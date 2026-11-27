आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि देश के लिए यह ऐतिहासिक मौका है और सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर एकमत होना चाहिए.

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नायडू ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित और दुनिया का नंबर वन देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. ऐसे में देश की 50 फीसदी आबादी यानी महिलाओं की क्षमता का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को देश के विकास में बराबर का भागीदार बनाया जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण बिल पर अपना रुख साफ करने की अपील की. उन्होंने कहा कि पहले भी संसद में इस बिल को लेकर हंगामा हुआ और प्रक्रिया रोकने की कोशिश की गई. इस बार पुरानी गलतियां नहीं दोहराई जानी चाहिए.

नायडू ने कहा, "इतिहास के गलत पक्ष में मत खड़े होइए. हम इतिहास बनाने जा रहे हैं." उन्होंने महिलाओं से भी अपील की कि वे अपने अधिकारों के लिए राजनीतिक दलों पर दबाव बनाएं.

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#WATCH | Delimitation Bill and Women's Reservation | Delhi: Andhra Pradesh CM N. Chandrababu Naidu says, "Very simple request to everybody - Do not be on the wrong side of history. We are going to create history. It is going to happen. At this historical moment, all political parties, all leaders should be on the right side. Then India will have a glorious advantage. I really appreciate it because I've been waiting for the last three decades. Now our aspiration or ambition to reserve for women is going to become a reality." — ANI (@ANI) November 27, 2026

'दक्षिण भारतीय राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण की सजा नहीं मिलनी चाहिए'

चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि महिला आरक्षण के साथ यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि दक्षिण भारतीय राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण और बेहतर नीतियों के लिए नुकसान न उठाना पड़े.

उन्होंने कहा कि हर राज्य में मौजूदा लोकसभा सीटों की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी होनी चाहिए. इससे किसी भी राज्य की हिस्सेदारी कम नहीं होगी और सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व बढ़ाने का मौका मिलेगा.

नायडू के मुताबिक, प्रस्ताव के तहत मौजूदा सीटों में 50 फीसदी इजाफा किया जाएगा और महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा. उन्होंने कहा कि इससे दक्षिण और अन्य राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर पैदा होने वाली आशंकाएं दूर हो सकती हैं.

#WATCH | Delhi: On ANI's question on INDIA bloc meeting tomorrow and Congress saying that whoever loves the Constitution cannot support the Delimitation Bill, Andhra Pradesh CM N. Chandrababu Naidu says, "That is what I am asking. Anybody who wants to support Nari Shakti, anybody who wants to recognise or respect women, they have to support (the Bill). Nobody can say no. This is a dream of 30 years...Now it is ready for execution, according to me. It is linked with the delimitation. Delimitations: if we increase by 50% nobody will have any grouse or objection to 33% women's reservations. It is a win-win situation. There is no other formula except this. In democracy, one has to accept this..." — ANI (@ANI) November 27, 2026

30 साल से महिला आरक्षण का इंतजार, अब लागू होने का समय: नायडू

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा पिछले करीब 30 साल से लंबित है. उन्होंने याद दिलाया कि अलग-अलग सरकारों के समय इस बिल को संसद में लाने की कोशिश हुई, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ सका.

उन्होंने कहा कि अब सही समय आ गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह मांग हकीकत बन सकती है. नायडू ने सभी दलों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर बिल का समर्थन करने की अपील की.

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उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना जरूरी है. उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं.

'महिलाओं को आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना जरूरी'

नायडू ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव ने महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार देने की दिशा में काम किया था. उन्होंने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का भी जिक्र किया.

उन्होंने स्वयं सहायता समूहों का उदाहरण देते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में करीब 1.1 करोड़ महिलाओं से जुड़े समूह काम कर रहे हैं. इन समूहों के पास अपना बड़ा आर्थिक आधार है और वे कारोबार भी कर रहे हैं. नायडू ने कहा कि इन महिलाओं के उत्पादों को एक साझा ब्रांड के जरिए वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की योजना है.

उन्होंने बताया कि हाल ही में 10 मेयर पदों में से 8 पद महिलाओं को दिए गए. इनमें अलग-अलग समुदायों की महिलाएं शामिल हैं.

#WATCH | Delimitation Bill and Women's Reservation | Delhi: Andhra Pradesh CM N. Chandrababu Naidu says, "I am asking all Opposition parties - What is the solution? Congress party - Rahul Gandhi, till yesterday, represented Kerala. He was MP. Now Priyanka is a representative of Kerala. Also, in all three states, they are in government. In Tamil Nadu, they are supporting the Govt. If delimitations will happen, as per latest census, then automatically South India will lose heavily, their voice itself, lot of heart burning...What is the best way for all these things? 50% enhancement; 33% women reservation. It is a win-win situation for everybody. Everybody will be satisfied...We are very clear that what the Prime Minister has done is an extraordinary thing. Now everybody has to come to a consensus. It is a historical occasion for the nation...If country wants to win, then we have to respect our women..." — ANI (@ANI) November 27, 2026

कुमारस्वामी बोले- 30 साल का संघर्ष अब पूरा होने जा रहा है

केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने भी महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पहल के लिए बधाई दी और कहा कि कई नेताओं ने पिछले तीन दशकों से महिला आरक्षण लागू कराने की कोशिश की है.

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कुमारस्वामी ने कहा कि 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को संसद में लाने की पहल हुई थी. उस समय चंद्रबाबू नायडू संयुक्त मोर्चा के संयोजक थे. इसके बाद भी अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में इस बिल को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका.

उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रस्ताव में परिसीमन के बाद सीटों की संख्या 50 फीसदी बढ़ाने और महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था से राज्यों की आशंकाएं दूर हो सकती हैं. कुमारस्वामी ने विपक्षी दलों से भी इस बिल का समर्थन करने की अपील की.

#WATCH | Delimitation Bill and Women's Reservation | Delhi: Andhra Pradesh CM N. Chandrababu Naidu says, "...I'm requesting all political parties to take a clear stand. Every political party must clearly and unequivocally state its position. Last time we have seen some political parties stopping the procedures, creating chaos in the Parliament and ultimately somehow they stopped the Bills...They (women) are also have aspirations. They want to be partners in building the nation. I'm requesting everybody, do not repeat past mistakes...Women's reservation is not new; it is a long-pending issue. It is well deserved. It is time for everybody to support and stand with women..." — ANI (@ANI) November 27, 2026

विपक्ष के विरोध पर नायडू का जवाब- 'महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करना चाहिए'

प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के इस आरोप पर सवाल पूछा गया कि परिसीमन की प्रक्रिया से चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण सत्ताधारी दल के हिसाब से हो सकता है. इस पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि परिसीमन के लिए पहले से एक निर्धारित प्रक्रिया है.

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर उठाए जा रहे सवालों से जनता का फैसला नहीं बदलता. उन्होंने आंध्र प्रदेश के 2019 और 2024 के चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया एक जैसी रहने के बावजूद सत्ता परिवर्तन हुआ.

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नायडू ने कहा कि महिला आरक्षण का समर्थन करने वाले किसी भी दल को इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह किसी एक पार्टी की जीत या हार का मुद्दा नहीं, बल्कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण का सवाल है.

चुनाव में पैसे बांटने पर रोक और डिजिटल लेनदेन की वकालत

चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव सुधारों पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि चुनाव में पैसे बांटने की प्रथा खत्म होनी चाहिए. उन्होंने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की बात कही, ताकि चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों और गलत तरीके से पैसे के इस्तेमाल पर नजर रखी जा सके.

उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ संपत्ति बनाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि किस तरह का समाज तैयार किया जा रहा है और आम लोगों की आकांक्षाएं कैसे पूरी होंगी.

'महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वालों को महिलाएं जवाब देंगी'

नायडू ने कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है और कोई भी राजनीतिक दल उनके अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकता.

उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करें. उनके मुताबिक, यह ऐतिहासिक फैसला होगा और इससे देश की महिलाएं राजनीति तथा राष्ट्र निर्माण में अधिक भागीदारी निभा सकेंगी.

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