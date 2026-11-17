बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी से पहले तनाव बढ़ गया है. सोमवार रात राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास दो देसी बम धमाके हुए. इन धमाकों में तीन राहगीर घायल हो गए. पहला बम एयरपोर्ट के बाहरी गेट के पास फटा, जबकि दूसरा जसीमुद्दीन इलाके में फ्लाईओवर के पास हुआ. पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने फ्लाईओवर से बम फेंके थे. घटना के बाद एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के प्रभारी कमरुल इस्लाम तालुकदार ने बताया कि शरारती तत्वों ने दोनों बम धमाके किए. इसमें तीन लोगों को मामूली चोटें आई हैं. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि इन धमाकों का शेख हसीना की वापसी से कोई सीधा संबंध है या नहीं. इस बीच कपड़ा उद्योग से जुड़े कर्मी भी सड़कों पर दोबारा उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं.

शेख हसीना की वापसी को लेकर बढ़ा तनाव

बांग्लादेश में शेख हसीना की दिसंबर में संभावित वापसी को लेकर पिछले कई दिनों से तनाव बना हुआ है. इसी दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं. ट्रेनों, बसों और बैंकों को भी निशाना बनाया गया है. पुलिस ने इनमें से कई घटनाओं के लिए अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है.

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शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद अवामी लीग पर राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी गई है. संभावित हिंसा और तोड़फोड़ को रोकने के लिए पुलिस ने ढाका, गोपालगंज और अवामी लीग के प्रभाव वाले दूसरे जिलों में सुरक्षा योजना तैयार की है.

बांग्ला अखबार प्रथम आलो के मुताबिक, दिसंबर में इन इलाकों में अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. देशभर में खुफिया निगरानी भी बढ़ा दी गई है. पुलिस महानिदेशक मोहम्मद अली हुसैन फकीर ने सभी 64 जिलों के पुलिस अधीक्षकों, आठ महानगरीय पुलिस आयुक्तों और आठ रेंज के डीआईजी को तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एम अहसान हबीब पलाश ने कहा है कि पुलिस किसी भी तरह की तोड़फोड़ से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है.

गोपालगंज में 2 हजार पुलिसकर्मी तैनात

शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में भी पिछले कुछ दिनों से हिंसा और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं. 10 नवंबर को झड़प के दौरान पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई थी. पुलिस ने इसके लिए अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया था. इसके बाद पिछले रविवार को भी वहां हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं.

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संभावित हिंसा को रोकने के लिए गोपालगंज में करीब 2 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल भी भेजा जाएगा. इसके अलावा बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की 10 टुकड़ियों और स्पेशल रिस्पॉन्स बटालियन (SRB) के जवानों को भी जिले में तैनात किया गया है.

गोपालगंज, शरीयतपुर, मदारीपुर और फरीदपुर जिले ढाका पुलिस रेंज में आते हैं. इस रेंज के डीआईजी मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान ने बताया कि संभावित खतरे को देखते हुए चारों जिलों में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. पद्मा ब्रिज, हाईवे और शहरों की सड़कों पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है. पुलिस दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर लोगों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है.

शेख हसीना ने नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए किया आवेदन

शेख हसीना ने पिछले हफ्ते नए पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के लिए आवेदन किया था. इसे दिसंबर में उनकी संभावित वापसी की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है. उन्होंने अपने वकील के जरिए नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन को ईमेल भेजा था. इसमें कार्यवाहक हाई कमिश्नर से नया पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया था.

79 साल की शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से हट गई थीं. इसके बाद वह बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं. उनके खिलाफ बांग्लादेश में कई गंभीर कानूनी मामले चल रहे हैं. 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसक कार्रवाई के मामले में एक विशेष ट्रिब्यूनल ने उन्हें उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी.

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शेख हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है और इस मुकदमे की वैधता पर सवाल उठाए हैं. वहीं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उन्हें भगोड़ा आतंकवादी और तानाशाह बताते हुए उनका पासपोर्ट या कोई यात्रा दस्तावेज जारी करने की संभावना से इनकार किया है.

भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर चुका है बांग्लादेश

बांग्लादेश सरकार शेख हसीना को भारत से वापस लाने की मांग भी कर चुकी है. भारत ने प्रत्यर्पण से जुड़े अनुरोध मिलने की पुष्टि की है, लेकिन उन्हें बांग्लादेश को सौंपने पर अभी कोई फैसला नहीं बताया है. भारत का कहना है कि इस मामले की तय प्रक्रियाओं के तहत जांच की जा रही है. शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं. उन्होंने 15 साल तक देश की सत्ता संभाली. उनकी सरकार पर बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन और राजनीतिक विरोधियों की आवाज दबाने के आरोप लगे थे. अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी थी.

कपड़ा उद्योग के कर्मचारी भी कर रहे प्रदर्शन

इस बीच बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग के कर्मचारी भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. ढाका के मीरपुर इलाके में गारमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 30 हजार टका करने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया.

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