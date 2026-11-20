हैती की राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस में हथियारबंद गैंग के खिलाफ एक्शन तेज करते हुए पुलिस ने गुरुवार को एक बड़े ऑपरेशन में कम से कम 34 संदिग्ध गैंग मेंबर्स को ढेर कर दिया. यह कार्रवाई शहर और आसपास के बड़े हिस्सों पर कब्जा जमाए बैठे गुटों को खदेड़ने के लिए की गई.

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हैती की नेशनल पुलिस ने बताया कि यह ऑपरेशन पोर्ट-ऑ-प्रिंस के दक्षिणी हिस्से में स्थित रिहायशी इलाके मार्टिसेंट में चलाया गया. पुलिस बल ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी या आम नागरिक घायल नहीं हुआ.

हैती पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें धुएं के भारी गुबार के बीच एक इमारत ढहती हुई दिख रही है.

पिछले महीने हैती में सल्वाडोर के सैनिकों की तैनाती के बाद से भारी हथियारों से लैस गैंग्स के खिलाफ सिक्योरिटी ऑपरेशन्स में तेजी आई है.

दक्षिण-पश्चिमी इलाका मार्टिसेंट तीन गैंग्स ग्रान रैविन, ति ब्वा और 5 सेगोंड के प्रभाव में है, जो बड़े विव अंसान्म अलायंस का हिस्सा हैं. सिक्योरिटी एनालिस्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने इस अलायंस को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने यह ऑपरेशन सरकार की टास्क फोर्स के साथ मिलकर अंजाम दिया. यह टास्क फोर्स ब्लैकवाटर के फाउंडर एरिक प्रिंस की ओर से चलाए जा रहे एक प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर के सपोर्ट से एक्सप्लोसिव ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सिक्योरिटी मिशन चलाती है.

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