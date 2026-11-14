महिला-पुरुष नहीं... खुद को नॉन-बाइनेरी मानती हैं नेहा बोरा! ये क्या होता है?

जंतर-मंतर से लेकर देशभर के युवा आंदोलनों तक नेहा बोरा पिछले कुछ महीनों में एक चर्चित चेहरा बनकर उभरी हैं. लेकिन उनकी राजनीतिक पहचान के अलावा उनकी जेंडर पहचान भी चर्चा में है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जहां नेहा खुद को नॉन-बाइनरी के तौर पर अपनी पहचान बताती हैं. हालिया अंतरराष्ट्रीय मीडिया प्रोफाइल में उनके लिए दे/देम सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया है. द इंडिपेंडेंट ने भी नेहा को दे/देम सर्वनाम इस्तेमाल करने वाले छात्र नेता के तौर पर प्रोफाइल किया है.

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लेकिन नॉन-बाइनरी का मतलब आखिर क्या होता है? क्या यह ट्रांसजेंडर से अलग है? क्या इसे पुरुष या महिला से अलग कोई 'तीसरा जेंडर' समझना चाहिए? इसे आसान भाषा में समझते हैं.

पहले समझिए- जेंडर बाइनरी क्या है?

आम तौर पर समाज में जेंडर को दो प्रमुख श्रेणियों- पुरुष और महिला में बांटकर देखा जाता है. इसे जेंडर बाइनरी कहा जाता है. 'बाइनरी' का अर्थ ही दो हिस्सों में बंटा हुआ है.

लेकिन हर व्यक्ति अपनी जेंडर पहचान को इन दो श्रेणियों में सीमित महसूस नहीं करता. अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी एपीए की भाषा संबंधी गाइडलाइन के मुताबिक, नॉन-बाइनरी उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो जेंडर बाइनरी को नहीं मानते और खुद को पुरुष-महिला की पारंपरिक दोहरी व्यवस्था के बीच या उससे बाहर महसूस कर सकते हैं.

यानी नॉन-बाइनरी को समझने का सबसे आसान तरीका है- ऐसी जेंडर पहचान जो सिर्फ 'पुरुष' या 'महिला' के दो विकल्पों में खुद को सीमित नहीं मानती.

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हर नॉन-बाइनरी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता

यह समझना भी जरूरी है कि नॉन-बाइनरी कोई एक जैसी पहचान नहीं है. अलग-अलग लोग इसे अलग तरह से अनुभव करते हैं.

जीएलएएडी के मुताबिक, नॉन-बाइनरी एक व्यापक शब्द है. इसके तहत ऐसे कई अनुभव आ सकते हैं जिनमें व्यक्ति अपनी जेंडर पहचान को पुरुष या महिला की पारंपरिक श्रेणियों से अलग महसूस करता है. कुछ लोग खुद को जेंडरफ्लुइड, एजेंडर, बिगेंडर या किसी दूसरे शब्द से भी पहचान सकते हैं.

इसलिए किसी व्यक्ति के कपड़े, आवाज, हेयरस्टाइल या चेहरे-मोहरे से यह तय नहीं किया जा सकता कि वह नॉन-बाइनरी है या नहीं.

नेशनल सेंटर फॉर ट्रांसजेंडर इक्वैलिटी भी स्पष्ट करता है कि किसी व्यक्ति को देखकर उसकी जेंडर पहचान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. अलग-अलग नॉन-बाइनरी लोग अलग-अलग सर्वनाम का इस्तेमाल कर सकते हैं.

"I don't identify as a woman. I identify as a non-binary person. Using the correct pronouns for non-binary people is as political as Gyanesh Kumar's resignation is for me," said student activist Neha Bora, objecting to the media incorrectly addressing them using she/her pronouns. https://t.co/g58qSipTn2 — Peek TV (@PeekTV_in) November 12, 2026

नेहा बोरा के मामले में दे/देम क्यों?

अंग्रेजी में दे/देम जेंडर-न्यूट्रल सर्वनाम हैं. कई नॉन-बाइनरी लोग इन सर्वनामों का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ऐसा करना हर नॉन-बाइनरी व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है.

जीएलएएडी के मुताबिक, कई नॉन-बाइनरी लोग एकवचन 'दे' का इस्तेमाल करते हैं. वहीं कुछ लोग ही/हिम, शी/हर या दूसरे सर्वनामों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसलिए किसी व्यक्ति के सर्वनाम वही इस्तेमाल करना उचित माना जाता है जिन्हें वह खुद अपने लिए इस्तेमाल करता है.

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नेहा बोरा के मामले में द इंडिपेंडेंट और आउटलुक की प्रोफाइल में दे/देम सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया है.

क्या नॉन-बाइनरी और ट्रांसजेंडर एक ही हैं?

पूरी तरह एक नहीं.

ट्रांसजेंडर एक व्यापक शब्द है, जिसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जिनकी जेंडर पहचान जन्म के समय निर्धारित किए गए सेक्स से अलग होती है. जीएलएएडी के मुताबिक, नॉन-बाइनरी लोग भी ट्रांसजेंडर समुदाय का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हर नॉन-बाइनरी व्यक्ति खुद को ट्रांसजेंडर माने, यह जरूरी नहीं है.

इसे उदाहरण से समझें. कोई व्यक्ति जन्म के समय पुरुष के रूप में दर्ज हुआ, लेकिन बाद में खुद को महिला के रूप में पहचानता है. वह ट्रांसजेंडर महिला हो सकता है. दूसरी ओर, कोई व्यक्ति खुद को न पुरुष मानता है और न महिला- वह नॉन-बाइनरी हो सकता है.

इसलिए हर ट्रांसजेंडर व्यक्ति नॉन-बाइनरी नहीं होता और हर नॉन-बाइनरी व्यक्ति जरूरी नहीं कि खुद को ट्रांसजेंडर कहे.

क्या नॉन-बाइनरी 'नया जेंडर' है?

इसे केवल 'नया जेंडर' कहना सही नहीं होगा.

जीएलएएडी के अनुसार, ऐसे लोग लंबे समय से मौजूद रहे हैं जिनकी जेंडर पहचान पुरुष और महिला की पारंपरिक दोहरी व्यवस्था में आसानी से फिट नहीं होती थी. हालांकि 'नॉन-बाइनरी' शब्द की मौजूदा सार्वजनिक पहचान और इस्तेमाल हाल के वर्षों में काफी बढ़ा है.

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यानी शब्द की लोकप्रियता नई हो सकती है, लेकिन पुरुष-महिला की पारंपरिक श्रेणियों से अलग जेंडर अनुभव को सिर्फ हाल की घटना मानना सही नहीं होगा.

क्या इसकी पहचान शारीरिक बनावट से हो सकती है?

नहीं.

नॉन-बाइनरी होना किसी व्यक्ति की जेंडर पहचान से जुड़ा है, उसकी शारीरिक बनावट से नहीं. कोई नॉन-बाइनरी व्यक्ति पुरुषों या महिलाओं जैसी पारंपरिक दिखने वाली किसी भी शैली में नजर आ सकता है.

नेशनल सेंटर फॉर ट्रांसजेंडर इक्वैलिटी के मुताबिक, किसी व्यक्ति को देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि वह नॉन-बाइनरी है या ट्रांसजेंडर.

इसी वजह से किसी व्यक्ति की जेंडर पहचान जानने का सही तरीका उसके बारे में अनुमान लगाना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की अपनी बताई हुई पहचान और सर्वनाम का सम्मान करना है.

तो नेहा बोरा की पहचान को कैसे समझें?

सीधी भाषा में कहें तो नेहा बोरा खुद को नॉन-बाइनरी के रूप में पहचानती हैं. इसका अर्थ है कि वह अपनी जेंडर पहचान को सिर्फ पुरुष या महिला की पारंपरिक दो श्रेणियों में सीमित नहीं मानतीं. हालिया अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में उनके लिए दे/देम सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया है.

और सबसे जरूरी बात- नॉन-बाइनरी कोई कपड़ों, शक्ल या व्यवहार से तय होने वाली चीज नहीं है. यह व्यक्ति की अपनी जेंडर पहचान से जुड़ा विषय है.

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