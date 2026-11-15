कोल्ड ड्रिंक की बोतल प्लेन होती है, पानी वाली क्यों नहीं? ये फैक्ट जानते हैं आप?

आपने कभी ध्यान दिया है कि कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल के डिजाइन में काफी अंतर होता है? कोल्ड ड्रिंक की बोतल आमतौर पर चिकनी और सीधी होती है. उसके किनारे ज्यादा उभरे हुए नहीं होते. वहीं, पानी की प्लास्टिक बोतल में नीचे से लेकर ऊपर तक कई तरह की धारियां, लकीरें और उभरे हुए डिजाइन बने होते हैं. कुछ बोतलों के नीचे फूल जैसी शेप भी दिखाई देती है. क्या आपने कभी सोचा है कि दोनों बोतलों को बनाने का तरीका अलग क्यों होता है?

और पढ़ें

क्या यह सिर्फ देखने में अच्छा लगने के लिए किया जाता है या इसके पीछे कोई खास वैज्ञानिक वजह भी है? दरअसल, दोनों तरह की बोतलों के डिजाइन उनकी जरूरत और उनके अंदर रखे जाने वाले पेय के हिसाब से तैयार किए जाते हैं. कोल्ड ड्रिंक में गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, जबकि सामान्य बोतलबंद पानी में ऐसा नहीं होता. इसी वजह से दोनों बोतलों को अलग-अलग तरह से डिजाइन किया जाता है.

कोल्ड ड्रिंक की बोतल चिकनी और सीधी क्यों होती है?

कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है. इसी गैस की वजह से बोतल खोलते समय आवाज आती है और ड्रिंक में बुलबुले दिखाई देते हैं. इस गैस के कारण बोतल के अंदर दबाव बनता है. यानी बोतल को अंदर से बाहर की तरफ लगातार दबाव झेलना पड़ता है. इसी दबाव को सहने के लिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खास तरीके से बनाया जाता है. इसका डिजाइन ऐसा रखा जाता है कि बोतल अंदर मौजूद गैस के दबाव को अच्छी तरह संभाल सके. इसकी दीवारें और आकार इस तरह तैयार किए जाते हैं कि बोतल आसानी से फूलने या अपना आकार बिगाड़ने न लगे. हालांकि, कोल्ड ड्रिंक की सभी बोतलें पूरी तरह चिकनी नहीं होतीं. कुछ बोतलों में भी पकड़ बनाने और मजबूती बढ़ाने के लिए हल्की धारियां या डिजाइन दिए जाते हैं.

Advertisement

पानी की बोतल में धारियां और उभरे हुए डिजाइन क्यों होते हैं?

अब सवाल है कि पानी की बोतल में इतने सारे डिजाइन क्यों बनाए जाते हैं? दरअसल, पानी की बोतल के अंदर सामान्य तौर पर गैस का दबाव नहीं होता. इसलिए उसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल की तरह दबाव सहने की जरूरत नहीं पड़ती. पानी की बोतल में बनी धारियां और उभरे हुए हिस्से कई काम करते हैं. सबसे पहला काम बोतल को मजबूती देना है. इन डिजाइनों की वजह से बोतल को पकड़ना और इस्तेमाल करना भी आसान होता है. खासकर जब बोतल पर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं, तब ये उभरे हुए हिस्से हाथ की पकड़ बेहतर बनाने में मदद करते हैं. इसके अलावा, बोतल को हल्का और कम प्लास्टिक में बनाने के लिए भी डिजाइन पर ध्यान दिया जाता है. निर्माता कोशिश करते हैं कि बोतल कम सामग्री में तैयार हो, लेकिन इस्तेमाल के दौरान उसका आकार बना रहे और वह आसानी से दबकर खराब न हो.

पानी की बोतल के नीचे फूल जैसा डिजाइन क्यों होता है?

कई पानी की बोतलों को नीचे से देखें तो उनका बेस फ्लैट नहीं होता. वहां एक अलग तरह का शेप बना होता है.यह डिजाइन भी सिर्फ सजावट के लिए नहीं बनाया जाता. बोतल का निचला हिस्सा उसके बैलेंस और मजबूती में मदद करता है. उभरे हुए हिस्सों की वजह से बोतल जमीन पर ठीक से टिक सकती है और उसका तल दबाव पड़ने पर आसानी से अंदर की तरफ नहीं मुड़ता. अलग-अलग कंपनियां अपनी बोतलों के आकार और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग डिजाइन बनाती हैं.

Advertisement

क्या बोतल का डिजाइन सिर्फ दिखावे के लिए होता है?

बोतल का डिजाइन उसके इस्तेमाल, मजबूती, पकड़ और बनाने में लगने वाले प्लास्टिक को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है. कोल्ड ड्रिंक की बोतल को गैस के दबाव को सहना होता है, जबकि पानी की बोतल को हल्का होने के साथ-साथ इस्तेमाल के दौरान अपना आकार भी बनाए रखना होता है. यानी अगली बार जब आप कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल देखें, तो उनके डिजाइन का अंतर सिर्फ सुंदरता से जोड़कर मत देखिएगा. दोनों की बनावट के पीछे उनकी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग इंजीनियरिंग काम करती है.

---- समाप्त ----