तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा, भावुक पोस्ट में लिखा- भारत के लिए खेलने पर गर्व

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अब टेस्ट क्रिकेट में खेलते नजर नहीं आएंगे. उन्होंने शुक्रवार, 6 नवंबर को इस फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया. शमी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर सफेद जर्सी को अलविदा कहा. उन्होंने बताया कि जब पहली बार भारत की टेस्ट जर्सी पहनी थी, तब उनके मन में सिर्फ एक सपना था - देश के लिए कुछ करना. 13 साल बाद उसी तारीख को उन्होंने इस सफर को यादों के साथ विदाई दे दी.

और पढ़ें

36 साल के शमी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया. उन्होंने अपने टेस्ट करियर से जुड़ी यादों और अनुभवों को साझा किया. हालांकि, शमी ने साफ किया है कि वह क्रिकेट से पूरी तरह दूरी नहीं बना रहे हैं. वह वनडे और टी20 जैसे सीमित ओवरों के फॉर्मेट में खेलना जारी रखेंगे. जरूरत पड़ने पर अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए घरेलू फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी खेल सकते हैं.

अपनी विदाई पोस्ट में उन्होंने लिखा, "मैं सफेद जर्सी को अलविदा कह रहा हूं, लेकिन इससे जुड़ी यादों को कभी नहीं छोड़ूंगा." उनके लिए टेस्ट क्रिकेट महज एक फॉर्मेट नहीं, बल्कि जिंदगी का अहम हिस्सा रहा. इस दौरान मिले विकेट, मुश्किलें, चोटें और हर बार मैदान पर वापसी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया.

Advertisement

साथ देने वालों का किया शुक्रिया

शमी ने अपने पोस्ट में उन सभी लोगों का आभार जताया, जो उनके क्रिकेट करियर के अच्छे और मुश्किल दौर में साथ खड़े रहे. उन्होंने साथी खिलाड़ियों, कोच, परिवार के सदस्यों और करोड़ों भारतीय फैंस को धन्यवाद कहा. शमी ने लिखा कि इन सभी लोगों ने हर हाल में उन पर भरोसा बनाए रखा.

Safed jersey se vida le raha hoon, lekin usse judi yaadon se kabhi nahi… 🇮🇳❤️ Jab pehli baar Bharat ki Test jersey pehni thi, tab sirf ek sapna tha — apne desh ke liye kuch kar dikhane ka.. Uske baad har wicket, har sangharsh, har chot aur har comeback ne mujhe kuch na kuch sikhaya. Test cricket mere liye sirf ek format nahi, meri zindagi ka ek behad khaas hissa raha hai. Aaj bhaari dil aur anginat khoobsurat yaadon ke saath main Test cricket se retirement lene ka faisla kar raha hoon. Is safar mein mera saath dene wale har teammate, coach, family aur un karodon Bharatiyon ka dil se shukriya, jinhone achhe aur mushkil dono waqt mein mujh par bharosa banaye rakha.. BCCI aur Cricket Association of Bengal (CAB) ka bhi dil se shukriya, jinhone mere talent par bharosa kiya, mujhe aage badhne ke mauke diye aur mere cricket ke safar mein ek aham bhoomika nibhayi. Aapka saath aur vishwas mere liye hamesha khaas rahega. Maidan par meri aakhri Test ball bhale hi fenki ja chuki ho, lekin Bharat ke liye khelne ka garv hamesha mere dil mein zinda rahega. Shukriya, Test Cricket. ❤️ Aapka Shami 🇮🇳 #Mdshami11 #Mdshami #TestCricket #Retirement — 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) November 6, 2026

उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) का भी शुक्रिया अदा किया. शमी के मुताबिक, इन संस्थाओं ने उनकी प्रतिभा पर भरोसा किया, आगे बढ़ने के मौके दिए और उनके क्रिकेट सफर में अहम भूमिका निभाई.

13 साल पहले किया था टेस्ट डेब्यू

शमी ने 6 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था. संयोग देखिए कि टेस्ट क्रिकेट में कदम रखने के ठीक 13 साल बाद उन्होंने इसी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया. अपने करियर में शमी ने भारत के लिए 64 टेस्ट मैच खेले और 229 विकेट लिए. उनका गेंदबाजी औसत 27.71 रहा. इस दौरान उन्होंने छह बार एक पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा किया. उनका आखिरी टेस्ट मैच जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था. यह मुकाबला इंग्लैंड के द ओवल मैदान पर खेला गया था, जिसमें भारत को हार मिली थी.

Advertisement

चोटों से जूझे, फिर मैदान पर की वापसी

शमी का टेस्ट करियर सिर्फ विकेटों तक सीमित नहीं रहा. इस दौरान उन्हें कई बार चोटों का सामना करना पड़ा. 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद उनके टखने की सर्जरी हुई. घुटने की परेशानी ने भी उन्हें लंबे समय तक मैदान से दूर रखा.

जनवरी 2025 में उन्होंने टी20 क्रिकेट के जरिए वापसी की. इसके बाद उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में भी जगह मिली. हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल के बाद वह भारतीय टीम की ओर से किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेले. इस बीच वह आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में बंगाल की टीम के लिए खेलते रहे.

'भारत के लिए खेलने का गर्व हमेशा रहेगा'

संन्यास के ऐलान के साथ शमी ने कहा कि मैदान पर उनकी आखिरी टेस्ट गेंद भले ही फेंकी जा चुकी हो, लेकिन भारत के लिए खेलने का गर्व हमेशा उनके दिल में रहेगा. उन्होंने अपनी पोस्ट का अंत टेस्ट क्रिकेट को धन्यवाद देते हुए किया.

शमी ने टेस्ट क्रिकेट से विदाई जरूर ले ली है, लेकिन उनकी पोस्ट में इस फॉर्मेट से जुड़ी यादों और देश के लिए खेलने के गर्व की झलक साफ दिखाई दी.



---- समाप्त ----