स्पाइसजेट के अलावा एक और एयरलाइन आर्थिक संकट से जूझ रहा है. दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी बजट एयरलाइन एयरएशिया (AirAsia) नवंबर से मार्च तक यानी 5 महीने, कर्मचारियों के वेतन भुगतान की समय-सीमा को महीने के अंत में खिसकाने जा रही है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम बढ़ते लागत दबाव, महंगे एविएशन फ्यूल और विदेशी मुद्रा नुकसान के बीच नकदी बचाने की कवायद का हिस्सा है.

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दरअसल, पूरे एशिया में एयरएशिया के साथ करीब 26,000 कर्मचारी जुड़े हैं, जिनकी सैलरी अगले 5 महीने तक महीने के आखिरी दिन देने का फैसला लिया गया है. यानी एक महीने तक सैलरी का इंतजार करना होगा. नवंबर की सैलरी दिसंबर के आखिर में मिलेगी.

आंतरिक ईमेल के मुताबिक मलेशिया स्थित कर्मचारियों को आमतौर पर 15 तारीख के बाद वेतन मिलता था. लेकिन इस पांच महीने की अवधि के दौरान उन्हें हर महीने की 30 तारीख या 28 फरवरी के अंतिम दिन वेतन दिया जाएगा. यह ईमेल पिछले हफ्ते के अंत में चीफ पीपल ऑफिसर मुहम्मद खुर्रम जिया ने भेजा था.

खुर्रम जिया ने इस बदलाव को चुनौतीपूर्ण माहौल और विमान ईंधन की ऊंची कीमतों के कारण उठाया गया एक अस्थाई उपाय बताया. उन्होंने कर्मचारियों से धैर्य रखने और सहयोग की अपील की है, इस रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए एयरएशिया ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बो लिंगम ने कहा कि यह कदम आंतरिक वेतन प्रक्रियाओं के तालमेल के लिए है और इससे कर्मचारियों के कुल वेतन के हक में कोई कटौती नहीं होगी. उन्हें पूरा वेतन मिलेगा.

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लगातार घाटा, शेयरों में गिरावट

ये कदम ऐसे समय उठाए जा रहे हैं, जब बढ़ते ईंधन खर्च और विदेशी मुद्रा घाटे का एयरलाइन पर गहरा असर पड़ रहा है. 23 नवंबर को एयरएशिया ने लगातार तीसरी तिमाही का घाटा दर्ज किया, जबकि इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 70 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आ चुकी है.

ग्रुप के भीतर अन्य हिस्सों में भी लागत घटाने का दबाव दिख रहा है. एयरएशिया फिलीपींस अपने कार्यबल में कटौती कर रही है. 26 नवंबर को 90 पायलटों की छंटनी किए जाने के बाद एयरएशिया फिलीपींस पायलट यूनियन ने हड़ताल का नोटिस भी दाखिल कर दिया है.

गौरतलब है कि एयरएशिया इस 5 महीने की अवधि में वेतन चक्र को आगे बढ़ाकर और लागत पर नियंत्रण रखकर अपने वित्तीय दबाव को संभालने की कोशिश कर रही है, जबकि समूह के भीतर परिचालन और कर्मचारी स्तर पर चुनौतियां बनी हुई हैं.

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