मोहम्मद सिराज को एक बार फिर प्लेइंग-11 से बाहर रखा गया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में भारतीय टीम ने उन्हें मौका देने की बजाय गुरनूर बरार पर भरोसा जताया. सिराज का बाहर बैठना इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि वह लंबे समय से भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में शामिल रहे हैं. विदेशी पिचों पर उनकी आक्रामकता, लगातार गेंदबाजी करने की क्षमता और मुश्किल वक्त में विकेट निकालने का माद्दा उनकी पहचान है. इसके बावजूद गौतम गंभीर की अगुवाई वाले टीम मैनेजमेंट ने उन्हें फिर बाहर रखने का फैसला किया है. सवाल है कि आखिर गंभीर का भरोसा किस पर है और सिराज को

और पढ़ें

फॉर्म या टीम कॉम्बिनेशन, सिराज के बाहर होने की वजह क्या?

सिराज के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो तस्वीर मिली-जुली दिखाई देती है. उन्होंने 15 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 2 विकेट लिए थे. इससे पहले 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड ए के खिलाफ क्राइस्टचर्च में फर्स्ट क्लास मुकाबले में 118 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे. घरेलू क्रिकेट में हैदराबाद की ओर से आंध्र और त्रिपुरा के खिलाफ भी खेले, लेकिन वहां उनका प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली नहीं रहा.

सिराज के हालिया प्रदर्शन के आंकड़े टीम मैनेजमेंट के फैसले की एक वजह हो सकते हैं. कप्तान शुभमन गिल ने भी चयन को फॉर्म और टीम कॉम्बिनेशन से जोड़कर समझाया. हालांकि, किसी तेज गेंदबाज की फॉर्म का आकलन सिर्फ विकेटों की संख्या से करना आसान नहीं होता. पिच, परिस्थितियां और गेंदबाज की भूमिका भी इसमें अहम होती हैं.

Advertisement

गिल ने बताया क्यों लिया सिराज को बाहर रखने का फैसला

शुभमन गिल ने सिराज को प्लेइंग-11 से बाहर रखने को मुश्किल फैसला बताया. उन्होंने कहा कि सिराज शानदार खिलाड़ी और बेहतरीन गेंदबाज हैं. दोनों ने साथ में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था और उससे पहले भी अच्छे दोस्त रहे हैं.

गिल के मुताबिक, सिराज को बाहर रखना उनके लिए भी आसान नहीं था, लेकिन टीम को यह देखना होता है कि कौन से गेंदबाज इस समय अच्छी फॉर्म में हैं और बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं.

कप्तान ने यह भी बताया कि उन्होंने सिराज से इस फैसले पर बात की थी. सिराज ने टीम मैनेजमेंट की बात समझी है और वापसी के लिए मेहनत करने को तैयार हैं.

यह भी पढ़ें - न्यूजीलैंड को 110 पर 4 झटके, फिर भी भारत के हाथ से निकला पहला दिन, आकाश दीप ने बताई टीम इंडिया की कमी

सिराज के समर्थन में उतरे जाफर, कैफ और अश्विन

गिल की सफाई के बावजूद सिराज को बाहर रखने का फैसला चर्चा में है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि फैसला लेने वालों को छोड़कर लगभग हर कोई सिराज को प्लेइंग-11 में देखना चाहता है.

मोहम्मद कैफ ने भी सिराज को बाहर रखने पर हैरानी जताई. उन्होंने कहा कि सिराज भारत के प्रमुख तेज गेंदबाजों में से एक हैं और विदेशी टेस्ट मैचों में बुमराह के साथ उन्हें गेंदबाजी आक्रमण के शुरुआती विकल्पों में होना चाहिए.

Advertisement

रविचंद्रन अश्विन ने सिराज की उस खूबी की तरफ ध्यान दिलाया, जो आंकड़ों में हमेशा नजर नहीं आती. अश्विन के मुताबिक, जब पुरानी गेंद से कुछ खास नहीं हो रहा था, तब भारत को सिराज जैसे जुझारू रवैये वाले गेंदबाज की जरूरत थी.

उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिराज खेलते तो पांच विकेट ले ही लेते, लेकिन वह कुछ न कुछ करके दिखाते हैं. वह कई साल से ऐसा करते आए हैं.

अश्विन की बात का इशारा सिराज की मेहनत और लगातार दबाव बनाने की क्षमता की तरफ था. वह ऐसे गेंदबाज हैं, जो परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने पर भी लगातार अटैक करते रहते हैं.

गुरनूर बरार में क्या तलाश रहा है टीम मैनेजमेंट?

सिराज की जगह गुरनूर बरार को मौका देना भी इस फैसले का अहम हिस्सा है. गुरनूर ऐसे गेंदबाज हैं, जो पिच पर गेंद को जोर से पटकने और आक्रामक लाइन-लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश करते हैं. वनडे सीरीज में भी उनका प्रदर्शन उत्साहजनक रहा था.

क्राइस्टचर्च टेस्ट में उन्हें इसका शुरुआती फायदा भी मिला. लंच से ठीक पहले उन्होंने भारत को अहम सफलता दिलाई. इससे टीम मैनेजमेंट के फैसले को कुछ हद तक मजबूती मिली.

संभव है कि भारत गुरनूर में वही आक्रामकता और विकेट निकालने की क्षमता देख रहा हो, जो सिराज के खेल की पहचान रही है. हालांकि, एक-दो सफलताओं से किसी गेंदबाज की उपयोगिता का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता. टेस्ट क्रिकेट में असली परीक्षा लगातार कई स्पेल में प्रदर्शन करने की होती है.

Advertisement

मोर्ने मोर्कल के बयान ने बढ़ाया सस्पेंस

भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने सिराज को वर्ल्ड क्लास गेंदबाज बताया है. उन्होंने माना कि सिराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और उन्हें टीम से बाहर रखने का फैसला आसान नहीं था.

मोर्कल ने कहा कि सिराज के साथ लगातार बातचीत की जा रही है. उन्हें अपने खेल का आकलन करना होगा और टीम में वापसी के लिए सही रास्ता तलाशना होगा. साथ ही अपनी जिम्मेदारी लेते हुए मेहनत करनी होगी.

यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब गेंदबाजी कोच खुद सिराज की गेंदबाजी को अच्छा बता रहे हैं, तो फिर उन्हें लगातार प्लेइंग-11 से बाहर क्यों रखा जा रहा है? आखिर उनके खेल में ऐसी क्या कमी है, जिसे टीम मैनेजमेंट दूर करना चाहता है?

यह भी पढ़ें - IND vs NZ: बुमराह की गेंदबाजी का अंदाज बदला, रन-अप से लेकर बॉल रिलीज तक दिखा अंतर, VIDEO

गंभीर की रणनीति या एक फैसले पर अड़े रहने का मामला?

गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम मैनेजमेंट अपने फैसलों पर भरोसा दिखाता रहा है. किसी भी टीम के लिए अपनी रणनीति पर टिके रहना जरूरी है. हर चयन पर बाहरी आलोचना के दबाव में बदलाव करना भी सही नहीं हो सकता.

लेकिन सवाल यह भी है कि किसी खिलाड़ी को लगातार बाहर रखने के पीछे ठोस क्रिकेटिंग वजह क्या है? सिराज का अनुभव, विदेशी परिस्थितियों में उनका रिकॉर्ड और मुश्किल समय में गेंदबाजी करने की क्षमता उन्हें खास बनाती है. दूसरी तरफ गुरनूर जैसे नए गेंदबाज को मौका देना भी भविष्य की तैयारी का हिस्सा हो सकता है.

Advertisement

फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है. सिराज बाहर हैं, गुरनूर को खुद को साबित करने का मौका मिला है और गंभीर की चयन नीति पर सवाल कायम हैं. क्या टीम मैनेजमेंट ने सिराज की जगह गुरनूर को आजमाने की कोई खास रणनीति बनाई है या फिर वह अपने फैसले पर जरूरत से ज्यादा अड़ा हुआ है? इसका जवाब आने वाले मैचों में भारत के प्रदर्शन और सिराज की वापसी से ही मिलेगा.



---- समाप्त ----