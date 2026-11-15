हैदराबाद के भक्त ने तिरुपति मंदिर को दान किए 10 करोड़ रुपये, हर दिन हजारों श्रद्धालुओं को मिलता है मुफ्त खाना

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं. कोई दूर-दराज के गांव से आता है, तो कोई दूसरे शहर या राज्य से. मंदिर में दर्शन के बाद इन श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन भी मिलता है. अब इस सेवा को जारी रखने में एक भक्त ने बड़ी मदद की है. हैदराबाद के रहने वाले एक श्रद्धालु ने तिरुपति मंदिर से जुड़े अन्नप्रसादम ट्रस्ट को 10 करोड़ रुपये दान किए हैं.

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इस भक्त का नाम कोडाली श्रीकांत है. उन्होंने शुक्रवार को यह दान दिया. मंदिर की ओर से जारी नोट में कहा गया है कि श्रीकांत ने श्रीवारी मंदिर के रंगनायकुला मंडपम में TTD के एडिशनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीएच वेंकैया चौधरी को 10 करोड़ रुपये का चेक सौंपा. दान मिलने पर TTD के अधिकारी ने श्रीकांत की प्रशंसा की और उनके योगदान के लिए आभार जताया.

किस काम आएंगे 10 करोड़ रुपये?

यह रकम श्री वेंकटेश्वर अन्नप्रसादम ट्रस्ट को दी गई है. इस ट्रस्ट का काम तिरुमाला आने वाले श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराना है. मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले लोगों को इस ट्रस्ट के जरिए हर दिन खाना परोसा जाता है. जो लोग भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं, वे यहां मुफ्त भोजन भी कर सकते हैं. कोडाली श्रीकांत की ओर से दिया गया 10 करोड़ रुपये का दान इसी सेवा से जुड़े कामों में मदद करेगा.

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TTD का पूरा नाम तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम है. यह संस्था तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की देखरेख करती है. मंदिर के प्रशासन से लेकर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं तक की जिम्मेदारी इसी संस्था के पास है. तिरुपति मंदिर को दुनिया के सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में गिना जाता है. यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मंदिर में दान और चढ़ावे के साथ-साथ अन्नदान जैसी सेवाएं भी चलती हैं. कोडाली श्रीकांत का 10 करोड़ रुपये का दान इसी अन्नदान सेवा से जुड़ा है. इससे उन श्रद्धालुओं को भोजन उपलब्ध कराने के काम में मदद मिलेगी, जो भगवान के दर्शन के लिए तिरुमाला पहुंचते हैं.

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