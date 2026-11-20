बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके समर्थकों पर विदेश से हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया है. वहीं, बिना भारत का नाम लिए रहमान ने सीमा पार स्थित एक देश का जिक्र करते हुए कहा कि हसीना के समर्थक अपने आकाओं को खुश रखने के लिए साजिश कर रहे हैं.

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रहमान ने कहा, 'देश से भागने के बाद भी, उन्होंने एक बार फिर आगजनी और लोगों की हत्या की अपनी राजनीति शुरू कर दी है. वे लोगों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं.'

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की लालमोनिरहाट डिस्ट्रिक्ट यूनिट की एक रैली में बोलते हुए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने कहा कि बांग्लादेश की जनता आगजनी, जबरन गायब करने और हत्याओं की राजनीति से तंग आ चुकी है.

एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, 'बहुत हो गया. हमें इन आतंकवादियों, आगजनी करने वालों और हत्यारों को स्पष्ट जवाब देना होगा.'

बता दें, गुरुवार को अवामी लीग के देशव्यापी बंद के आह्वान से पहले बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. बताया जा रहा है कि मंगलवार रात से गुरुवार तक कम से कम 10 जिलों में हमले हुए हैं, जिनमें बसों, राजनीतिक दफ्तरों और रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया.

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बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी का समय नजदीक आते ही हालात बिगड़ गए हैं. प्रतिबंधित हो चुकी शेख हसीना की पार्टी ने पहली बार पूरे बांग्लादेश में अपने दम पर लॉकडाउन लगा दिया. 19 नवंबर को बांग्लादेश के ज्यादातर हिस्से बंद रहे. बांग्लादेश की बीएनपी सरकार ने हिंसा से निपटने के लिए 7 जिलों में 3000 सुरक्षा बलों को तैनात किया था. इसके बाद भी कई इलाकों में हिंसा हुई.

गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, ढाका, चटगांव, नारायणगंज, गाजीपुर, गोपालगंज, मयमनसिंह और फरीदपुर के संवेदनशील जिलों में पुलिस की हेल्प के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की 96 प्लाटून तैनात की गई हैं, जिनमें लगभग 3,000 जवान शामिल हैं.

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