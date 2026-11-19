साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है. वह टेस्ट मैच एक पारी में विकेट के पीछे आठ शिकार करने वाले पहले विकेटकीपर बन गए हैं.
मुकाबले के चौथे दिन (18 नवंबर) कगिसो रबाडा को स्टम्प आउट करते ही उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की. इससे पहले वसीम बारी (पाकिस्तान), बॉब टेलर (इंग्लैंड), इयान स्मिथ (न्यूजीलैंड), रिडले जैकब्स (वेस्टइंडीज) और जोशुआ डा सिल्वा (वेस्टइंडीज) के नाम एक टेस्ट पारी में सात शिकार का रिकॉर्ड था. डा सिल्वा ने 2023 में यह कारनामा किया था.
डिविलियर्स को भी छोड़ा पीछे
लिटन दास किसी टेस्ट मैच में शतक लगाने के साथ विकेट के पीछे एक पारी में आठ शिकार करने वाले पहले विकेटकीपर भी बन गए. उन्होंने पहली पारी में 179 गेंदों पर 120 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और एक छक्का शामिल था. उनसे पहले साउथ अफ्रीका के डेनिस लिंडसे और एबी डिविलियर्स ने जोहानिसबर्ग में शतक जड़ने के साथ-साथ एक पारी में विकेट के पीछे छह शिकार किए थे.
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लिटन दास ने इस मुकाबले के तीसरे दिन छह कैच पकड़े थे. चौथे दिन रयान रिकेल्टन और रबाडा को स्टम्प आउट कर उन्होंने आठ शिकार पूरे किए. बांग्लादेश के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले विकेटकीपरों की सूची में भी वह 154 के साथ शीर्ष पर पहुंच गए हैं. मुश्फिकुर रहीम के नाम 113 शिकार हैं.
मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 557 रन बनाए. रयान रिकेल्टन ने 102 और कगिसो रबाडा ने 72 रनों की पारी खेली. दोनों के बीच आठवें विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी हुई, जबकि कप्तान टेम्बा बावुमा 68 रन बनाकर नाबाद रहे. साउथ अफ्रीका को पहली पारी के आधार पर 157 रन की बढ़त मिली.
जवाब में बांग्लादेश की दूसरी पारी लड़खड़ा गई. चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम ने 100 रनों के स्कोर तक पांच विकेट गंवा दिए थे. कगिसो रबाडा और साइमन हार्मर ने दो-दो विकेट लिए, जबकि मार्को जानसेन को एक सफलता मिली. खराब रोशनी और बारिश के कारण दिन का खेल समय से पहले रोकना पड़ा. मुश्फिकुर रहीम पांच और लिटन दास 12 रन बनाकर नाबाद थे.