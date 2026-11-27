दिलजीत दोसांझ ने अपने मुंबई कॉन्सर्ट से पहले मिली बम की धमकी के बीच भी स्टेज पर पहुंचकर फैंस का दिल से शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि धमकियों और खतरे के बावजूद हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए आए और यही उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है.

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मुंबई में बड़ा सुरक्षा अलर्ट

दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में होना था. इससे पहले मुंबई मेयर रितु तावड़े और मुनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भाइडे को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें कॉन्सर्ट को रद्द करने की मांग की गई थी. ईमेल में विस्फोट, ग्रेनेड हमले और IED रखने की धमकी दी गई थी. धमकी के बाद मुंबई पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. वेन्यू, आसपास के इलाकों और मेट्रो स्टेशनों की तलाशी ली गई. पुलिस ने कॉन्सर्ट स्थल पर 500 से अधिक जवान तैनात किए, ताकि हजारों दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

स्टेज पर आते ही दिलजीत दोसांझ ने बम की धमकी वाली खबर पर बात की और धमकियों के बावजूद वहां पहुंचने के लिए मुंबई में अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया. मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में जमा हुए फैंस से उन्होंने कहा, "मेरी तरफ से सिर्फ प्यार है, बाकी वो बम फेंकने की धमकी दे सकते हैं... लेकिन मेरा दिल प्यार से भरा हुआ है."

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दिलजीत ने अपने अंदाज में कहा कि जो लोग उनसे प्यार करते हैं, उनका शुक्रिया, और जो नफरत करते हैं, उनका भी शुक्रिया, क्योंकि हर प्रतिक्रिया उनकी जिंदगी का हिस्सा है. उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने फैंस से वादा करके आए थे, इसलिए शो रद्द नहीं करना चाहते थे. दिलजीत ने अपने फैंस को बताया कि उनका प्यार और सपोर्ट ही उनकी असली ताकत है. उन्होंने कहा कि डर, धमकी या नफरत किसी भी कलाकार को अपने फैंस से मिलने से नहीं रोक सकती.

धमकी भरे ईमेल के बावजूद कॉन्सर्ट को रद्द नहीं किया गया. पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी और वेन्यू पर सख्त जांच, मेटल डिटेक्टर, बैग चेक और प्रवेश पर पाबंदियां लगाई गईं. पोस्टर, झंडे, मेकअप प्रोडक्ट और पेन जैसी कई चीजें अंदर ले जाने पर रोक लगाई गई.

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