उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नोएडा एसटीएफ (STF) और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. दोनों एजेंसियों के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में 'डी कंपनी' से जुड़ा कुख्यात गैंगस्टर नसीम दुर्रानी ढेर हो गया है.

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नसीम दुर्रानी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के भी लगातार कनेक्शन में रह चुका था. जानकारी के मुताबिक, साल 2016-17 के दौरान छोटा शकील ने उसे तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन की हत्या करने की सुपारी भी दी थी.

दिल्ली के एक हत्याकांड में वांटेड चल रहे नसीम दुर्रानी की तलाश पुलिस को लंबे समय से थी. बुलंदशहर में नसीम और पुलिस टीम के बीच दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई. इस एनकाउंटर में नसीम दुर्रानी को कई गोलियां लगीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस टीम उसे अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार, नसीम दुर्रानी ने 16 नवंबर को दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के कार्यालय के बाहर समीर नाम के एक शख्स की ताबड़तोड़ 15 से 20 गोलियां मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी.

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नसीम के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और लूट जैसे 25 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे.

इसके अलावा, नसीम दुर्रानी पर पाकिस्तानी मूल के तारिक फतेह की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप था.

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