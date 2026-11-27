चीन के एक चिड़ियाघर में रहने वाला मोटा-ताजा तेंदुआ इन दिनों इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोर रहा है. अपनी भारी-भरकम काया की वजह से मशहूर हो चुका यह तेंदुआ कभी वजन घटाने के लिए खास डाइट पर था. लेकिन अब चिड़ियाघर के अधिकारियों ने उसकी डाइट बदल दी है. वजह भी काफी दिलचस्प है. दरअसल, 19 साल के हो चुके इस तेंदुए को अब वजन घटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी उम्र को देखते हुए सेहत और आराम का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है.

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न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस तेंदुए का नाम पैन बाओबाओ है. यह दक्षिण-पश्चिमी चीन के पानझिहुआ चिड़ियाघर में रहता है. अपनी गोल-मटोल काया के कारण यह इतना मशहूर हो गया है कि इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग चिड़ियाघर पहुंचते हैं. सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं.

डिज्नी फिल्म के किरदार से होती है तुलना

पैन बाओबाओ की लोकप्रियता की एक वजह उसकी मोटी और गोल-मटोल काया भी है. इंटरनेट पर लोग उसकी तुलना डिज्नी की मशहूर फिल्म 'जूटोपिया' के मोटे चीते ऑफिसर क्लॉहॉजर से करते हैं. फिल्म का यह किरदार भी अपने भारी शरीर और खाने के शौक के लिए जाना जाता है.

धीरे-धीरे यह तेंदुआ चीन में बॉडी पॉजिटिविटी यानी शरीर को लेकर सकारात्मक सोच की चर्चा का हिस्सा बन गया. लोग उसकी तस्वीरों को पसंद करने लगे और उसके मोटापे को लेकर मजेदार टिप्पणियां भी करने लगे.

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2024 में शुरू हुआ था वजन घटाने का प्रोग्राम

पैन बाओबाओ का बढ़ता वजन चिड़ियाघर के अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बन गया था. साल 2024 में उसे वजन कम कराने के लिए खास डाइट पर रखा गया. इसके तहत उसके खाने की मात्रा और खानपान पर नजर रखी जाने लगी, ताकि उसका वजन नियंत्रित किया जा सके.

हालांकि, बाद में विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद चिड़ियाघर ने उसका वजन घटाने वाला प्रोग्राम बंद कर दिया. इतना ही नहीं, उसे घूमने-फिरने और शारीरिक गतिविधियां करने के लिए पहले से बड़ा बाड़ा भी दिया गया.

अब क्यों नहीं कराई जा रही वजन घटाने की कोशिश?

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, चिड़ियाघर के प्रवक्ता झांग सोंगवेन ने बताया कि पैन बाओबाओ अब 19 साल का हो चुका है. इस उम्र में उसका वजन घटाने की कोशिश करना ठीक नहीं होगा.

उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम उसके खाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब उसकी उम्र काफी हो गई है. ऐसे में उसका वजन कम नहीं होना चाहिए. झांग के मुताबिक, जानवरों की उम्र बढ़ने के साथ उनके शरीर में भी बदलाव आते हैं. उनकी त्वचा ढीली पड़ने लगती है और शरीर का आकार बदल सकता है. ऐसे में इस उम्र में सबसे जरूरी है कि जानवर की सेहत अच्छी बनी रहे.

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रोज खाता है एक पाउंड से ज्यादा मीट

चिड़ियाघर के अधिकारियों के मुताबिक, अब पैन बाओबाओ को ऐसी डाइट दी जा रही है, जिससे उसे पर्याप्त पोषण मिल सके. उसके रोज के खाने में एक पाउंड (करीब 450 ग्राम) से ज्यादा मीट शामिल है. इसके अलावा उसे चिकन भी दिया जाता है, ताकि शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहें.

हालांकि, चिड़ियाघर आने वाले कुछ लोगों का कहना है कि तेंदुए की कमर पहले से ज्यादा चौड़ी दिखाई देने लगी है. इसके बावजूद अधिकारियों का दावा है कि उसके वजन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है. हाल ही में पशु चिकित्सक ने भी उसकी जांच की थी और उसे स्वस्थ बताया था.

चिड़ियाघर के प्रवक्ता का कहना है कि अगर पैन बाओबाओ का वजन स्थिर रहता है और वह खुश और सक्रिय नजर आता है, तो यही उसके लिए सबसे अच्छी स्थिति है.

जानवरों को मोटा करने के लगे थे आरोप

पैन बाओबाओ की लोकप्रियता के बीच चिड़ियाघर को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था. कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि चिड़ियाघर जानबूझकर अपने जानवरों को मोटा कर रहा है, ताकि वे सोशल मीडिया पर मशहूर हो सकें. आलोचकों ने इसकी तुलना थाईलैंड की मशहूर हिप्पो मू डेंग की पॉपुलरिटी से भी की थी.

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फिलहाल चिड़ियाघर के अधिकारियों का कहना है कि उनकी प्राथमिकता पैन बाओबाओ को दुबला-पतला बनाना नहीं, बल्कि उसकी सेहत का ध्यान रखना है. यानी अब इस मोटे-ताजे तेंदुए के लिए वजन घटाने से ज्यादा जरूरी है कि वह अपनी उम्र के इस पड़ाव पर आराम से रहे और स्वस्थ जिंदगी जिए.

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