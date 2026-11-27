महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का एक अलग अंदाज बुलढाणा जिले में देखने को मिला. यहां वह एक किसान के खेत पहुंचे. किसान परिवार से मुलाकात की और उनकी परेशानियां सुनीं. इसके बाद शिंदे आम के पेड़ के नीचे परिवार के साथ बैठ गए. उन्होंने वहीं ज्वार की रोटी और मिर्ची का ठेचा खाया. इस दौरान उनका देसी अंदाज देखने को मिला. इस मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है.

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दरअसल, एकनाथ शिंदे बुलढाणा जिले में किसान संवाद सम्मेलन के कार्यक्रम में पहुंचे थे. इसी दौरान वह मेहकर शहर के एक किसान के खेत पर गए. यहां उन्होंने किसान और उसके परिवार से बातचीत की. परिवार ने उन्हें अपनी आर्थिक परेशानियों के बारे में बताया. किसान की बेटी ने पढ़ाई में आ रही दिक्कतों का जिक्र किया. इसके बाद शिंदे ने परिवार को 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी.

किसान की बेटी ने बताई पढ़ाई में आ रही परेशानी

किसान की बेटी ने एकनाथ शिंदे को बताया कि उसका भाई दूसरे जिले में रहकर एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा है. उसे पढ़ाई के लिए पैसे भेजने में परिवार को परेशानी हो रही है. बेटी ने अपनी आगे की पढ़ाई में आ रही आर्थिक दिक्कतों के बारे में भी बताया.

परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही मुश्किल में है. किसान पिता पर कर्ज भी है. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना परिवार के लिए चुनौती बन रहा है. किसान परिवार की बात सुनने के बाद एकनाथ शिंदे ने उन्हें 2 लाख रुपये की मदद दी.

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आम के पेड़ के नीचे बैठकर खाई ज्वार की रोटी

किसान परिवार से मुलाकात के दौरान एकनाथ शिंदे का सादगी भरा अंदाज भी देखने को मिला. वह खेत में लगे आम के पेड़ के नीचे परिवार के साथ बैठ गए. यहां उन्होंने ज्वार की रोटी और मिर्ची का ठेचा खाया.

महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में ज्वार की भाकरी और मिर्ची का ठेचा पारंपरिक खाने का हिस्सा हैं. शिंदे ने किसान परिवार के साथ बैठकर इसी देसी खाने का स्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ बातचीत भी की.

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किसान संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे शिंदे

दरअसल, डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बुलढाणा जिले में किसानों से बातचीत करने के लिए किसान संवाद सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे. इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने किसान परिवार से सीधे मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. खेत में हुई यह मुलाकात अब चर्चा में है. खास तौर पर किसान परिवार के साथ बैठकर ज्वार की रोटी और ठेचा खाने का उनका वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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