ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर नाथन लायन की कहानी किसी के लिए भी प्रेरणा बन सकती है. कभी एडिलेड ओवल में आउटफील्ड की घास काटने वाले शख्स ने अपनी गेंदबाजी के दम पर ऐसा मुकाम हासिल किया कि वह ऑस्ट्रेलिया का सबसे सफल ऑफ स्पिनर बन गया. 20 नवंबर 1987 को जन्मे लायन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने के लिए लंबा सफर तय किया और अब वो क्रिकेट इतिहास के महान गेंदबाजों में गिने जाते हैं. लायन शुक्रवार को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं.

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नाथन लायन ने 2010 में एडिलेड ओवल के ग्राउंड स्टाफ के साथ काम करना शुरू किया था. उस समय उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी नहीं खेला था. इसी दौरान कोच डैरेन बेरी ने उनकी गेंदबाजी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला. इसका असर जल्द दिखा और 2011 में उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में चुन लिया गया.

डेब्यू पर ही मचा दिया तहलका

नाथन लायन ने गॉल में श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले टेस्ट की पहली ही गेंद पर कुमार संगकारा को आउट कर दिया. उन्होंने उस मुकाबले में पांच विकेट भी हासिल किए. इस शानदार शुरुआत के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले घरेलू सीजन के दो टेस्ट में 10 और वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टेस्ट में 13 विकेट लेकर उन्होंने टीम में अपनी जगह मजबूत की.

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2014 में एडिलेड में भारत के खिलाफ उनका प्रदर्शन खास रहा. लायन ने मैच में 12 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को करीबी जीत दिलाई. इससे पहले 2013-14 की एशेज सीरीज में भी उन्होंने 19 विकेट लेकर अपनी अहमियत साबित की थी. 2015 तक वह ह्यू ट्रंबल के 141 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल ऑफ स्पिनर बन चुके थे.

2016 में श्रीलंका दौरे पर ऑस्ट्रेलिया को 0-3 से सीरीज गंवानी पड़ी. इस दौरान लायन श्रीलंकाई स्पिनर रंगना हेराथ के प्रदर्शन की बराबरी नहीं कर सके. इसके बाद उन्होंने अपनी गेंदबाजी में विविधता लाने पर काम किया. अगले ही साल भारत और बांग्लादेश के दौरे पर इसका असर दिखा. छह टेस्ट में उन्होंने 19.39 की औसत से 41 विकेट झटके.

भारत के खिलाफ रहा है शानदार प्रदर्शन

2018 में नाथन लायन ने लगातार तीन टेस्ट मैचों में आठ-आठ विकेट लेने का कारनामा किया. पहले पाकिस्तान के खिलाफ अबू धाबी में और फिर भारत के खिलाफ एडिलेड के साथ-साथ पर्थ में उन्होंने यह प्रदर्शन दोहराया. 2019 की एशेज सीरीज में एजबेस्टन टेस्ट के दौरान नौ विकेट लेकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम भूमिका निभाई.

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नाथन लायन का एशिया में प्रदर्शन उनके करियर की खास उपलब्धियों में शामिल रहा. 2017 में बेंगलुरु टेस्ट की एक पारी में उन्होंने 50 रन देकर आठ विकेट लिए थे. इसके बाद 2023 में इंदौर में भारत के खिलाफ 64 रन देकर आठ विकेट हासिल किए. इस प्रदर्शन ने ऑस्ट्रेलिया को भारत में अहम जीत दिलाने में मदद की.

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के दूसरे चक्र में भी नाथन लायन ने अपनी निरंतरता बनाए रखी. उन्होंने 20 टेस्ट मैचों में 88 विकेट लिए. पाकिस्तान दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की 1-0 से सीरीज जीत में उनके नाम 12 विकेट रहे, जबकि इसके तीन महीने बाद गॉल टेस्ट में उन्होंने नौ विकेट हासिल किए.

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दिसंबर 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ पर्थ टेस्ट में नाथन लायन ने 500 टेस्ट विकेट पूरे किए. वह शेन वॉर्न और ग्लेन मैक्ग्रा के बाद इस मुकाम तक पहुंचने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बने. टेस्ट क्रिकेट में उनकी कामयाबी के पीछे सटीक लाइन-लेंथ, गेंद को फ्लाइट देने की क्षमता और लगातार दबाव बनाए रखने की कला रही है.

नाथन लायन ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए अब तक 145 टेस्ट मैचों में 30.34 की औसत से 577 विकेट चटकाए हैं. वहीं 29 वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में उनके नाम पर 46 की औसत से 29 विकेट दर्ज हैं. लायन ने कंगारू टीम के लिए 2 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने केवल एक विकेट हासिल किया.

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