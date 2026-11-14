'मैं हाई कास्ट ब्राह्मण हूं', विदेशी महिला को इंप्रेस करने के लिए बोला भारतीय युवक, वीडियो वायरल

जब प्यार और अट्रैक्शन की बात आती है, तो लोग अक्सर अपनी खूबी, पर्सनैलिटी या अच्छे बिहेवियर का जिक्र करते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि कोई शख्स किसी विदेशी महिला को इंप्रेस करने के लिए अपनी 'जाति' और 'ब्राह्मण होने का अहंकार' परोसने लगे. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए.



नवंबर 2026 के इस वायरल किस्से ने इंटरनेट पर भूचाल ला दिया है, जहां एक भारतीय युवक ने अपनी जातिवादी सोच को जाहिर किया है. यह सिर्फ एक अजीबोगरीब बातचीत भर नहीं है, बल्कि इस बात का जीता-जागता सबूत है कि कैसे सदियों पुरानी मानसिकता आज भी हावी है.

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'कैंप लुक्समैक्स' बूटकैंप में जातिकार्ड

यह पूरा मामला तब सामने आया जब 46 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. यह क्लिप कथित तौर पर 7,500 डॉलर खर्च करके आयोजित किए गए Camp Looksmax बूटकैंप की है.

इस बूटकैंप में भारतीय मूल के एक शख्स को एक विदेशी महिला को इंप्रेस करते देखा जा सकता है. लेकिन वह महिला को इंप्रेस करने के लिए अपनी जाति का जिक्र करता है. वह बड़े गर्व से कहता है कि वह उच्च जाति का ब्राह्मण है और जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर आता है.

Indian man is flexing that he is an upper caste "Brahmin" to impress an American girl. As a "Brahmin," this is making me cringe af, like man. TF does it have to do with anything? Never in my life did I ever bring it up that I'm a "Brahmin" to flex. It's not, it's just a way to divide people and control them. The faster people realise caste system is a mess, the faster India will get better. But then again, "this is how it is," they say... — Chaipaglu (@Mahiixz) November 7, 2026

वीडियो में आगे युवक अजीबोगरीब तर्क देता नजर आता है कि इंटरनेट पर भारतीयों को मिलने वाली नफरत या नेगेटिविटी को दूर करने और उनकी 'छवि को सुधारने' की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है. वह महिला की आंखों की तारीफ करता है और बात-बात में यहां तक कह देता है कि वे दोनों मिलकर 'खूबसूरत बच्चे' पैदा कर सकते हैं.

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एक तरफ जहां वह ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारतीयों को कूल और मॉर्डन दिखाने का दावा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी बातें पूरी तरह से दबे-कुचले सामंती अहंकार और कुंठा से भरी हुई थीं. सोशल मीडिया पर जब यह क्लिप वायरल हुई, तो लोगों ने आलोचना करनी शुरू कर दी.

Indian Brahmin Steamer says he wants to bring all Brahmins to America and then “NUKE” the rest of the Indian population. This Brahmin streamer is not only casteist but also a potential terrorist. https://t.co/1EzZYHjFDQ — The Dalit Voice (@ambedkariteIND) November 8, 2026

लेकिन मामला यहीं शांत नहीं होता, बल्कि एक दूसरे वीडियो में इस शख्स की मानसिकता का और भी डरावना चेहरा सामने आता है. इसी क्लिप में वह कहता है कि वह सभी 'अच्छे ब्राह्मणों' को अमेरिका ले जाना चाहता है और बाकी बची हुई भारतीय आबादी पर 'परमाणु हमला' (nuke) कर देना चाहता है.

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