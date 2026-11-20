19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस आया और निकल गया. न तो सोशल मीडिया पर वैसा जश्न दिखा जैसा 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर हर साल देखने को मिलता है, न ही ब्रांड्स ने बड़े-बड़े कैंपेन चलाए.

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महिला दिवस अब एक बड़े इवेंट में बदल चुका है. सेमिनार, डिस्काउंट, सशक्तिकरण के भाषण और हैशटैग इस दिवस के लिए आम हो चुके हैं. पुरुष दिवस पर ज्यादातर जगहों पर चुप्पी रही. यह फर्क बताता है कि जिस वर्ग में लिंग समानता की बात जोर-शोर से होती है, वहां पुरुषों की समस्याओं को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है.

यह सही है कि भारतीय समाज अभी भी कई मायनों में पुरुषवादी है. दहेज, घरेलू हिंसा, उत्तराधिकार में भेदभाव और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा जैसी समस्याएं वास्तविक हैं और इन्हें हल करने की जरूरत है. लेकिन यही वर्ग जो महिला दिवस मनाता है और बराबरी की बात करता है, उसमें भारतीय पुरुषों की मुश्किलें भी कम नहीं हैं. विशेषकर शहरी और मध्यवर्गीय तबके में, जहां महिला सशक्तिकरण की चर्चा होती है, वहां पुरुषों को अक्सर दोषी मानने की प्रवृत्ति दिखती है.

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अगर पिछले 2 वर्षों की तुलना करें तो महिलाओं से अधिक पुरुषों के उत्पीड़न की खबरें आईं हैं. नीला ड्रम कांड इस सोच का प्रतीक बन गया. मेरठ में मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने की. शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में सीमेंट भरकर छिपा दिया गया.

अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया और मृत्युदंड सुनाया. यह मामला याद दिलाता है कि अबला या पीड़ित का लेबल महिलाओं पर लगाना गलत भी हो सकता है. पुलिस और अदालत ने साजिश को उजागर किया. पिछले 24 महीनों ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां प्रेमिका या पत्नी ने प्रेमी/पति की हत्या की साजिश रची. ये अपवाद नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि अपराध का लिंग नहीं होता.

NCRB के आंकड़े भी एक और पक्ष उजागर करते हैं. देश में आत्महत्या करने वालों में करीब 70-73 प्रतिशत पुरुष हैं. शादी से जुड़े मुद्दों पर आत्महत्या करने वाले पुरुषों की संख्या 2015 से लगभग दोगुनी हो चुकी है.

हाल के वर्षों में ऐसे मामलों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा हो गई है. परिवारिक समस्याएं और शादी का निपटारा न होना जैसे कारण पुरुषों को ज्यादा प्रभावित करते हैं. कई मामले ऐसे आए हैं जहां पत्नी के साथ तनाव, झूठे आरोप या पारिवारिक दबाव से तंग आकर पतियों ने जान दे दी. तलाक के मामले बढ़ रहे हैं. इसमें कई बार पुरुषों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी माना जाता है, जबकि वास्तविकता में जिम्मेदारी दोनों तरफ हो सकती है.अतुल सुभाष का सुसाइड केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया.

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पुरुष केवल अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी के मामलों में ही पीड़ित नहीं है. कई बार यह उत्पीड़न मां और बहनों की ओर से आ रहा है. हाल ही में ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में एक परिवार के पांच सदस्यों (पति-पत्नी और तीन बच्चे) की मौत हुई. पुलिस जांच में आत्महत्या का संदेह है. मृतक महेश ने वॉइस नोट में अपनी बहनों और बहनोई को जिम्मेदार ठहराया.

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आरोप है कि मां ने उस मकान को बेटियों के नाम कर दिया जहां महेश परिवार के साथ रहता था. रिश्तेदारों को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. यह घटना बताती है कि कई परिवारों में बेटियों को तरजीह देने या संपत्ति बेटियों के नाम करने से बेटे और उनकी पत्नी-बच्चे दबाव में आ जाते हैं. पुरुष अपने घर में भी दूसरे दर्जे का अनुभव करने लगते हैं.

ये उदाहरण यह नहीं कहते कि महिलाओं की समस्याएं कम हैं या पुरुष हमेशा निर्दोष हैं. बल्कि ये बताते हैं कि समानता का मतलब चुनिंदा आक्रोश नहीं हो सकता. जब महिला दिवस पर महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों की बात होती है, तो पुरुष दिवस पर पुरुषों की मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या के बढ़ते मामले, झूठे मुकदमों का दबाव और संपत्ति संबंधी भेदभाव पर भी चर्चा होनी चाहिए.

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कई देशों में पुरुषों के लिए हेल्पलाइन और काउंसलिंग की मांग बढ़ रही है क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता वाली सोच उन्हें मदद मांगने से रोकती है.

असली समानता तभी आएगी जब दोनों पक्षों की पीड़ा को स्वीकार किया जाए. कानून लिंग-तटस्थ हों, जांच निष्पक्ष हो और समाज दोनों की समस्याओं पर नजर रखे. पुरुष दिवस की चुप्पी और महिला दिवस का उत्साह यह संकेत देता है कि चर्चा अभी संतुलित नहीं है. अगर हम वाकई बराबरी चाहते हैं, तो पुरुषों की चुप्पी को भी सुनना होगा.

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