टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अभी क्रिकेट से दूर होने के मूड में नहीं हैं. वह सफेद गेंद के क्रिकेट में खेलना जारी रखना चाहते हैं. इसके अलावा बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी में भी उतरने को तैयार हैं. शमी ने विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के सवाल पर भी हामी भरी है. उनका कहना है कि जब तक क्रिकेट खेलने का आनंद मिल रहा है, तब तक खेलते रहना चाहिए.

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शमी ने गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपने भविष्य की योजनाओं पर बात की. उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका ध्यान अपने खेल और फिटनेस पर है. 2027 वनडे वर्ल्ड कप और 2028 टी20 वर्ल्ड कप को लेकर वह अभी नहीं सोच रहे हैं.

शमी ने TOI से कहा- मैं पहले भी कह चुका हूं कि सफेद गेंद का क्रिकेट खेलता रहूंगा. जरूरत पड़ी तो फिटनेस बनाए रखने के लिए लाल गेंद से भी खेलूंगा. पिछले 15-20 साल से यही करता आ रहा हूं. यह वही पुराना रूटीन है, इसमें कुछ नया नहीं है.

टेस्ट संन्यास का कोई अफसोस नहीं

शमी ने करीब एक महीने पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था. उन्होंने भारत के लिए 2012 से 2023 के बीच 64 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 27.71 की औसत से 229 विकेट लिए. इस दौरान उन्होंने छह बार एक पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया.

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पिछले रणजी सीजन में भी शमी ने अपनी गेंदबाजी का दम दिखाया था. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ सेमीफाइनल में 90 रन देकर आठ विकेट झटके थे. इसके करीब नौ महीने बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया.

अपने टेस्ट करियर के अंत को लेकर शमी ने किसी तरह का पछतावा नहीं जताया. उन्होंने कहा- मुझे कोई अफसोस नहीं है. मुझे जो कुछ मिला, वह मेरी किस्मत में लिखा था. आपको वही मिलता है, जो भगवान ने आपकी किस्मत में लिखा है. मुझे जो मिला है, मैं उससे खुश हूं. अब जितना खेलना मेरी किस्मत में लिखा है, खेलूंगा और उसका आनंद लूंगा.

युवाओं की मदद करना चाहते हैं शमी

36 वर्षीय तेज गेंदबाज का मानना है कि क्रिकेट के प्रति प्यार और खेल का आनंद ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. वह बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलकर युवा खिलाड़ियों की मदद भी करना चाहते हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के सवाल पर शमी ने तुरंत कहा- बिल्कुल.

उन्होंने बताया कि अब उनके पास मैच चुनने का विकल्प है. वह तय कर सकते हैं कि उन्हें कौन से मैच खेलने हैं और किन मुकाबलों से दूर रहना है.

वर्ल्ड कप नहीं, फिलहाल फिटनेस पर ध्यान

इंटरनेशनल व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापसी की संभावना के बावजूद शमी फिलहाल अगले वर्ल्ड कप को लेकर नहीं सोच रहे हैं. उन्होंने नेशनल सेलेक्टर्स के फैसले को उन पर छोड़ दिया है.

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शमी ने कहा- मैंने इन सब चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया है. फिलहाल मेरा ध्यान अपने खेल पर है. सेलेक्टर्स जो भी फैसला लेंगे, वह बेहतर होगा. मैं सिर्फ फिट रहने, अपने राज्य बंगाल के लिए खेलते रहने और क्रिकेट का आनंद लेने पर ध्यान देना चाहता हूं.

इस बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शमी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. उन्होंने सात मैचों में 43 की औसत से सिर्फ चार विकेट लिए. उनका इकोनॉमी रेट 8.60 रहा. गुरुवार को राजस्थान के खिलाफ बंगाल के लिए करो या मरो के मुकाबले में उन्होंने तीन ओवर में 19 रन दिए और कोई विकेट नहीं मिला. बंगाल यह मैच छह विकेट से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया.

हालांकि, शमी ने इस टूर्नामेंट को अपने लिए अच्छा अनुभव बताया. उन्होंने कहा कि उन्हें टीम में कई युवा खिलाड़ियों और नई प्रतिभाओं को देखने का मौका मिला. उन्हें उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट से कुछ नए खिलाड़ियों को आईपीएल नीलामी में मौका मिल सकता है.

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