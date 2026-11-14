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52 परतों वाले खाजा से लेकर विदेशी आइसक्रीम तक, अनंत सिंह की बेटी की शादी में परोसे जाएंगे 150 से ज्यादा पकवान, आएंगे 4 लाख मेहमान

Anant Singh Daughter Marriage: बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी की चर्चा हर तरफ हो रही है. इस शादी में 4 लाख से ज्यादा मेहमान पहुंच रहे हैं. खबर है कि शादी में देसी-विदेशी मेहमानों को 150 से अधिक पकवान परोसे जाएंगे जिसमें बिहार के देसी व्यंजनों से लेकर विदेशी डिशेज भी मेन्यू का हिस्सा होंगी.

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अनंत सिंह की बेटी की शादी में परोसे जाएंगे 150 से ज्यादा पकवान (Photo: ITG)
अनंत सिंह की बेटी की शादी में परोसे जाएंगे 150 से ज्यादा पकवान (Photo: ITG)

बिहार के मोकामा के विधायक और अपनी दबंग छवि के लिए मशहूर अनंत सिंह इन दिनों अपनी बेटी की शादी को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. घर में बेटी के विवाह की तैयारियां जोरों पर हैं और इस शादी को बेहद भव्य और ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी चल रही है. खबर है कि इस शादी में 40 से 50 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, हालांकि अनंत सिंह या उनके किसी करीबी की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन बिटिया की शादी को भव्य बनाने में अनंत सिंह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

बिहार में हो रही शादी की विदेशों तक चर्चा

यह शाही शादी 25 नवंबर को अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां (बिहार) में हो रही है. शादी के लिए करीब 10 बीघा जमीन पर भव्य वाटरप्रूफ और एसी पंडाल तैयार किया जा रहा है. इस बीच शादी के मेनू से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प बात सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है.

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मोकामा के विधायक अनंत सिंह

 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनंत सिंह की बेटी की इस शाही शादी में मेहमानों के लिए 150 से ज्यादा तरह के लजीज पकवान परोसे जाएंगे. पारंपरिक बिहारी व्यंजनों से लेकर देश-विदेश के खास डिशेज तक, इस मेनू में सब कुछ शामिल है. शादी में 1000 से ज्यादा हलवाई और शेफ लगाए गए हैं. आइए जानते हैं इस शाही दावत और मेनू से जुड़ी खास बातें.

शादी में बनेंगे 150 से ज्यादा पकवान

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सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनंत सिंह की बेटी की शादी में 4 लाख देशी-विदेशी मेहमानों के लिए 150 से ज्यादा पकवान परोसे जाएंगे. इनमें स्टार्टर्स, मेन कोर्स और रॉयल डेजर्ट्स शामिल हैं. शादी में बिहार के देसी व्यंजनों से लेकर विदेश की भी कई डिशेज मेन्यू में होंगी. मिठाइयों में गुलाब जामुन, रसगुल्ले के साथ काजू कतली और बिहार का मशहूर सिलाव खाजा भी शामिल है.

नालंदा जिले के सिलाव का 52 परतों वाला खाजा अपनी खास बनावट और स्वाद के लिए जाना जाता है.

पारंपरिक बिहारी व्यंजनों की भी भरमार

इस शाही दावत में बिहार के पारंपरिक और लोकप्रिय व्यंजनों को विशेष प्राथमिकता दी गई है. मेहमानों के लिए लिट्टी-चोखा, मखाने की खीर और देसी घी से बनी मिठाइयां मुख्य आकर्षण होंगी. 

इसके अलावा देसी घी से बने मालपुआ, बालूशाही, शाही कोफ्ता, दाल मखनी, कश्मीरी पुलाव और बिरयानी जैसे व्यंजन मेन्यू का हिस्सा होंगे.

शादी में देशी और विदेशी डिशेज का संगम

पारंपरिक देसी जायके के साथ-साथ कॉन्टिनेंटल, चाइनीज और साउथ इंडियन व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, ताकि हर पसंद के मेहमानों के लिए कुछ खास उपलब्ध हो सके. इस मौके पर अलग-अलग प्रकार और फ्लेवर वाली कुल्फी और आइसक्रीम भी परोसी जाएंगी.

शादी के लिए हो रहीं भव्य तैयारियां

शादी के इस समारोह में राजनीतिक हस्तियों, बड़े नेताओं और रिश्तेदारों के शामिल होने की उम्मीद है जिसके चलते सुरक्षा और खानपान के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

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अनंत सिंह के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेताओं को शादी का कार्ड दिया जा रहा है. वहीं फिल्म और मनोरंजन जगत की कई हस्तियां भी शादी समारोह में शामिल हो सकती हैं.

अनंत सिंह ने बताया कि अभिनेता सोनू सूद, लोकगायिका मैथिली ठाकुर, सांसद और गायक मनोज तिवारी को भी शादी का न्योता दिया गया है. इसके साथ ही भोजपुरी स्टार पवन सिंह और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ-साथ बॉलीवुड की कई हस्तियों को भी निमंत्रण दिया गया है.

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