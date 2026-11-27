आप Blinkit खोलते हैं, दूध, ब्रेड या कुछ जरूरी सामान ऑर्डर करते हैं और कुछ ही मिनटों में डिलीवरी आपके दरवाजे पर पहुंच जाती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सामान ऑर्डर करने के अलावा यह ऐप आपके स्मार्टफोन के बारे में कितनी जानकारी रखता है?

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आपके फोन में कौन-कौन से ऐप हैं, आप किस Wi-Fi से जुड़े हैं, फोन की बैटरी कितनी बची है और आप स्क्रीन पर कितना बड़ा टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं? इन सब बातों को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है. सोशल मीडिया पर एक कंटेंट क्रिएटर अनिका बेरी ने दावा किया है कि उन्होंने Blinkit के Android ऐप के कोड को खोलकर उसकी जांच की.

अनिका के मुताबिक, ऐप फोन में मौजूद कुछ दूसरे ऐप्स, स्क्रीन की सेटिंग, Wi-Fi नेटवर्क और बैटरी से जुड़ी जानकारी चेक करता है. उन्होंने यहां तक दावा किया कि इन संकेतों से किसी यूजर की उम्र, वह किसके साथ रहता है और ऑर्डर पाने की उसकी जल्दबाजी का अंदाजा लगाया जा सकता है. ये काफी चौंकाने वाला लगता है.

यह मामला इतना चर्चा में आया कि Blinkit की एंड्रॉयड टीम को सोशल मीडिया पर ही जवाब देना पड़ा. कंपनी ने कहा कि इन जानकारियों के पीछे मार्केटिंग या यूजर की मजबूरी का फायदा उठाने जैसा मकसद नहीं है. इनका इस्तेमाल ऐप को तेजी से चलाने, दूसरी सेवाओं से जोड़ने और अलग-अलग जरूरत वाले लोगों के लिए इसे आसान बनाने में होता है.

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She just reverse-engineered the Blinkit app and honestly, the result are scary 😨😰 https://t.co/wNT30fJiM1 — vidushiii (@Codez_byVidu) November 26, 2026

लेकिन क्या कंपनी की सफाई के बाद सारे सवाल खत्म हो जाते हैं? क्या कोई ऐप सच में आपके फोन में मौजूद दूसरे ऐप्स की जानकारी देख सकता है? क्या बैटरी कम होने पर किसी को महंगा सामान दिखाया जा सकता है? और क्या Wi-Fi के नाम से आपके परिवार के सदस्यों की पहचान की जा सकती है? इस पूरे मामले को समझना जरूरी है.

Blinkit के कोड में क्या मिला? फोन के 21 ऐप्स चेक करने का दावा

अनिका बेरी ने अपने वीडियो में बताया कि उन्होंने Blinkit के Android ऐप को डीकंपाइल किया. आसान भाषा में समझें तो डीकंपाइल करने का मतलब किसी ऐप के तैयार कोड को खोलकर यह समझने की कोशिश करना है कि वह अंदर से कैसे काम करता है और कौन-कौन सी तकनीकी चीजें इस्तेमाल करता है. इसे रिवर्स इंजीनियरिंग भी कहा जाता है.

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उनका दावा है कि Blinkit का ऐप फोन में मौजूद करीब 21 दूसरे ऐप्स की जानकारी चेक कर सकता है. इनमें Instagram, Zomato, WhatsApp और Slack जैसे ऐप्स के नाम शामिल बताए गए हैं.

अनिका के मुताबिक, फोन में कौन से ऐप मौजूद हैं, इससे किसी यूजर की पसंद, काम और दूसरी ऐक्टिविटीज के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है. उदाहरण के लिए, अगर किसी के फोन में कुछ खास काम से जुड़े ऐप हैं तो उसके पेशे या रुचि के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है.

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क्या Blinkit आपकी उम्र का भी अंदाजा लगा सकता है?

इस मामले का सबसे दिलचस्प दावा फोन की स्क्रीन से जुड़ा है. अनिका के मुताबिक, ब्लिंकिट ऐप फोन में इस्तेमाल होने वाले फॉन्ट का साइज, स्क्रीन जूम और स्क्रीन रीडर जैसी ऐक्सेसिब्लिटी सेटिंग्स को भी चेक करता है.

उम्र का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है?

मान लीजिए कोई शख्स अपने फोन में टेक्स्ट का साइज काफी बड़ा रखता है. कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें छोटे अक्षर पढ़ने में परेशानी होती है. इसी तरह कुछ लोग स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल करते हैं, जो स्क्रीन पर मौजूद टेक्स्ट को आवाज में पढ़कर सुनाता है.

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अनिका का दावा है कि इन सेटिंग्स के आधार पर किसी व्यक्ति की उम्र और उसके खरीदारी करने के तरीके का अनुमान लगाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि बड़े फॉन्ट इस्तेमाल करने वाले कुछ ग्राहकों के डिफॉल्ट विकल्प चुनने की संभावना ज्यादा हो सकती है.

लेकिन इस दावे को साबित करने वाला कोई पुख्ता डेटा सामने नहीं आया है. फोन में बड़ा फॉन्ट इस्तेमाल करने का मतलब यह नहीं है कि यूजर बुजुर्ग है या वह कीमतों की तुलना नहीं करता.

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Wi-Fi के नाम से आपके घर और परिवार की पहचान करने का दावा

इस विवाद में Wi-Fi से जुड़ा दावा भी काफी अहम है. अनिका के मुताबिक, Blinkit ऐप Wi-Fi नेटवर्क का नाम यानी SSID और यूजर की लोकेशन को जोड़कर जानकारी रख सकता है.

अब इसे एक उदाहरण से समझिए. मान लीजिए आप अपने घर के Wi-Fi से Blinkit पर ऑर्डर करते हैं. कुछ समय बाद आपके परिवार का कोई दूसरा सदस्य उसी Wi-Fi नेटवर्क से अपने फोन पर ऑर्डर करता है. अगर ऐप के पास Wi-Fi नेटवर्क और लोकेशन से जुड़ी जानकारी है तो इन दोनों अकाउंट के एक ही घर से जुड़े होने का अनुमान लगाया जा सकता है.

अनिका का दावा है कि इस तरह की जानकारी का इस्तेमाल एक ही घर में रहने वाले लोगों की पहचान और उनकी खरीदारी की आदतें समझने में किया जा सकता है.

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हालांकि, Blinkit ने इस आरोप को खारिज किया है. कंपनी के मुताबिक, Wi-Fi नेटवर्क का नाम चेक करने का मकसद लोकेशन जल्दी पहचानना है. हर बार GPS से लोकेशन मिलने का इंतजार करने के बजाय ऐप पहले से सेव जानकारी की मदद से तेजी से शुरू हो सकता है.

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कंपनी ने कहा है कि Wi-Fi की जानकारी का इस्तेमाल परिवारों की पहचान करने या मार्केटिंग के लिए नहीं किया जाता.

बैटरी कम होने पर क्या आपको महंगा सामान दिखाया जा सकता है?

इस पूरे विवाद का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा फोन की बैटरी से जुड़ा है. अनिका के मुताबिक, Blinkit ऐप फोन की बैटरी और CPU से जुड़ी जानकारी भी चेक करता है. उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि अगर किसी व्यक्ति के फोन की बैटरी कम है तो क्या ऐप उसकी खरीदारी की जल्दबाजी का फायदा उठा सकता है?

इसके पीछे एक दिलचस्प सोच है. अगर किसी व्यक्ति के फोन की बैटरी सिर्फ 5 फीसदी बची है और उसे तुरंत कुछ सामान चाहिए तो वह ज्यादा समय तक अलग-अलग विकल्पों की तुलना नहीं करेगा. ऐसे में वह जल्दी ऑर्डर कर सकता है. ऐसे में वो सर्ज चार्ज तुरंत दे सकता है.

Blinkit ने कहा है कि बैटरी और CPU से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल ऐप की परफॉर्मेंस बेहतर रखने के लिए होता है. अगर फोन कमजोर है या उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो ऐप कुछ एक्स्ट्रा एनिमेशन और दूसरे भारी फीचर्स कम कर सकता है. इससे जरूरी काम यानी ऑर्डर करना प्रभावित नहीं होता.

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