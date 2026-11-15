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गुजरात: रामदेवरा जा रहे 30 श्रद्धालुओं को कार ने रौंदा, 6 लोग लहूलुहान

गुजरात में भावनगर से राजस्थान के रामदेवरा जा रहे मालधारी समाज के 30 श्रद्धालुओं के जत्थे को इको कार ने टक्कर मार दी. लिमडी और धंधुका के बीच बोरना गांव के पास हुए इस हादसे में छह लोग घायल हो गए. सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालत बिगड़ने पर कुछ घायलों को सुरेंद्रनगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया.

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घायलों का अस्पताल में जारी है इलाज. (Photo: Screengrabs)
घायलों का अस्पताल में जारी है इलाज. (Photo: Screengrabs)

गुजरात में राजस्थान के प्रसिद्ध रामदेवरा धाम के दर्शन के लिए पैदल निकले श्रद्धालुओं के साथ दर्दनाक हादसा हो गया. भावनगर से रामदेवरा जा रहे मालधारी समाज के 30 लोगों के जत्थे को पीछे से आई एक इको कार ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में छह श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी घायल सड़क पर लहूलुहान हालत में गिर पड़े. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

दर्शन करने के लिए निकला था समूह
यह घटना लिमडी और धंधुका के बीच बोरना गांव के पास हुई. जानकारी के मुताबिक, मालधारी समाज के 30 लोगों का समूह रामदेवपीर के दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा पर निकला था. सभी लोग भावनगर से राजस्थान के रामदेवरा जा रहे थे. इसी दौरान जब जत्था लिमडी के पास से गुजर रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आई एक इको कार ने पैदल चल रहे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. अचानक हुई इस टक्कर से श्रद्धालुओं को संभलने तक का मौका नहीं मिला.

हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के जरिए लिमडी सिविल अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया. हालांकि, कुछ घायलों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए सुरेंद्रनगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया.

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हादसे की जानकारी मिलते ही मालधारी समाज के बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए. धार्मिक यात्रा पर निकले अपने समाज के लोगों के साथ हुए इस हादसे से सभी परेशान और गुस्से में नजर आए. समाज के लोगों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों के इलाज में मदद की और उनका हालचाल जाना.

पुलिस ने इको कार ड्राइवर को किया गिरफ्तार
उधर, हादसे की सूचना मिलते ही लिमडी पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने दुर्घटना में शामिल इको कार को लेकर कार्रवाई करते हुए उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. 

गौरतलब है कि रामदेवरा की यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आस्था से जुड़ी होती है, लेकिन रास्ते में हुए इस हादसे ने पूरे जत्थे की यात्रा को दर्दनाक मोड़ दे दिया

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