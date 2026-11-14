scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं हाई कास्ट ब्राह्मण हूं', विदेशी महिला को इंप्रेस करने के लिए बोला भारतीय युवक, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हुए 46 सेकंड के एक वीडियो ने इंटरनेट पर तीखी बहस छेड़ दी है. भारतीय युवक एक विदेशी महिला को इंप्रेस करने के लिए अपनी जाति का कार्ड खेलता है.

Advertisement
X
भारतीय युवक का वायरल वीडियो (Photo: Social media)
भारतीय युवक का वायरल वीडियो (Photo: Social media)

जब प्यार और अट्रैक्शन की बात आती है, तो लोग अक्सर अपनी खूबी, पर्सनैलिटी या अच्छे बिहेवियर का जिक्र करते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि कोई शख्स किसी विदेशी महिला को इंप्रेस करने के लिए अपनी 'जाति' और 'ब्राह्मण होने का अहंकार' परोसने लगे. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए.
 
नवंबर 2026 के इस वायरल किस्से ने इंटरनेट पर भूचाल ला दिया है, जहां एक भारतीय युवक ने अपनी जातिवादी सोच को जाहिर किया है. यह सिर्फ एक अजीबोगरीब बातचीत भर नहीं है, बल्कि इस बात का जीता-जागता सबूत है कि कैसे सदियों पुरानी मानसिकता आज भी हावी है.

'कैंप लुक्समैक्स' बूटकैंप में जातिकार्ड

यह पूरा मामला तब सामने आया जब 46 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. यह क्लिप कथित तौर पर 7,500 डॉलर खर्च करके आयोजित किए गए Camp Looksmax बूटकैंप की है. 

सम्बंधित ख़बरें

अवैध प्रवासियों को लेकर ट्रंप की मेक्सिको को सख्त चेतावनी, देखें US Top-10
How to detect a liar
अमेरिका के जासूस ने बताया.... ऐसे पता चलता है- कौन बोल रहा है झूठ?
Airplane
अमेरिका में हजारों उड़ानें रद्द, ट्रैफिक सिस्टम हुआ फेल, सामने आई वजह
Trump, Jinping and Putin trilateral talk
ट्रंप-जिनपिंग-पुतिन की त्रिपक्षीय वार्ता पर दुनिया की नजर, इन मुद्दों पर चर्चा संभव
ATC केंद्रों में कम्युनिकेशन से जुड़े गंभीर तकनीकी खराबी आने के बाद FAA ने सभी उड़ानों को ग्राउंड स्टॉप कर दिया है. (सांकेतिक तस्वीर)
'यह दूसरा 9/11 नहीं', अमेरिका में उड़ानें रोके जाने पर ट्रंप प्रशासन ने क्या कहा

इस बूटकैंप में भारतीय मूल के एक शख्स को एक विदेशी महिला को इंप्रेस करते देखा जा सकता है. लेकिन वह महिला को इंप्रेस करने के लिए अपनी जाति का जिक्र करता है. वह बड़े गर्व से कहता है कि वह उच्च जाति का ब्राह्मण है और जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर आता है.

वीडियो में आगे  युवक अजीबोगरीब तर्क देता नजर आता है कि इंटरनेट पर भारतीयों को मिलने वाली नफरत या नेगेटिविटी को दूर करने और उनकी 'छवि को सुधारने' की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है. वह महिला की आंखों की तारीफ करता है और बात-बात में यहां तक कह देता है कि वे दोनों मिलकर 'खूबसूरत बच्चे' पैदा कर सकते हैं.

Advertisement

एक तरफ जहां वह ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारतीयों को कूल और मॉर्डन दिखाने का दावा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी बातें पूरी तरह से दबे-कुचले सामंती अहंकार और कुंठा से भरी हुई थीं. सोशल मीडिया पर जब यह क्लिप वायरल हुई, तो लोगों ने आलोचना करनी शुरू कर दी.

लेकिन मामला यहीं शांत नहीं होता, बल्कि एक दूसरे वीडियो में इस शख्स की मानसिकता का और भी डरावना चेहरा सामने आता है. इसी क्लिप में वह कहता है कि वह सभी 'अच्छे ब्राह्मणों' को अमेरिका ले जाना चाहता है और बाकी बची हुई भारतीय आबादी पर 'परमाणु हमला' (nuke) कर देना चाहता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Microsoft की सर्विस दोबारा पटरी पर लौटीं, लगा 36 घंटे का समय, काम करने लगे Outlook और Teams |
    जॉब पोर्टल पर नहीं किया एक भी आवेदन, फिर भी मिले 4 ऑफर, औसत पैकेज 19 लाख रुपये, शेयर किया अनुभव |
    'जाको राखे साइयां...' SUV के नीचे आ गया एक साल का मासूम, ऊपर से गुजर गई पूरी गाड़ी-VIDEO |
    'मस्जिद से SPO को मिली थी धमकी', किश्तवाड़ हत्याकांड पर BJP विधायक का दावा |
    भारत का दूसरा सबसे महंगा घर, कीमत- ₹6000Cr, 30 मंजिला इमारत, कौन हैं इसके मालिक? |
    स्टाम्प शुल्क में छूट, वीरता पुरस्कार राशि डबल... पूर्व सैनिकों-शहीद परिवारों को CM योगी का तोहफा |
    आ रही नई 7-सीटर Toyota... कंपनी ने जारी किया टीजर, पहली बार भारत में मिलेगा ये फीचर |
    रणबीर से पहले भी कपूर खानदान में बने थे राम, जानें 93 साल पुराना किस्सा |
    लखनऊ के लक्ष्मण झूला घाट पर छठ पूजा की भव्य तैयारियां, सीएम योगी देंगे अर्घ्य |
    कल माइक्रोसॉफ्ट ठप, आज फ्लाइट्स ग्राउंड, क्या टेक्नोलॉजी के भरोसे है पूरी दुनिया?
    Advertisement