मिलेनियल्स के दौर में मनोरंजन के लिए टीवी पर बहुत ज्यादा ऑप्शन्स नहीं हुआ करते थे. वहीं, आज ओटीटी और यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट के इतने ऑप्शन्स हैं कि एक शो चुनना भी मुश्किल हो जाता है. लेकिन 2000 के दशक में बचपन बिताने वाली जेन जी के लिए टीवी देखने का अपना ही मजा था. स्कूल से घर लौटते ही टीवी ऑन करना, फेवरेट शो का इंतजार करना और उसके किरदारों की नकल करना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था. उस दौर के कुछ टीवी शो आज भी बचपन की यादें ताजा कर देते हैं.

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2000 के दशक की शुरुआत में पैदा हुई जेन जी ने भी इनमें से कई टीवी शोज देखे होंगे. आइए देखते हैं ऐसे ही 10 शोज की लिस्ट, जिन्होंने जेन जी के बचपन को मस्ती से भर दिया.

1. शाका लाका बूम बूम (2000)

एक जादुई पेंसिल, जिससे बनाई गई तस्वीरें असल में बदल जाती थीं. संजू और उसकी पेंसिल का यह शो बच्चों के बीच खूब लोकप्रिय हुआ. इस शो की शुरुआत साल 2000 में हुई थी और बाद में यह स्टार प्लस पर भी प्रसारित हुआ.

2. सोन परी (2000)

फ्रूटी और उसकी परी सोन परी की दोस्ती ने बच्चों को जादुई दुनिया से मिलवाया. अल्तू और सोन परी के किरदार आज भी कई लोगों को याद होंगे. यह शो साल 2000 में स्टार प्लस पर शुरू हुआ था.

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3. शरारत (2003)

नानी, दादी और जिया की जादुई दुनिया किसे याद नहीं होगी? इस शो में तीन पीढ़ियों की चुड़ैलों की मस्ती, जादू और कॉमेडी देखने को मिलती थी. इसकी शुरुआत साल 2003 में हुई थी.

4. करिश्मा का करिश्मा (2003)

एक रोबोट लड़की की कहानी पर आधारित इस शो ने बच्चों की कल्पनाओं को नई उड़ान दी. करिश्मा का इंसानों की तरह व्यवहार करना और उसके मजेदार कारनामे काफी दिलचस्प थे. यह शो साल 2003 में स्टार प्लस पर आया था.

5. हातिम (2003)

हातिम की सात पहेलियां और उसके रोमांचक सफर ने बच्चों को खूब बांधे रखा. मैजिक, मिस्ट्री और रोमांच से भरा ये शो उस दौर के पसंदीदा कार्यक्रमों में शामिल था. इसकी शुरुआत साल 2003 में हुई थी.

6. हिप हिप हुर्रे (1998)

स्कूल, दोस्ती, प्यार और टीनेज उम्र की परेशानियों को दिखाने वाला ये शो युवाओं के बीच काफी पॉपुलर था. इसने स्कूल लाइफ को टीवी पर एक अलग अंदाज में पेश किया. ये शो साल 1998 में जी टीवी पर शुरु हुआ था और 2001 तक ब्रॉडकास्ट हुआ.

7. M.A.D (2005)

अगर आपको ड्रॉइंग, पेंटिंग और कुछ नया बनाना पसंद था, तो ये शो जरूर याद होगा. रोब के साथ बच्चे बेकार समझी जाने वाली चीजों से भी शानदार कलाकृतियां बनाना सीखते थे. इस शो की शुरुआत साल 2005 में पॉगो पर हुई थी.

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8. टकेशीज कैसल (2005)

अजीबोगरीब खेल, फिसलते खिलाड़ी और मजेदार कमेंट्री. इस शो को देखकर हंसी रोकना मुश्किल था. भारत में इसकी हिंदी कमेंट्री जावेद जाफरी ने की थी. ये शो साल 2005 में पॉगो पर ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ था.

9. डोरेमॉन (2005)

नोबिता और उसके रोबोट दोस्त डोरेमॉन की जोड़ी आज भी बच्चों की फेवरेट है. डोरेमॉन की जादुई जेब से निकलने वाले गैजेट्स और नोबिता की शरारतें बचपन की खास यादों में शामिल हैं. डोरेमॉन साल 2005 में भारत में हंगामा टीवी पर आया था.

10. छोटा भीम (2008)

ढोलकपुर का भीम और उसके दोस्तों की कहानियां भारतीय बच्चों के बचपन का अहम हिस्सा बनीं. लड्डू खाकर भीम की ताकत बढ़ना और कालिया के साथ उसकी नोकझोंक खूब पसंद की जाती थी. ये शो साल 2008 में शुरू हुआ था.

इन शोज की खासियत सिर्फ इनकी कहानियां नहीं थीं, बल्कि इनसे जुड़ी छोटी-छोटी यादें भी थीं. आज भले ही एंटरटेनमेंट के तरीके बदल गए हों, लेकिन इन शोज की यादें न सिर्फ मिलेनियल्स, बल्कि 2000 के दशक में बचपन बिताने वाली जेन जी के लिए भी हमेशा खास रहेंगी.

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