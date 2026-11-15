Salman Khan Angry: 'मेरे सामने आवाज ऊंची मत करना', सलमान खान ने एक्ट्रेस कनिका मान को दी वॉर्निंग, गुस्से से बोले- बकवास

'बिग बॉस 20' में इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड का काफी धांसू रहा. सलमान ने स्काउट ओपी और लव गिल को उनके भाई-बहन के रिश्ते में चल रहे रोमांस को लेकर जमकर फटकार लगाई. यंग को धक्का देने पर भी सलमान ने स्काउट को खरी-खोटी सुनाई. इतना ही नहीं, इस बार सलमान के कहर से कनिका मान भी बच नहीं पाईं. कनिका के बर्ताव से भड़के दबंग खान ने उन्हें वॉर्निंग दे डाली.

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कनिका पर क्यों गुस्सा हुए सलमान?

दरअसल, स्काउट ओपी ने जब लव गिल पर नाड़े वाला कमेंट किया था, तब कनिका मान उन्हीं के साथ मौजूद थीं, लेकिन कनिका ने स्काउट की इस बात को कॉल आउट नहीं किया. कनिका ये बात सुनकर हंस रही थीं. वीकेंड का वार में जब काजी तौकीर ने कनिका को लेकर ये बात कही, तो कनिका खुद को डिफेंड करने के लिए सलमान खान के सामने ही काजी पर चिल्लाने लगीं.

काजी और कनिका की बहसबाजी में सलमान ने काजी को सपोर्ट किया और कहा कि काजी बिल्कुल सही हैं, लेकिन सलमान के बोलने के दौरान भी कनिका गुस्से से चिल्लाती रहीं. कनिका के चिल्लाने पर सलमान का गुस्सा फूट पड़ा. सलमान ने फिर कनिका को वॉर्निंग देते हुए उनकी क्लास लगा दी.

कनिका से क्या बोले सलमान खान?

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सलमान गुस्से से कनिका से बोले- कनिका मेरे सामने आवाज ऊंची मत करना. इसके बाद कनिका ने सलमान से माफी मांगी. लेकिन कनिका का टोन सलमान को पसंद नहीं आया. दबंग खान ने कनिका से कहा- मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है. अपने सरकाज्म को अपने पास रखो.

स्काउट के नाड़े वाले कमेंट के दौरान हंसने पर भी सलमान ने कनिका को लताड़ लगाई. सलमान गुस्से से कनिका से बोले- जब नाड़े वाली बात हुई थी, तब आप वहां थीं और आप वहां हंस रही थीं. कनिका ने सलमान को जवाब दिया- सब हंस रहे थे. इसपर सलमान और भड़क गए. वो चिल्लाकर बोले- बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रही हो खुद को.

#SalmanKhan slammed #KanikaMann Tomorrow’s Promo of #BiggBoss20 https://t.co/IauQ7rj0eC — Khabri 👂 (@real_khabri_1) November 14, 2026

कनिका ने फिर अपने डिफेंड में कहा- सर एकदम से एहसास नहीं होता ना कि क्या हुआ? इसपर सलमान बोले- तो फिर काजी को कैसे इस चीज का एहसास हुआ? कनिका बोलीं- तब तक लव खुद भी हंस रही थी. इसपर सलमान ने गुस्से से कनिका से कहा- क्या बेवकूफ हो तुम, ट्यूबलाइट हो... ये सब बकवास है.

सलमान के इतना गुस्सा होने के बाद भी कनिका चुप नहीं हुईं. वो लगातार सलमान को जवाब देती रहीं. कनिका ने सलमान से कहा- मैं भी तो अपना काम कर रही हूं. कनिका के इस बिहेवियर पर सलमान का गुस्सा फूट पड़ा. सलमान फिर कनिका को वॉर्निंग देते हुए बोले- ये बहसबाजी मुझसे तो करना नहीं. सलमान का गुस्सा देख हर कोई हैरान दिखा. अब सलमान आगे कनिका की किस तरह क्लास लगाए...ये जानने के लिए आपको आज रात रविवार का एपिसोड देखना होगा.

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कुल-मिलाकर शनिवार को वीकेंड का वार एपिसोड काफी धमाकेदार रहा. लंबे समय बाद सलमान एंग्री मोड में दिखाई दिए. आज रविवार का एपिसोड उससे भी ज्यादा धांसू होने वाला है, तो देखना मत भूलिगा बिग बॉस 20 का वीकेंड का वार.

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