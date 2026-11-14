ट्रैवलर ट्रक से टकराई, दो की मौत, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा

आगरा जनपद के थाना फतेहाबाद क्षेत्र के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया. अयोध्या से आगरा आ रही मिनी बस ट्रैवलर आगे चल रहे ट्रक में पीछे से घुस गई. हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि करीब एक दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची यूपीडा की टीम और पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा पहुंचाया. हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मच गई.

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जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह तड़के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 37.100 पर अयोध्या से आगरा आ रही मिनी बस ट्रैवलर आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई. बस के चालक धीरज पाटिल पुत्र सुरेश निवासी लक्ष्मी नारायण सोसायटी, थाना डिडौली, सूरत (गुजरात) थे.

टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में सवार यात्रियों की मौत हो गई और टक्कर के बाद चीख-पुकार मच गई. हादसे में यात्रियों के घायल होने की सूचना पर पहुंची यूपीडा की टीम और पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया. टीम ने सभी घायलों को एंबुलेंस से एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा भिजवाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद प्रदीप पुत्र किशन (53 वर्ष) और जनक बेन पत्नी कीरत सिंह (58 वर्ष) को मृत घोषित कर दिया. हादसे घायल हुए दर्जनभर लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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य़मुना एक्सप्रेस वे पर बस में लगी आग

बता दें इससे पहलेशनिवार तड़के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भी एक बड़ा हादसा टल गया. दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रही एक बस में रात करीब 2 बजे अचानक भीषण आग लग गई. घटना राया थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 110 के पास हुई. हादसे के समय बस में 40 यात्री सवार थे. आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. हालांकि, चालक की सूझबूझ से सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ

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