भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब IPL में नई जिम्मेदारी संभालेंगे. धोनी सुपर किंग्स (CSK) के लिए टीम मेंटर नियुक्त किए गए हैं.

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CSK ने इसकी आधिकारिक कंफर्म भी कर दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धोनी जब मैदान पर नहीं होते हैं, तब वे खाली समय में अपने स्मार्टफोन पर पॉपुलर मोबाइल गेम कैंडी क्रश सागा खेलना पसंद करते हैं.

महेंद्र सिंह धोन का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें में फ्लाइट में सफर करने के दौरान अपने iPad पर कैंडी क्रश सागा गेम खेल रहे थे.

पत्नी साक्षी के साथ कर रहे थे सफर

साल 2023 में धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ इंडिगो फ्लाइट में सफर कर रहे थे. इस दौरान फ्लाइट में मौजूद एयर होस्टेस ने धोनी को चॉकलेट और कुछ खाने का सामने दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वायरल में वीडिया देखा कि वह अपने iPad पर कैंडी क्रश सागा मैच खेल रहे थे.

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कैंडी क्रश सागा गेम क्या है?

कैंडी क्रश सागा, असल में एक पॉपुलर पजल मोबाइल गेम है, जिसको गेमिंग कंपनी किंग ने तैयार किया है. इसको साल 2012 में लॉन्च किया था और भारत में बहुत से लोग इसको खेला करते थे. इसमें लेवल होते हैं. .

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अलग-अलग रंग को मिलना होता है

कैंडी क्रश सागा गेम के अंदर अलग-अलग रंग में आने वाली कैंडी को उनके कलर वाली कैंडी की लाइन में लाना होता है. मैच होने पर कैंडी गायब हो जाती है, जिसके बाद प्वाइंट मिलते हैं. जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है, यूजर्स को उसके बदले बड़ा लेवल मिलता जाता है.

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