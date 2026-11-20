मेष

योजना तैयार करके काम करने से लाभ होगा. किसी काम को टालने से बचें. आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी. मन में नेगेटिव विचार ना बढ़ने दें. रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

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जरूरी टिप- धैर्य रखें

शुभ रंग-क्रीम

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

वृष

धन संबंधी फैसले सोच समझ कर करें. करियर के क्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी. काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी. मित्रों से मदद मिलेगी. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार में लाभ होगा.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- भगवान कृष्ण की आरती करें

मिथुन

प्रोफेशन में तकक्की का योग है. आलस्य छोड़कर काम करने का दिन है. प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी. रुके हुए काम पूरे होंगी. अचानक यात्रा का योग बनेगा. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- भूरा

उपाय-दुर्गा चालीसा का पाठ करें

कर्क

कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा. परिवार से सपोर्ट मिलेगा. आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. सेहत पर ध्यान देना होगा. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

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जरूरी टिप- मतभेद से बचें

शुभ रंग-गुलाबी

उपाय-किसी गरीब को आटे का दान करें

सिंह

आपकी योजनाएं सफल होंगी. नौकरी बदलने की ना सोचें. कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. संतान से सुख मिलेगा. क्रोध की वजह से काम बिगड़ सकता है सावधान रहें. व्यापार में खर्चे बढ़ेंगे.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- मरून

उपाय-गाय को रोटी खिलाएं

कन्या

मन में किसी बात को लेकर शक ना पालें. मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. उन्नति के रास्ते आपके लिए बनेंगे. उधार लेनदेन से बचें. अपने अंतरमन की आवाज सुन कर फैसला करें. व्यापार में जल्दबाजी में फैसला ना करें.

जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग- भूरा

उपाय- मां दुर्गा की आरती करें

तुला

अचानक धन की प्राप्ति होगी. किसी से बहस हो सकती है लड़ाई झगड़े से बचें. लंबी दूर की यात्रा से बचें. किसी को पैसा उधार ना दें. संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. व्यापार से संबंधित काम बनेंगे.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय-किसी गरीब को फल दान करें

वृश्चिक

हर काम सावधानी से करें. किसी काम में जिद ना दिखाएं. किसी शुभचिंतक से मदद ले सकते हैं. धन संबंधी फैसले सोच समझ कर करें. परिवार में मतभेद ना बढ़ने दें. व्यापार से संबंधित यात्रा का योग है.

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जरूरी टिप- वाणी पर नियंत्रण रखें

शुभ रंग- भूरा

उपाय-किसी गरीब को चीनी का दान करें

धनु

भाग्य का साथ मिलेगा. रिश्तेदारों से संबंधों में सुधार होगा. मन की टेंशन दूर होगी. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. अपने खान-पान का ख्याल रखें. व्यापार से जुड़े खर्चे बढ़ेंगे.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें

शुभ रंग- पीला

उपाय-गाय को रोटी खिलाएं

मकर

आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. आज मन की टेंशन दूर होगी. धन लाभ के लिए नए सिरे से प्रयास करना होगा. कोई बड़ा फैसला परिवार वालों की सलाह से करें. सेहत के मामले में लापरवाही ना करें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय-किसी गरीब को भोजन दान करें

कुंभ

धन लाभ का योग है. रुके हुए काम बनेंगे. वाणी में विनम्रता रखें. मानसिक तनाव कम होगा. सेहत आपकी ठीक रहेगी. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- धैर्य रखें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय-मां लक्ष्मी की आरती करें

मीन

अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें. लोगों से उलझने से बचें. सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे. प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी. लंबी दूरी की यात्रा ना करें. व्यापार में लाभ के लिए प्रयास तेज कर दें.

जरूरी टिप- सेहत का ध्यान रखें

शुभ रंग- पीला रंग

उपाय-भगवान कृष्ण की आरती करें

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आज का उपाय

सौभाग्य की प्राप्ति के लिए देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें. पीले फल और पीली मिठाई का भोग लगाएं. घी का दीपक जलाकर आरती करें. शाम को तुलसी के पास 5 दीपक जलाएं. मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें.

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