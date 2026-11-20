भारत में हवाई सफर करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मुकाबले देश में विमानों की संख्या कम पड़ रही है. एयरलाइंस को अपनी उड़ानों का विस्तार करने और नए घरेलू-अंतरराष्ट्रीय रूट शुरू करने के लिए बड़ी संख्या में विमानों की जरूरत है.

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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक, भारत को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए 2,000 से ज्यादा विमानों की आवश्यकता होगी. देश की एयरलाइंस अब तक 1,200 से ज्यादा विमानों के ऑर्डर दे चुकी हैं, जबकि करीब 1,000 और विमानों के ऑर्डर देने की तैयारी है. इंडिगो, एअर इंडिया और अकासा एयर जैसी एयरलाइन कंपनियों ने अब तक सैकड़ों विमानों के ऑर्डर दिए हैं.

भारत को क्यों चाहिए 2,000 से ज्यादा विमान?

भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन बाजारों में शामिल है. लोगों की आमदनी बढ़ने, छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनने और हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से विमान यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसी के चलते एयरलाइंस को अपने बेड़े में नए विमान शामिल करने पड़ रहे हैं. पीयूष गोयल के मुताबिक, भारत अब तक 1,200 से ज्यादा विमानों के ऑर्डर दे चुका है. इसके बावजूद देश की जरूरतें पूरी करने के लिए 2,000 से ज्यादा विमानों की आवश्यकता होगी. यानी मौजूदा ऑर्डर के अलावा करीब 1,000 और विमानों की खरीद की तैयारी है.

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इंडिगो ने दिए सबसे ज्यादा विमानों के ऑर्डर

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो नए विमानों के ऑर्डर देने के मामले में सबसे आगे है. कंपनी ने जून 2023 में एयरबस को 500 A320 फैमिली विमानों का ऑर्डर दिया था. कंपनी का मकसद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूट पर अपनी उड़ानों का विस्तार करना है. इतनी बड़ी संख्या में विमान मिलने से इंडिगो को आने वाले वर्षों में अपना नेटवर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी. इंडिगो (इंटरग्लोब एविएशन) की 2026 में भारत के डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में हिस्सेदारी 64% से अधिक है, और नवंबर 2026 तक भारत से कुल निर्धारित सीट क्षमता में इसकी हिस्सेदारी लगभग 51% है.

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एअर इंडिया ने दिया है 470 विमानों का ऑर्डर

टाटा समूह की एयरलाइन कंपनी एअर इंडिया ने फरवरी 2023 में एयरबस और बोइंग को कुल 470 विमानों का ऑर्डर दिया था. इसमें 250 एयरबस और 220 बोइंग विमान शामिल थे. इस ऑर्डर में 40 एयरबस A350, 20 बोइंग 787 और 10 बोइंग 777-9 जैसे बड़े विमान भी शामिल हैं. इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए किया जाना है. बाकी विमानों से घरेलू और कम दूरी के अंतरराष्ट्रीय रूट पर क्षमता बढ़ाई जाएगी.

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अकासा एयर ने 150 विमानों का ऑर्डर दिया

अकासा एयर भी अपने बेड़े का तेजी से विस्तार कर रही है. कंपनी ने जनवरी 2024 में अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग को 150 नए 737 मैक्स विमानों का ऑर्डर दिया था. इससे पहले भी कंपनी विमान खरीदने के ऑर्डर दे चुकी थी. इन नए विमानों की डिलीवरी अगले कई वर्षों में होनी है. अकासा का लक्ष्य घरेलू बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के साथ अंतरराष्ट्रीय रूट पर भी विस्तार करना है.

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भारत में कितने और विमान खरीदे जा सकते हैं?

भारत को आने वाले वर्षों में विमानों की बड़ी संख्या में जरूरत पड़ने वाली है. बोइंग के अनुमान के मुताबिक, भारत और दक्षिण एशिया की एयरलाइंस को 2044 तक करीब 3,300 नए विमानों की जरूरत पड़ सकती है. इसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों के लिए विमान शामिल हैं. इस तरह आने वाले वर्षों में एयरबस और बोइंग जैसी कंपनियों के लिए भारत एक बड़ा बाजार बनने जा रहा है. हालांकि, विमानों का ऑर्डर देने और उनकी डिलीवरी मिलने में कई साल लगते हैं. इसलिए एयरलाइंस की चुनौती सिर्फ विमान खरीदना नहीं, बल्कि समय पर उनकी डिलीवरी हासिल करना भी है.

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