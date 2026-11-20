राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में पालतू गाय के प्रति स्नेह और प्रेम की अनूठी मिसाल देखने को मिली. भीलवाड़ा में एक गोपालक ने बीमार गाय की न केवल सेवा की, बल्कि उसके निधन पर उसे यादगार विदाई भी दी. बैंड-बाजे के साथ उसकी शव यात्रा निकाली गई और वैदिक रीति-रिवाजों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया. गोपाष्टमी के दिन भीलवाड़ा की गलियों में दिखे इस दृश्य को देखकर हर किसी का दिल श्रद्धा और भावनाओं से भर गया.

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विजय सिंह पथिक नगर में रहने वाले अधिवक्ता अशोक गट्टानी के आंगन की लाडली गाय 'गौरी' पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी. जब गौरी ने अंतिम सांस ली, तो पूरा परिवार ऐसे टूट गया, जैसे घर का कोई सदस्य बिछड़ गया हो.

गट्टानी परिवार ने गौरी को पशु नहीं, बल्कि मां का दर्जा दिया. मेवाड़ी परंपरा के अनुसार गौरी का 'डोल' यानी अंतिम यात्रा निकाली गई.

फूल-मालाओं से सजे वाहन पर नई चुनरी ओढ़े गौरी ऐसे लग रही थी, जैसे दुल्हन ससुराल जा रही हो. आगे-आगे बैंड-बाजे और पीछे-पीछे भजन-कीर्तन चल रहे थे. बस्ती की हर गली में 'गौ माता की जय' के जयकारे गूंजते रहे.

हर घर के दरवाजे पर लोग गौरी को अंतिम विदाई देने के लिए खड़े थे. महिलाओं ने भी अपनी ओर से गौरी को चुनरी ओढ़ाकर अंतिम प्रणाम किया. बच्चों की आंखों में भी दुख था, तो बड़ों की आंखों में श्रद्धा. नगर भ्रमण के बाद कोठारी नदी के तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गौरी का अंतिम संस्कार किया गया.

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शाम को आयोजित शोक सभा में भी भावनाओं का सैलाब देखने को मिला. वहां कोई औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक परिवार का अपनी 'गौरी बेटी' के प्रति प्रेम और एक नगर का अपनी 'गौ माता' के प्रति सम्मान झलक रहा था.

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