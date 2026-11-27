साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है. खबरों के मुताबिक जहां कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रही है, तो वहीं सपा ने शुरुआती तौर पर कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटों का ऑफर दिया है.

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इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो क्लिप हैं. एक में कांग्रेस नेता इमरान मसूद 26 सीटों के प्रस्ताव पर नाराज होकर कहते नजर आते हैं कि हम भिखारी नहीं हैं. वहीं दूसरी क्लिप में ऐसा दिखाया गया है कि मसूद को जवाब देते हुए अखिलेश कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की कोई ‘हैसियत’ नहीं होती और उन्हें ‘INDIA’ गठबंधन के बारे में कुछ नहीं पता.

दरअसल वायरल वीडियो के साथ लोग कैप्शन में इमरान मसूद को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बता रहे हैं और लिख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर जोरदार निशाना साधा है. लेकिन असल में इस वक्त यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा हैं. इमरान मसूद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (UPCC) के कार्यकारी अध्यक्ष हैं.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि अखिलेश यादव का ये बयान अक्टूबर 2023 का है, और उन्होंने इमरान मसूद नहीं बल्कि किसी और के बारे में ये कहा था.

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कैसे पता चली सच्चाई?

कीवर्ड सर्च करने पर हमें अखिलेश यादव के बयान का पूरा वीडियो ‘UP Tak’ के यूट्यूब चैनल पर मिला. यहां इसे 19 अक्टूबर, 2023 को अपलोड किया गया था. इससे साफ है कि ये वीडियो दोनों पार्टियों के बीच मौजूदा खींचतान से संबंधित नहीं है.

वीडियो के मुताबिक, अखिलेश ने ये बयान यूपी के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बारे में दिया था. उन्होंने अजय राय को ‘चिरकुट’ तक कह दिया था और कांग्रेस हाईकमान से ऐसे नेताओं पर लगाम लगाने को कहा था.

क्या था पूरा मामला?

अक्टूबर 2023 में अखिलेश यादव और यूपी कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष अजय राय के बीच ये विवाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर शुरू हुआ था. ये चुनाव उसी साल के आखिर में होना था. खबरों के मुताबिक, ‘INDIA’ गठबंधन के तहत मध्य प्रदेश की सीटों पर सपा और कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही थी. बात नहीं बनी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी. इससे नाराज अखिलेश ने कांग्रेस पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया.

इस पर अजय राय ने कहा कि मध्य प्रदेश में सपा का कोई जनाधार नहीं है और वहां सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है. उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश को धैर्य रखना चाहिए और मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार हटाकर कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए.

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अजय राय की बात से अखिलेश नाराज हो गए. उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को नसीहत देते हुए कहा कि वो अपने ऐसे नेताओं से सपा के बारे में बयानबाजी न करवाएं. अजय राय के पद पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं होती.

इस पर अजय राय ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, वो उन जैसे साधारण कार्यकर्ता की क्या इज्जत करेगा.

साफ है कि अखिलेश यादव के अक्टूबर 2023 के बयान को सपा-कांग्रेस के बीच यूपी चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान से जोड़कर झूठ फैलाया जा रहा है.



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