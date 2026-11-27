न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट मैच के पहले दिन जसप्कीत बुमराह का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. बुमराह ने 19 ओवरों की गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें कोई विकेट हासिल नहीं हुआ. इस दौरान बुमराह के रन-अप के आखिरी कदमों में अंतर नजर आया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या भारतीय तेज गेंदबाज ने अपनी तकनीक में कोई बदलाव किया है. बुमराह ने गेंद को अलग तरीके से पकड़ा और उनकी हैंड पोजीशन में भी अंतर नजर आया. बुमराह की बॉलिंग स्पीड भी 130 KMPH के आसपास रही.

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इस चर्चा के बीच जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड और फिटनेस को लेकर भी चिंता जताई गई. टेस्ट क्रिकेट में तेज गेंदबाजों पर पड़ने वाले शारीरिक दबाव को देखते हुए फैंस ने उनकी लंबी अवधि की फिटनेस पर सवाल किए. हालांकि, एक्शन में कथित बदलाव और किसी चोट या फिटनेस समस्या के बीच कोई आधिकारिक संबंध सामने नहीं आया.

🔴WTF JASPRIT BUMRAH SUDDENLY CHANGE HIS RUN-UP ACTION 🤯 - Side 1: Bumrah run-up in 1st Test match. - Side 2: Bumrah run-up in 2nd Test match. Hey @grok why Jasprit Bumrah suddenly change his run-up? https://t.co/CD5VxvZONH — Sam (@cricsam02) November 27, 2026

हेगले ओवल में जारी टेस्ट मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड ने 85 ओवर में पांच विकेट पर 246 रन बनाए. टॉम लैथम और टॉम ब्लंडेल के अर्धशतकों ने मेजबान टीम को संभाला. लैथम ने डेवोन कॉनवे के साथ पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़े. इस दौरान 29 रन पर खेल रहे लैथम को आकाश दीप की गेंद पर केएल राहुल ने जीवनदान भी दिया.

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गुरनूर बरार ने डेवोन कॉन्वे को आउट कर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई. इसके बाद आकाश दीप ने लैथम (59) और रचिन रवींद्र को पवेलियन भेजा, जबकि अंशुल कम्बोज ने हेनरी निकोल्स (16 रन) का विकेट लिया. इस तरह न्यूजीलैंड ने 110 रन तक पहुंचने के बाद तीन विकेट जल्दी गंवा दिए.

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चार विकेट गिरने के बाद टॉम ब्लंडेल और डेरिल मिचेल ने पांचवें विकेट के लिए 74 रन जोड़े. वॉशिंगटन सुंदर ने मिचेल को 31 रन पर आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा. दिन का खेल समाप्त होने तक ब्लंडेल और ग्लेन फिलिप्स नाबाद रहे. दोनों ने छठे विकेट के लिए 62 रन जोड़कर न्यूजीलैंड को 246/5 के स्कोर तक पहुंचाया.

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