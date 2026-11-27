भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन (27 नवंबर) टीम इंडिया ने गेंदबाजी में अच्छी शुरुआत की, लेकिन दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने वापसी कर ली. न्यूजीलैंड ने पहले दिन पांच विकेट पर 246 रन बना लिए. एक समय उसका स्कोर 110 रन पर चार विकेट था, लेकिन टॉम ब्लंडेल और ग्लेन फिलिप्स ने नाबाद साझेदारी कर भारत की मुश्किलें बढ़ा दीं.

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भारत के तेज गेंदबाज आकाश दीप ने दिन के खेल के बाद माना कि टीम इंडिया बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी. उन्होंने बताया कि लंच के बाद भारतीय गेंदबाजों ने विकेट लेने की जल्दबाजी छोड़ सही लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी करने और धैर्य बनाए रखने का फैसला किया. इसका फायदा भी मिला और दूसरे सत्र में भारत ने तीन विकेट हासिल किए.

आकाश दीप ने कहा- पहले सेशन में गेंद में नमी थी और वह बल्ले पर ज्यादा तेजी से नहीं आ रही थी. शुरुआत में हम गेंद को जरूरत से ज्यादा स्विंग करा रहे थे. लंच के बाद हमने सही जगह गेंदबाजी करने और धैर्य बनाए रखने का फैसला किया. यही हमारी रणनीति थी और इससे हमें तीन विकेट मिले."

उन्होंने आगे कहा- कुल मिलाकर दिन अच्छा रहा, लेकिन हम इससे बेहतर कर सकते थे. हालांकि, कोई बात नहीं.

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आकाश दीप ने पहले दिन दो विकेट हासिल किए. उन्होंने बताया कि उनकी कोशिश बल्लेबाजों को लगातार गेंद खेलने के लिए मजबूर करने की थी. उनके मुताबिक, पहले दिन पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और भारतीय टीम इसका पूरा फायदा उठाना चाहती थी.

उन्होंने कहा- हमें पता था कि यह पहला दिन है और गेंदबाजों को मदद मिलेगी. इसलिए इसका फायदा उठाना जरूरी था. मेरा ध्यान इस बात पर था कि बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा गेंद खेलें. मैंने पहले स्पेल में पांच-छह ओवर गेंदबाजी की और कोशिश की कि बल्लेबाज 80-90 प्रतिशत गेंदें खेलें. तेज गेंदबाज के लिए लगातार ऐसा करना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार स्टंप पर गेंद डालने की कोशिश में लाइन थोड़ी भटक जाती है.



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आकाश दीप ने यह भी कहा कि गेंद पुरानी होने के साथ बल्लेबाजी आसान होती जाती है. ऐसे में गेंदबाजों को विकेट लेने के साथ रनों पर अंकुश लगाने का संतुलन भी बनाना पड़ता है. सेट बल्लेबाज के लिए रन बनाना आसान होता है, जबकि नए बल्लेबाज को क्रीज पर टिकने में परेशानी होती है.

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ब्लंडेल ने की लैथम और कॉन्वे की तारीफ

दूसरी ओर, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल ने कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे की शुरुआती बल्लेबाजी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि हरी पिच पर पहले बल्लेबाजी करने के बावजूद दोनों ने जिस इरादे के साथ शुरुआत की, उससे ड्रेसिंग रूम में टीम को भरोसा मिला.

ब्लंडेल के मुताबिक, पूरे दिन पिच पर गेंद मूवमेंट कर रही थी और बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं था. हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर और तेज हो सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे दिन सुबह नई गेंद (Second New Ball) से भारतीय गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. इस गेंद से अभी सिर्फ पांच ओवर हुए हैं.

ब्लंडेल ने कहा- पूरे दिन गेंद काफी मूव कर रही थी. नई गेंद के साथ सुबह भी ऐसा जारी रहने की संभावना है. अगले कुछ दिनों में मौसम अच्छा रहने की उम्मीद है, जिससे पिच थोड़ी सपाट और तेज हो सकती है. शुरुआत में पिच धीमी थी, लेकिन पूरे दिन गेंद में हलचल रही. बल्लेबाज के तौर पर ऐसी पिच पर सहज महसूस करना मुश्किल होता है.

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300 रन के पार पहुंचना चाहेगा न्यूजीलैंड

ब्लंडेल ने ग्लेन फिलिप्स के साथ अपनी नाबाद साझेदारी को टीम के लिए अहम बताया. उन्होंने कहा कि दूसरे दिन सुबह दोनों बल्लेबाजों की जिम्मेदारी होगी कि इस साझेदारी को आगे बढ़ाकर न्यूजीलैंड का स्कोर 300 रन के पार पहुंचाएं.

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उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की भी तारीफ की. ब्लंडेल के मुताबिक, गेंद में लगातार मूवमेंट के कारण भारतीय गेंदबाजों का सामना करना चुनौतीपूर्ण था और उन्होंने पूरे दिन अच्छी गेंदबाजी की.

भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

इससे पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. भारत ने प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह गुरनूर बरार को टेस्ट डेब्यू का मौका दिया. न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया.

न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान टॉम लैथम ने 128 गेंदों पर 59 रन बनाए. डेवोन कॉन्वे 31 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें डेब्यू कर रहे गुरनूर बरार ने लंच से ठीक पहले पवेलियन भेजा. इसके बाद आकाश दीप ने लैथम को आउट किया. पहले दिन के खेल के दौरान आकाश दीप के खाते में दो विकेट आए. पहले दिन न्यूजीलैंड की टीम ने 246/5 का स्कोर बना लिया है.





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