मेन, मार्लन और माइकल को मिलाकर 'जैक्सन 5' ग्रुप बनाया. माइकल इस ग्रुप के सबसे कम उम्र के सदस्य थे, लेकिन उनकी प्रतिभा इतनी जबरदस्त थी कि जल्द ही वह इसकी सबसे बड़ी पहचान बन गए.

जोसेफ का तरीका बेहद सख्त था. बच्चों को घंटों अभ्यास करना पड़ता था. रिहर्सल में जरा सी गलती पर भी वह नाराज हो जाते थे. माइकल ने बाद में अपने बचपन के बारे में बताया था कि उनके पिता उन्हें बेल्ट से पीटते थे. पिता का डर उनके मन में इस कदर बैठा हुआ था कि कई बार रिहर्सल के दौरान उन्हें देखकर वह घबरा जाते थे. जोसेफ का मानना था कि बच्चों को बड़ा कलाकार बनना है तो सामान्य बच्चों से कहीं ज्यादा मेहनत करनी होगी.

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फिल्म 'Michael' में अभिनेता कोलमैन डोमिंगो ने माइकल जैक्सन के पिता जोसेफ जैक्सन का किरदार निभाया है. माइकल को सुपरस्टार बनाने के सफर में उनके पिता की भूमिका बेहद अहम रही. (Photo : Glen Wilson / Lionsgate)

माइकल का बचपन इस लिहाज से आसान नहीं था. वह बहुत कम उम्र में मंच पर पहुंच गए थे. खेलने-कूदने और आम बच्चों की तरह जिंदगी जीने के मौके कम मिले. लेकिन पिता के सख्त अनुशासन और लगातार अभ्यास ने जैक्सन 5 को संगीत की दुनिया में बड़ी पहचान दिलाई.

वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव की कहानी भी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. संजीव क्रिकेट के शौकीन थे... खुद भी क्रिकेट का सपना देखा था. उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि उनके बेटे में कुछ अलग करने की क्षमता है. वैभव ने महज चार साल की उम्र में बल्ला थाम लिया था. संजीव ने उसे सिर्फ क्रिकेट खेलने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसकी प्रतिभा को पहचानकर बेहतर प्रशिक्षण दिलाने की ठान ली.

यह सपना आसान नहीं था. छोटे कस्बे में बड़े स्तर की क्रिकेट सुविधाएं नहीं थीं. ऐसे में संजीव को बेटे की ट्रेनिंग के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी. मोतीपुर से पटना तक आने-जाने में घंटों लगते थे. कई बार पांच घंटे तक का सफर करना पड़ता था. बेटे के अभ्यास और बेहतर प्रशिक्षण के लिए उन्होंने पुश्तैनी जमीन तक बेच दी. कारोबार भी प्रभावित हुआ. लेकिन उन्होंने वैभव के क्रिकेटर बनने के सपने से समझौता नहीं किया.

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संजीव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हर माता-पिता अपने बच्चे को शीर्ष पर देखना चाहते हैं. वैभव के लिए उनकी मेहनत के पीछे भी यही सपना था. वह चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ अच्छा क्रिकेटर न बने, बल्कि देश के लिए खेले. आज जब वैभव भारतीय टीम की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरते हैं, तो उस सफर के पीछे पिता के संघर्ष की लंबी कहानी दिखाई देती है.

दोनों पिताओं की तुलना का एक पहलू और भी दिलचस्प है. जोसेफ जैक्सन ने अपने बच्चों को सख्त अनुशासन और दबाव में रखकर तैयार किया, जबकि संजीव सूर्यवंशी की कहानी बेटे के लिए सुविधाएं जुटाने, प्रशिक्षण और आर्थिक कुर्बानियां देने की है. दोनों के तरीके अलग थे, लेकिन अपने बेटे को असाधारण ऊंचाई पर देखने की महत्वाकांक्षा एक जैसी थी.

कार्टून से प्यार, लेकिन प्रेरणा दिग्गजों से... दोनों का अपना अलग अंदाज

बचपन की एक और समानता दोनों की पसंद में दिखाई देती है. माइकल जैक्सन के भीतर एक कलाकार बहुत छोटी उम्र से ही पल रहा था. उन्हें संगीत के साथ फिल्मों और मनोरंजन की दूसरी विधाओं में भी दिलचस्पी थी. चार्ली चैप्लिन के मूक अभिनय, चेहरे के हावभाव और शरीर की भाषा ने माइकल को प्रभावित किया. चैप्लिन बिना बोले अपने चेहरे और शरीर के जरिए भावनाएं जाहिर कर देते थे. माइकल ने भी अपने प्रदर्शन में इस तरह की अभिव्यक्ति को खास जगह दी. आगे चलकर उनका डांस, चेहरे के एक्सप्रेशन और मंच पर चलने का अंदाज उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया.

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वैभव की पसंद भी कुछ अलग नहीं है. वह आज भी खाली समय में कार्टून देखते हैं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने जब उनसे पूछा कि मैच से पहले वह किस तरह तैयारी करते हैं, तो वैभव का जवाब था- कार्टून देखकर. यह जवाब सुनकर वॉन भी हैरान रह गए थे. जिस उम्र में दूसरे खिलाड़ी मैच से पहले दबाव और रणनीति की बात करते हैं, उस उम्र में वैभव कार्टून देखने की बात करते हैं.

हालांकि, वैभव की बल्लेबाजी को निखारने के लिए उनके पिता ने उन्हें क्रिकेट के बड़े सितारों के वीडियो दिखाए. ब्रायन लारा और युवराज सिंह उनके पसंदीदा खिलाड़ियों में रहे हैं. बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले वैभव को लारा के वीडियो दिखाने के पीछे भी खास वजह थी. उनके पिता चाहते थे कि बेटा इस महान बल्लेबाज की तरह गेंद को टाइम करना और मैदान के चारों ओर शॉट लगाना सीखे. युवराज की आक्रामक बल्लेबाजी भी वैभव के लिए प्रेरणा बनी.

वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी अपने तीनों बेटों के साथ. परिवार के इसी साथ और पिता के सपनों ने वैभव के क्रिकेट सफर को नई दिशा दी.

यहां एक दिलचस्प फर्क भी है. माइकल ने चार्ली चैप्लिन से मंच पर अपनी अभिव्यक्ति बेहतर बनाने की प्रेरणा ली, जबकि वैभव ने लारा और युवराज के वीडियो के जरिए बल्लेबाजी के गुर सीखे. दोनों के लिए प्रेरणा का मतलब किसी की नकल करना नहीं, बल्कि अपने हुनर में कुछ नया जोड़ना था.

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उम्र को लेकर दिलचस्प कहानी... एक को छोटा बताया गया, दूसरे पर उठे सवाल

माइकल जैक्सन की जिंदगी में कम उम्र में पहचान मिलने का एक दिलचस्प किस्सा भी है. वह जब मोटाउन रिकॉर्ड्स से जुड़े, तब उनकी उम्र करीब 10 साल थी. मशहूर जीवनीकार जे. रैंडी ताराबोरेली के मुताबिक, उस दौर में उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपनी उम्र आठ साल बताने को कहा गया था. वजह यह थी कि कम उम्र का बच्चा दर्शकों को और आकर्षक लग सकता था.

इस तरह कम उम्र में ही माइकल की प्रतिभा के साथ उनकी सार्वजनिक छवि को लेकर भी काम शुरू हो गया था. वह महज एक गायक नहीं थे, बल्कि ऐसे कलाकार के रूप में तैयार किए जा रहे थे, जिसकी हर प्रस्तुति दर्शकों के मन में छाप छोड़ सके.

वैभव सूर्यवंशी की उम्र को लेकर चर्चा उनके शुरुआती क्रिकेट करियर से ही शुरू हो गई थी. कम उम्र में पहचान मिलने के साथ ही कुछ लोगों ने उनकी उम्र पर सवाल उठाए. दावा किया गया कि उनकी असली उम्र आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज उम्र से ज्यादा हो सकती है. हालांकि, आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक उनका जन्म 27 मार्च 2011 को हुआ था. यानी वैभव फिलहाल 15 साल के ही हैं.

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दिलचस्प यह है कि दोनों के मामले में उम्र उनकी पहचान का हिस्सा बन गई. माइकल को कम उम्र का बताकर पेश किया गया, जबकि वैभव की असाधारण उपलब्धियों के कारण उनकी उम्र पर सवाल उठाए गए. लेकिन अंत में दोनों की प्रतिभा ही सबसे बड़ी चर्चा बनी.

बच्चा कहलाना नहीं, अपनी अलग पहचान बनानी है

माइकल जैक्सन के लिए बचपन से ही मंच पर खड़े होना सामान्य बात थी. वह बहुत छोटी उम्र में बड़े कलाकारों के सामने प्रस्तुति देने लगे थे. लेकिन जैसे-जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उनके सामने एक बड़ी चुनौती भी आई. उन्हें बाल कलाकार की पहचान से बाहर निकलकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी थी. वह अपने भाइयों के ग्रुप जैक्सन 5 के सदस्य भर नहीं रहना चाहते थे. उनके भीतर एक अलग कलाकार बनने की महत्वाकांक्षा थी.

यही वजह थी कि आगे चलकर उन्होंने सोलो करियर पर ध्यान दिया. 1979 में 'ऑफ द वॉल' और फिर 1982 में 'थ्रिलर' ने उन्हें संगीत की दुनिया में नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया. माइकल ने साबित किया कि वह सिर्फ एक प्रतिभाशाली बाल गायक नहीं, बल्कि अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में शामिल होने की क्षमता रखते हैं.

वैभव का अंदाज भी मैदान पर कुछ ऐसा ही दिखाई देता है. वह जब बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में उम्र का संकोच नजर नहीं आता. सामने दुनिया का कोई भी बड़ा गेंदबाज हो, वह अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं. तेज गेंदबाजों के खिलाफ आगे बढ़कर शॉट खेलना हो या स्पिनरों के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करना, वैभव का आत्मविश्वास उनकी उम्र से कहीं आगे दिखाई देता है.

इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में 80 गेंदों पर 175 रन की पारी इसका बड़ा उदाहरण थी. बड़े मुकाबले में भी उन्होंने दबाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया. 15 चौके और 15 छक्के लगाकर उन्होंने बता दिया कि मैदान पर उनकी पहचान किसी उम्र के टैग से नहीं, बल्कि बल्ले से होगी.

वैभव के लिए अभी सफर लंबा है. लेकिन उनकी बल्लेबाजी यह संकेत जरूर देती है कि वह सिर्फ एक बाल प्रतिभा बनकर नहीं रहना चाहते. वह बड़े खिलाड़ियों के बीच अपनी अलग जगह बनाना चाहते हैं.

जैक्सन 5 से सूर्यवंशी परिवार तक... अगली पीढ़ी तैयार करने की कोशिश

माइकल जैक्सन की कहानी में परिवार की भूमिका उन्हें मंच तक पहुंचाने तक सीमित नहीं थी. जोसेफ जैक्सन ने अपने पांच बेटों को एक ग्रुप के रूप में तैयार किया था. जैक्सन 5 की शुरुआत ने पूरे परिवार को संगीत की दुनिया से जोड़ दिया. माइकल के साथ उनके भाई भी मंच पर प्रदर्शन करते थे. बाद में माइकल की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि वह अपने परिवार के बाकी सदस्यों से अलग वैश्विक पहचान बन गए.

पिता संजीव सूर्यवंशी की गोद में नन्हे वैभव सूर्यवंशी. शायद तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बच्चा एक दिन क्रिकेट की दुनिया में अपने नाम का डंका बजाएगा.

वैभव सूर्यवंशी के परिवार में भी क्रिकेट को लेकर ऐसा जुनून दिखाई देता है. संजीव सूर्यवंशी ने अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए जो मेहनत की, वह अब परिवार के दूसरे बच्चे तक भी पहुंच रही है. उनके छोटे बेटे आशीर्वाद को भी क्रिकेट की तकनीक सिखाई जा रही है. संजीव चाहते हैं कि घर में क्रिकेट का माहौल बना रहे और बच्चे इस खेल को समझें.

हालांकि, वैभव और आशीर्वाद का सफर अलग-अलग है. वैभव ने जिस स्तर पर पहुंचकर अपनी पहचान बनाई है, वहां तक पहुंचने के लिए अभी आशीर्वाद को लंबा रास्ता तय करना है. लेकिन एक बात साफ है कि सूर्यवंशी परिवार में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि जुनून बन चुका है.

जोसेफ जैक्सन और संजीव सूर्यवंशी की सोच में यही समानता दिखाई देती है कि दोनों ने परिवार के भीतर प्रतिभा को पहचानने और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की. जोसेफ ने अपने बेटों को एक बैंड के रूप में तैयार किया, जबकि संजीव ने वैभव को क्रिकेट की दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी.

माइकल ने ग्रैमी से दुनिया जीती, वैभव ने रिकॉर्डों से क्रिकेट जगत को चौंकाया

माइकल जैक्सन और वैभव सूर्यवंशी के बचपन की समानताएं अपनी जगह हैं, लेकिन दोनों की उपलब्धियां बताती हैं कि कम उम्र में मिली पहचान को बड़ी सफलता में बदलने का हुनर भी दोनों में दिखाई दिया.

माइकल जैक्सन ने संगीत की दुनिया में जो मुकाम हासिल किया, वहां तक पहुंचना किसी भी कलाकार का सपना हो सकता है. उन्होंने अपने करियर में 13 ग्रैमी अवॉर्ड जीते और 38 बार इस पुरस्कार के लिए नामांकित हुए. उनका एल्बम 'थ्रिलर' दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम माना जाता है. इसके सात गाने अमेरिकी बिलबोर्ड हॉट 100 के टॉप-10 में पहुंचे थे.

1984 में माइकल ने एक ही रात में आठ ग्रैमी अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया था. उनका मूनवॉक डांस स्टेप दुनिया भर में मशहूर हुआ. 'बिली जीन', 'बीट इट', 'थ्रिलर', 'बैड' और 'ब्लैक ऑर व्हाइट' जैसे गानों ने उन्हें संगीत की दुनिया का सबसे प्रभावशाली चेहरा बना दिया. उनकी लोकप्रियता अमेरिका तक सीमित नहीं रही. दुनिया के अलग-अलग देशों में उनके चाहने वाले पैदा हुए. 2009 में उनके निधन के बाद भी उनका संगीत और उनका अंदाज नई पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है.

अब वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धियों पर नजर डालिए. उनकी उम्र अभी महज 15 साल है, लेकिन रिकॉर्डों की सूची किसी अनुभवी क्रिकेटर जैसी दिखाई देती है. उन्होंने 12 साल की उम्र में बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया. इसके बाद 14 साल की उम्र में आईपीएल में उतरे और जल्द ही दुनिया के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में शामिल हो गए.

आईपीएल 2025 में उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ महज 38 गेंदों पर 101 रन ठोक दिए. इस पारी में उन्होंने 35 गेंदों पर शतक पूरा किया. वह आईपीएल इतिहास के सबसे युवा शतकवीर बने. उस वक्त उनकी उम्र 14 साल और 32 दिन थी. इतनी कम उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग में शतक लगाने की उनकी उपलब्धि ने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया.

लेकिन वैभव की कहानी यहीं नहीं रुकी. 2026 में उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों पर 175 रन ठोक दिए. उनकी पारी में 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे. यह अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. भारत ने इस मुकाबले में 100 रन से जीत दर्ज की और छठी बार खिताब अपने नाम किया. वैभव ने पूरे टूर्नामेंट में 439 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए.

आईपीएल 2026 में तो उन्होंने एक अलग ही कहानी लिख दी. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव ने 16 मैचों में 776 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 237.30 रहा. उन्होंने पूरे सीजन में 72 छक्के लगाए. यह एक आईपीएल सीजन में किसी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना. उन्होंने ऑरेंज कैप जीतने के साथ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार भी हासिल किया. इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर और सुपर सिक्सेस के पुरस्कार भी उनके नाम रहे.

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर में 29 गेंदों पर 97 रन की पारी ने उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का एक और नमूना पेश किया. इस पारी में उन्होंने 12 छक्के और पांच चौके लगाए. 334 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर उन्होंने विरोधी गेंदबाजों को बेबस कर दिया.

जून 2026 में इंडिया-ए और श्रीलंका-ए के बीच त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में वैभव ने सिर्फ 29 गेंदों पर 94 रन बनाए. इस दौरान 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर उन्होंने पुरुष लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी का 21 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया.

इसके बाद सीनियर भारतीय टीम के लिए भी उनका चयन हुआ और उन्होंने 15 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा. वह भारत के सबसे युवा पुरुष अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बने.

53 गेंदों में 204 रन... वैभव का एक और महाविस्फोट

और अब 24 नवंबर 2026 को दोहा में वैभव ने ऐसा कारनामा कर दिया, जिसने लिस्ट-ए क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक को ही बदल दिया. एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई के खिलाफ इंडिया-ए की ओर से खेलते हुए उन्होंने महज 53 गेंदों पर 204 रन ठोक दिए. उनकी पारी में सात चौके और 28 छक्के शामिल थे. यानी 196 रन तो उन्होंने सिर्फ बाउंड्री से बटोर लिए.

वैभव ने महज 28 गेंदों पर शतक पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर-मैकगर्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 29 गेंदों पर लिस्ट-ए शतक बनाया था. इसके बाद तो वैभव ने रफ्तार और बढ़ा दी. उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों पर 150 रन पूरे किए और 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़ दिया. न्यूजीलैंड के चैड बोवेस का पिछला रिकॉर्ड 103 गेंदों का था. वैभव ने उसे लगभग आधे समय में ध्वस्त कर दिया.

यही नहीं, लिस्ट-ए क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अब वैभव के नाम है. उन्होंने 28 छक्के जड़कर ऑस्ट्रेलिया के डार्सी शॉर्ट के 23 छक्कों का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया.

इस एक पारी के साथ वैभव के नाम लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक, सबसे तेज शतक, सबसे तेज 150 और सबसे तेज दोहरा शतक दर्ज हो गए. इससे पहले जून 2026 में वह श्रीलंका-ए के खिलाफ 11 गेंदों में अर्धशतक लगाकर सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड बना चुके थे. यानी इस फॉर्मेट में चार बड़े रिकॉर्ड एक साथ उनके नाम हैं.

भारत-ए के सामने यूएई ने 250 रनों का लक्ष्य रखा था. वैभव की तूफानी पारी के दम पर टीम ने महज 14.2 ओवोंर में लक्ष्य हासिल कर लिया. यह सिर्फ एक दोहरा शतक नहीं था, बल्कि 15 साल के बल्लेबाज का ऐसा प्रदर्शन था, जिसने वनडे क्रिकेट के रिकॉर्डों की कल्पना को भी पीछे छोड़ दिया.

रिकॉर्डतोड़ पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी. उन्होंने महज 53 गेंदों पर 204 रन ठोककर लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया. (Photo:@BCCI)

वैभव की इस पारी के बाद माइकल जैक्सन से उनकी तुलना का एक नया संदर्भ भी सामने आता है. माइकल ने संगीत के मंच पर अपनी प्रतिभा से दुनिया को चौंकाया था, तो वैभव क्रिकेट के मैदान पर लगातार ऐसे कारनामे कर रहे हैं, जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल लगता है. दोनों की उपलब्धियों की सीधी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पेशे, दौर और प्रतिस्पर्धा अलग हैं. लेकिन कम उम्र में अपनी प्रतिभा से दुनिया का ध्यान खींचने की बात दोनों को एक सूत्र में जोड़ती है.

बचपन से ही बड़े सपने... लेकिन रास्ता अभी बाकी है

माइकल जैक्सन की जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाल कलाकार की पहचान से निकलकर खुद को दुनिया के सबसे बड़े मनोरंजनकर्ताओं में शामिल कराया. उन्होंने संगीत, डांस, फैशन और मंच पर प्रस्तुति देने के अंदाज को बदल दिया. उनके गाने और डांस स्टेप आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं.

वैभव सूर्यवंशी अभी उस सफर की शुरुआत में हैं. उनके सामने भारतीय क्रिकेट में अपनी जगह मजबूत करने, अलग-अलग प्रारूपों में खुद को साबित करने और लंबे समय तक प्रदर्शन करने की चुनौती है. आईपीएल के रिकॉर्ड, अंडर-19 वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक पारी और अंतरराष्ट्रीय डेब्यू उन्हें शानदार शुरुआत दे चुके हैं. अब असली पहचान वह होगी, जो वह आने वाले वर्षों में लगातार अपने प्रदर्शन से बनाएंगे.

माइकल की कहानी में एक पिता का सपना था, जिसने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बनाने के लिए सख्त अनुशासन का रास्ता चुना. वैभव की कहानी में भी एक पिता का सपना है, जिसने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति और निजी जीवन तक को दांव पर लगा दिया. दोनों के बचपन में सामान्य बच्चों से अलग एक लक्ष्य था. दोनों के परिवारों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उसे निखारने में अपनी पूरी ताकत लगा दी.

फिल्म 'Michael' में जैक्सन 5 के साथ मंच पर परफॉर्म करते नन्हे माइकल जैक्सन. बचपन में ही उनकी गायकी और डांस ने दुनिया का ध्यान खींचना शुरू कर दिया था. (Photo: Glen Wilson / Lionsgate)

आज जब माइकल जैक्सन की बायोपिक 'Michael' के जरिए उनके बचपन और शुरुआती संघर्षों को फिर याद किया जा रहा है, तो वैभव सूर्यवंशी की कहानी भी एक दिलचस्प समानांतर खींचती है. एक बच्चा गैरी, इंडियाना से निकलकर संगीत की दुनिया का बादशाह बना. दूसरा बिहार के ताजपुर से निकलकर क्रिकेट के बड़े मंच पर अपने छक्कों से धूम मचा रहा है.

माइकल के हाथ में माइक्रोफोन था, वैभव के हाथ में बल्ला है. एक ने मूनवॉक से दुनिया को अपना दीवाना बनाया, दूसरा अपने लंबे छक्कों से क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित कर रहा है. माइकल की कहानी इतिहास बन चुकी है, जबकि वैभव की कहानी अभी लिखी जा रही है.

और इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू यही है कि सपने भले ही बेटों के थे, लेकिन उन्हें उड़ान देने के लिए उनके पिता ने अपनी पूरी दुनिया लगा दी.

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