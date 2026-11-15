Aloo Gobhi Bhujia Recipe: गरमा-गरम दाल-चावल के साथ बनाएं आलू-फूलगोभी की चटपटी भुजिया, बढ़ जाएगा खाने का स्वाद

Aloo Gobhi Bhujia Recipe: सर्दियों के मौसम में बाजार में ताजी फूलगोभी खूब मिलती है. इस मौसम में लोग फूलगोभी से कई तरह की टेस्टी डिश बनाना पसंद करते हैं. कभी गोभी के पराठे, तो कभी गोभी की सब्जी घरों में बनाई जाती है. लेकिन आप रोजाना एक जैसी सब्जी खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार आलू-फूलगोभी की चटपटी भुजिया ट्राई कर सकते हैं.

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आलू, गोभी और हल्के मसालों से तैयार यह भुजिया दाल-चावल, पराठे या रोटी के साथ खाने में बेहद टेस्टी लगती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप कम समय में बेहद आसानी से तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि आलू-फूलगोभी की चटपटी भुजिया कैसे बनती है और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 फूलगोभी (मीडियम साइज)

5-6 आलू

1 छोटा चम्मच साबुत जीरा

3-4 साबुत लाल मिर्च

1 छोटा चम्मच लहसुन-हरी मिर्च का पेस्ट

½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार तेल

थोड़ी सी कसूरी मेथी (ऑप्शनल)

आलू-फूलगोभी की भुजिया कैसे बनाएं?

सबसे पहले आलू और फूलगोभी को अच्छी तरह धो लें. अब आलू को छीलकर पतले टुकड़ों में काट लें. फूलगोभी के छोटे-छोटे फूल अलग कर लें. आलू को काटने के बाद कुछ देर पानी में डुबोकर रख सकते हैं, ताकि उनका रंग काला न पड़े. सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले पानी अच्छी तरह निकाल लें. अब गैस पर एक कड़ाही रखें और उसमें तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर साबुत जीरा और साबुत लाल मिर्च डालकर चटकने दें. इसके बाद कड़ाही में कटे हुए आलू और फूलगोभी डाल दें. ऊपर से नमक और हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें. भुजिया को मध्यम आंच पर कुछ देर पकने दें. जब आलू और गोभी आधे पक जाएं, तब इसमें लहसुन-हरी मिर्च का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं और बीच-बीच में चलाते हुए सब्जियों को भूनें. जब आलू और फूलगोभी अच्छी तरह पक जाएं और हल्के सुनहरे व कुरकुरे हो जाएं तो गैस बंद कर दें. आपकी गरमा-गरम आलू-फूलगोभी की भुजिया तैयार है. इसे एक प्लेट में निकालें और रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ सर्व करें.

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