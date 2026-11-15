कॉलेज से लौट रहे युवक को पहले घेरकर पीटा, फिर शाम को घर पर चढ़कर पिता की भी पिटाई

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगई और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां कॉलेज से पढ़कर घर लौट रहे एक युवक को रास्ते में घेरकर लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा गया. आरोप है कि हमलावरों का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ. शाम होते-होते आरोपी युवक के घर पहुंच गए और दरवाजे पर चढ़कर उसके साथ पिता की भी जमकर पिटाई कर दी. इस दौरान दोनों पक्षों के पांच लोग घायल हो गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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मामला करारी थाना क्षेत्र के पिंडरा सहावनपुर गांव का है. गांव की रहने वाली कौशल्या देवी ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर गांव के ही कुछ लोगों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. शिकायत के मुताबिक, 14 नवंबर 2026 को दोपहर करीब 3 बजे उनका 28 वर्षीय बेटा पंकज मौर्य डॉ. रिजवी कॉलेज, करारी से पढ़ाई करके घर लौट रहा था. इसी दौरान मोअज्जमपुर गेट के पास गांव के रोहित, सुखलाल, अजय, राजाबाबू और हिमांशु समेत कई लोगों ने उसे रोक लिया.

आरोप है कि पुरानी मुकदमेबाजी की रंजिश में आरोपियों ने पंकज के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. इसके बाद कार में बैठे युवक पर लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों ने बीच-बचाव किया तो आरोपी वहां से चले गए.

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शाम को लाठी-डंडे लेकर घर पहुंच गए हमलावर

कौशल्या देवी का आरोप है कि दोपहर की घटना के बाद शाम करीब 5 बजे जब मारपीट को लेकर उलाहना देने की बात आई तो आरोपियों ने फिर हमला बोल दिया. रोहित, सुखलाल, अजय, राजकुमार, राजाबाबू और हिमांशु समेत कई लोग एकजुट होकर लाठी-डंडे लेकर उनके घर पहुंच गए. आरोप है कि हमलावरों ने घर पर चढ़कर पंकज और उसके पिता फूलचंद्र मौर्य को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. हमले में पिता-पुत्र दोनों घायल हो गए. आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी.

घटना के बाद घायल पिता-पुत्र को 108 एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करारी पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार कराया गया. हालांकि, इस पूरे विवाद में दूसरा पक्ष भी घायल हुआ है. घायल राजा बाबू मौर्य ने आरोप लगाया कि संजय मौर्य ने तेज रफ्तार कार से उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनका पैर टूट गया. इस मारपीट में दोनों पक्षों के कुल पांच लोग घायल हुए हैं.

मारपीट का VIDEO वायरल, पुलिस कर रही जांच

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में युवक के साथ मारपीट के दृश्य सामने आने के बाद मामला चर्चा में है. पीड़िता कौशल्या देवी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

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मामले में डीएसपी सौरभ सावंत ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है. इसमें पांच लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है. मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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