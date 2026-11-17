आईपीएल 2027 के रिटेंशन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट सामने आने से ठीक पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से एक बहुत बड़ी और भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है. चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन. श्रीनिवासन ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बेहद दिल को छू लेने वाला बयान जारी किया है.

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इसके साथ ही यह साफ हो गया है कि धोनी अब खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि टीम के नए मेंटर के रूप में सीएसके की कमान संभालेंगे. एन. श्रीनिवासन ने धोनी के साथ अपने पुराने और गहरे रिश्ते को याद करते हुए एक इमोशनल मैसेज शेयर किया.

उन्होंने कहा कि एमएस धोनी के बिना कोई सीएसके नहीं है. करीब दो दशकों से हम जीत, उतार-चढ़ाव और हर सफर में एक-साथ आगे बढ़े हैं. हमारा रिश्ता इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि हम कभी एक-दूसरे की नीयत पर सवाल नहीं उठाते.

श्रीनिवासन ने आगे कहा कि साल 2008 में मैंने पूरी जिद की थी कि धोनी सीएसके का हिस्सा बनने चाहिए... और आज यह साबित हो चुका है कि वह मेरा सबसे बेहतरीन फैसला था. ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए अनगिनत ट्रॉफियां जिती हैं, बल्कि इसलिए कि वह इंसान बहुत शानदार हैं.

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धोनी हमेशा हमारी पहचान का हिस्सा रहेंगे और यह घर हमेशा उनका रहेगा. गौरतलब है कि फिटनेस समस्याओं और चोट के चलते एमएस धोनी आईपीएल 2026 का एक भी मुकाबला नहीं खेल पाए थे, जिसके बाद से लगातार उनके संन्यास को लेकर कयास लगाए जा रहे थे.

अब सीएसके फ्रेंचाइजी ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि धोनी एक नए और बेहद अहम रोल में नजर आएंगे. मैदान पर चौके-छक्के लगाने के बजाय वह टीम के ऑफिशियल मेंटॉर बनकर युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे.

चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ कासी विश्वनाथन ने भी पहले यह साफ किया था कि फ्रेंचाइजी अपने 'थाला' को हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहती है, चाहे वह किसी भी क्षमता में जुड़े. अब जबकि रिटेंशन लिस्ट सामने आ रही है, धोनी का यह नया सफर करोड़ों फैंस के लिए एक इमोशनल पल बन गया है. मैदान पर बतौर खिलाड़ी भले ही उनका सफर थम गया हो, लेकिन येलो जर्सी के साथ उनका रिश्ता हमेशा यूं ही बना रहेगा.

278 मैच, 5439 रन... ऐसा रहा धोनी का IPL करियर

एमएस धोनी ने अपने IPL करियर में 278 मैच खेले और 242 पारियों में 5,439 रन बनाए. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 38.30 और स्ट्राइक रेट 137.45 रहा. धोनी का सर्वोच्च स्कोर नाबाद 84 रन रहा. उन्होंने 24 अर्धशतक लगाए, लेकिन IPL में कभी शतक नहीं जड़ सके. उनके बल्ले से 375 चौके और 264 छक्के निकले.

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विकेट के पीछे भी धोनी का जलवा

धोनी की पहचान सिर्फ उनकी बल्लेबाजी तक सीमित नहीं रही. विकेट के पीछे भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी. IPL करियर में उन्होंने 158 कैच लपके और 47 बल्लेबाजों को स्टंप आउट किया. वह 100 पारियों में नाबाद लौटे. अब खिलाड़ी के तौर पर उनके IPL सफर का अंत हो गया है और वह चेन्नई सुपर किंग्स के मेंटर की नई भूमिका में नजर आएंगे.



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