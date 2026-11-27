बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया में पुलिस ने गांजा तस्करी के एक नेटवर्क का खुलासा करते हुए 12 किलो गांजा बरामद किया है. पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गांजे की यह खेप भागलपुर से नवगछिया आ रहे एक ऑटो में रखी गई थी. पुलिस ने वाहन जांच के दौरान ऑटो को रोककर तलाशी ली, तो उसमें रखे दो बैग से गांजा बरामद हुआ.

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शुरुआती कार्रवाई में एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया, जबकि बाद में तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर कथित मुख्य सप्लायर इंद्रदेव को भी पकड़ लिया गया.

दरअसल, नवगछिया डीआईयू (District Intelligence Unit) की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर गांजे की बड़ी खेप लेकर नवगछिया के रास्ते बाहर जाने की तैयारी में हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जाह्नवी चौक के पास सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया.

इसी दौरान भागलपुर की तरफ से नवगछिया आ रहे एक ऑटो को पुलिस ने रोक लिया. ऑटो की तलाशी लेने पर उसमें रखे दो बैग से करीब 12 किलो गांजा बरामद हुआ. इसके बाद पुलिस ने ऑटो में सवार महिला और पुरुष को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.

इस मामले में सबसे दिलचस्प पहलू कथित मुख्य सप्लायर इंद्रदेव की गिरफ्तारी का है. पुलिस के मुताबिक, इंद्रदेव सड़क किनारे खड़ा होकर पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी देख रहा था. इसी दौरान पुलिस को उस पर शक हुआ और उससे पूछताछ शुरू की गई.

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पूछताछ के दौरान गिरफ्तार महिला और पुरुष ने बताया कि गांजे से भरे बैग उन्हें जगतपुर मुर्गी फार्म के पास इंद्रदेव ने ही दिए थे. इसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया.

नवगछिया के ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार के मुताबिक, इंद्रदेव इस तस्करी नेटवर्क का मुख्य सरगना बताया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, वह असम जाने की तैयारी में था और उसके पास यात्रा का टिकट भी मिला है. पुलिस अब गिरफ्तार तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच कर रही है.

उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और आपसी बातचीत का मिलान किया जा रहा है, ताकि गांजा तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की पहचान की जा सके.

ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि दो बैग में रखे गांजे के साथ एक महिला और एक पुरुष को पकड़ा गया था. पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे इंद्रदेव से गांजा लेकर जा रहे थे. इसके बाद पुलिस ने इंद्रदेव को भी गिरफ्तार कर लिया.

अब तीनों के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है और उनके संपर्कों की जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, अब तक बरामद गांजे का वजन 12 किलो किया गया है.

इस कार्रवाई के बाद गांजा तस्करी के लिए महिलाओं के इस्तेमाल का पहलू भी सामने आया है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि गिरफ्तार महिला की भूमिका इस नेटवर्क में क्या थी और क्या इसके पीछे कोई बड़ा तस्करी गिरोह सक्रिय है.

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फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस उनके मोबाइल फोन, संपर्कों और यात्रा से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है. जांच के आधार पर इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

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