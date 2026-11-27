मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसकी कार्यवाही 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगी. परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक की राह में सबसे बड़ी बाधा दक्षिण भारत की राजनीतिक पार्टियां रही हैं, जिनके विरोध के चलते अप्रैल में सरकार दोनों बिल को पारित नहीं करा सकी थी. सात महीने के बाद सरकार ने कैबिनेट में बिल को मंजूरी दे है, जिसके बाद अब साउथ के सियासी दलों की नाराजगी खत्म होती दिख रही है, जिसके चलते एक के बाद एक दल के सुर बदलते दिख रहे हैं.

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केसीआर की पार्टी बीआरएस ने 24 फीसदी वाली शर्त के साथ परिसीमन पर सरकार का समर्थन करने का ऐलान किया है तो बदले हुए बिल पर डीएमके के तेवर बदल गए हैं. डीएमके ने शर्तों के साथ महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर समर्थन करने की बात कह दी है.

साउथ भारत के राज्यों की नाराजगी और सीटों के घटने की आशंकाओं को खत्म करने के लिए लगता है कि मोदी सरकार ने अपना फॉर्मूला बदला है. लोकसभा-विधानसभा में 50 फीसदी सीटों की बढ़ोतरी वाले संविधान संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई. नए फॉर्मूले में सीटों के अनुपात की गारंटी के जरिए सत्तापक्ष ने डीएमके से लेकर बीआरएस तक दक्षिण के प्रमुख क्षेत्रीय दलों को साधने की कवायद तेज कर दी है.

बीआरएस का सुझाव दक्षिण की हिस्सेदारी

परिसीमन पर बीआरएस के रुख के बारे में पार्टी के नेता रावुल श्रीधर रेड्डी ने कहा कि हमारी पार्टी परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है. हमारी बस इतनी चिंता है कि दक्षिण भारतीय राज्यों के हितों की रक्षा होनी चाहिए. 1971 की जनगणना को आधार माना जाना चाहिए. लोकसभा में दक्षिणी राज्यों की मौजूदा 24 फीसदी हिस्सेदारी को बरकरार रखा जाए, इसमें जरा भी कमी नहीं आनी चाहिए. अगर यह भरोसा दिया जाता है, तो BRS पार्टी इस विधेयक का समर्थन करेगी.

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तेलंगाना में अभी कुल लोकसभा सीटें 17 हैं, लेकिन परिसीमन के बाद 8 सीटें बढ़ जाएंगी. इस तरह तेलंगाना में 25 लोकसभा सीटें हो जाएंगी. इस तरह से तमिलनाडु में अभी 39 लोकसभा सीटें है, परिसीमन के बाद यह सीटें बढ़कर 60 हो जाएंगी. सरकार ने 50 फीसदी के दर से सीट बढ़ाने का फार्मूला रखा है, जिसके लिहाज से हर राज्य में सीटें इसी तरह से बढ़ेंगी.

बीआरएस नेता का कहना है कि हमारा यह भी मानना ​​है कि परिसीमन के लिए केवल जनसंख्या ही एकमात्र पैमाना नहीं होनी चाहिए. दक्षिणी राज्यों ने देश की आर्थिक वृद्धि में बड़ा योगदान दिया है और जनसंख्या नियंत्रण में भी बेहतर प्रदर्शन किया है. उनकी इन उपलब्धियों के बदले में, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम करके उन्हें सजा नहीं दी जानी चाहिए. हमारा रुख एकदम साफ है कि परिसीमन प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और सही तरीके से होनी चाहिए, ताकि तेलंगाना और सभी दक्षिणी राज्यों के हितों की रक्षा हो सके.

माना जा रहा है कि दक्षिण भारत के राज्यों की कुल हिस्सेदारी को करीब 24 फीसदी के स्तर पर सरकार सुरक्षित रखने का प्लान बना सकती है. इसके तहत तमिलनाडु की मौजूदा करीब 7.18 फीसदी हिस्सेदारी को भी बरकरार रखने का रास्ता निकाला जा रहा है. ऐसे में लोकसभा की कुल सीटें बढ़ने पर भी दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिशत कम नहीं होगा, बल्कि अनुपात के हिसाब से उनकी सीटें भी बढ़ेंगी.

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डीएमके से लेकर बीआरएस तक बदले सुर

परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर दक्षिण की सियासत में बदलाव साफ दिखने लगा है. पहले परिसीमन बिल का मुखर विरोध करने वाली डीएमके के सुर अब नरम पड़ते दिख रहे हैं. डीएमके नेताओं ने संकेत दिया है कि यदि नए विधेयक में राज्यों की चिंताओं और उनके अनुपात को सुरक्षित रखा जाता है, तो पार्टी विधेयक का मसौदा देखने के बाद समर्थन पर विचार कर सकती है.

बीआरएस की ओर से भी दक्षिण की 24 फीसदी हिस्सेदारी बनाए रखने के फॉर्मूले पर सकारात्मक रुख दिखाए जाने से सरकार की उम्मीदें बढ़ गई हैं. DMK प्रमुख एम. के स्टालिन ने परिसीमन को लेकर बड़ा बयान दिया है. स्टालिन ने कहा कि DMK अपने रुख पर अडिग है. उन्होंने कहा कि आज भी अपनी बात पर कायम हैं कि लोकसभा में तमिलनाडु की मौजूदा 7.18% सीटों की हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए.

क्या है दक्षिण भारत को साधने वाला नया फॉर्मूला?

परिसीमन को लेकर तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि 2026 की जनगणना के आधार पर सीटें तय होने पर उत्तर भारत के राज्यों का दबदबा बढ़ जाएगा और दक्षिण की हिस्सेदारी घट जाएगी.

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माना जा रहा है कि अब सरकार दक्षिण के राजनीतिक दलों को साधने के लिए भरोसा दे रही है कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी. सीटों की कुल संख्या में करीब 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी (करीब 815 से 850 सीटें) करने के साथ-साथ मौजूदा प्रतिनिधित्व के अनुपात को सुरक्षित रखने के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है. इसके अलावा सीट का परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा.

टीडीपी-जेडीएस पहले ही सरकार के साथ

दक्षिण भारत के दो बड़े दल टीडीपी और जेडीएस पहले से ही सरकार के साथ खड़े हैं. कर्नाटक में सियासी आधार रखने वाली जेडीएस एनडीए का हिस्सा है और सरकार में शामिल है. जेडीएस पहले भी सरकार के साथ परिसीमन बिल पर खड़ी रही है.

वहीं, आंध्र प्रदेश में सियासी आधार रखने वाली चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है. आंध्र प्रदेश में गठबंधन की सरकार है. इसके अलावा टीडीपी केंद्र सरकार में भी शामिल है, टीडीपी कोटे से मंत्री हैं. अप्रैल में सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी तो उस समय भी सरकार का समर्थन किया था. मोदी सरकार के साथ टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना भी सरकार के साथ है.

दो-तिहाई बहुमत की राह होगी आसान?

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लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत यानी 360 सांसदों के समर्थन की जरूरत है. बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास फिलहाल 319 सांसद हैं और वह जरूरी आंकड़े से 41 वोट पीछे है. ऐसे में डीएमके के 22 सांसदों और दक्षिण के अन्य क्षेत्रीय दलों का समर्थन मिलने से सरकार के लिए न केवल लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी नंबर गेम साधना बेहद आसान हो सकता है.

राज्यसभा में एनडीए के साथ 151 सांसद हैं. राज्यसभा में कुल 243 सांसद वोट करेंगे. इस हिसाब से राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई के 162 के आंकड़े से NDA अभी 11 वोट पीछे हैं. अप्रैल से लेकर नवंबर आते-आते सिर्फ मौसम ही नहीं बदला बल्कि देश का सियासी मिजाज और संसद का समीकरण भी बदला है. टीडीपी से लेकर वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस के साथ आने से दो-तिहाई का नंबर हासिल कर सकती है.

वहीं, शरद पवार की पार्टी का भी सुर बदला हुआ नजर आ रहा है. तमिलनाडु की सत्ता बदलने के साथ ही डीएमके का तेवर भी बदल गया है, जिसके चलते ही सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है.

टीएमसी के 20 बागी सांसदों और शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसदों के पाला बदलने से विपक्ष की ताकत घटी है और एनडीए को मजबूती मिली है. इसके अलावा तमिलनाडु में सत्ता बदलते ही राजनीतिक सीन भी बदल गया है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार बाकी बचे वोटों के लिए डीएमके के 22 सांसद और शरद पवार गुट के 8 सांसद जैसे क्षेत्रीय दलों के समर्थन की उम्मीद कर रही है.

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